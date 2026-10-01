Любимая кошка Карла Лагерфельда осталась без его наследства — кто разделит миллионы
Киев • УНН
Наследство Карла Лагерфельда получат его ассистент, крестник и бывшая муза. Шупетт денег не унаследует, но имеет финансовое обеспечение.
Знаменитая кошка дизайнера Карла Лагерфельда Шупетт не получит ни цента из его состояния. Спустя семь лет после смерти модельера стало известно, кто указан в качестве получателя наследства. Вопреки всем ожиданиям, ни кошка, ни её новая владелица в их число не входят, передаёт УНН со ссылкой на Bild.
Детали
По данным издания, состояние Лагерфельда оценивается примерно в €260 млн. Наследниками названы его многолетний ассистент Себастьян Жондо, крестник Хадсон Кроэниг, его отец — модель Брэд Кроэниг — и бывший муз дизайнера Батист Джабикони.
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При жизни Лагерфельд неоднократно говорил о своей особой привязанности к Шупетт. Кошка годами путешествовала вместе с модельером на частном самолёте и Rolls-Royce. За ней ухаживала команда из двух личных горничных, повара и охранника, а каждый год она отмечала свой день рождения роскошными вечеринками.
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После смерти Лагерфельда кошка осталась жить у бывшей домработницы Франсуазы Касот в Париже. Согласно французскому законодательству, животные не могут напрямую наследовать деньги или имущество. Однако Лагерфельд заранее позаботился о содержании Шупетт: для неё была предусмотрена финансовая поддержка, а Касот получила дом с садом в пригороде Парижа.
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