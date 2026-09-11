рф нанесла удар по Днепру 11 сентября - повреждены предприятие и гаражи, 12 пострадавших
Киев • УНН
российские войска нанесли удар по Днепру, повредив предприятие и гаражи. Взрывная волна выбила окна, пострадали 12 человек.
В пятницу, 11 сентября, российские войска нанесли удар по Днепру. Сообщается, что было повреждено частное предприятие и гаражи. Об этом сообщает начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает УНН.
Детали
Взрывная волна выбила окна в расположенных рядом жилых домах. В результате атаки пострадали 12 человек, о погибших не сообщается.
Дополнительно
В четверг, 10 сентября, россияне атаковали предприятие "Олейна", принадлежащее американской корпорации Bunge. Данное предприятие уже неоднократно подвергалось обстрелам.
В результате ударов есть погибшие и раненые.
Напомним
В пятницу, 11 сентября, россияне нанесли удар по автозаправочным станциям в двух районах Киева - Днепровском и Оболонском.
Позже стало известно, что в результате этих атак погибли два человека.