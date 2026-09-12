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В больнице умер мужчина, раненный во время российской атаки на Днепр 11 сентября

Киев • УНН

 • 152 просмотра

61-летний мужчина умер в больнице после российского удара по Днепру 11 сентября. Ещё семеро пострадавших остаются под наблюдением медиков.

В больнице умер мужчина, раненный во время российской атаки на Днепр 11 сентября

В больнице умер 61-летний мужчина, получивший ранения в результате российской атаки на Днепр 11 сентября. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.

Детали

Медики более 12 часов боролись за жизнь мужчины, однако полученные им ранения оказались слишком тяжелыми.

В больницах сейчас остаются еще 7 пострадавших. Их состояние медики оценивают как средней тяжести, все они получают необходимую помощь.

Всего в результате российского удара по Днепру медицинская помощь понадобилась 18 людям.

рф нанесла удар по Днепру 11 сентября - повреждены предприятие и гаражи, 12 пострадавших11.09.26, 16:48 • 3004 просмотра

Степан Гафтко

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