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Любимая кошка Карла Лагерфельда осталась без его наследства — кто разделит миллионы

Киев • УНН

 • 4238 просмотра

Наследство Карла Лагерфельда получат его ассистент, крестник и бывшая муза. Шупетт денег не унаследует, но имеет финансовое обеспечение.

Любимая кошка Карла Лагерфельда осталась без его наследства — кто разделит миллионы
Фото: Instagram/choupetteofficiel

Знаменитая кошка дизайнера Карла Лагерфельда Шупетт не получит ни цента из его состояния. Спустя семь лет после смерти модельера стало известно, кто указан в качестве получателя наследства. Вопреки всем ожиданиям, ни кошка, ни её новая владелица в их число не входят, передаёт УНН со ссылкой на Bild.

Детали

По данным издания, состояние Лагерфельда оценивается примерно в €260 млн. Наследниками названы его многолетний ассистент Себастьян Жондо, крестник Хадсон Кроэниг, его отец — модель Брэд Кроэниг — и бывший муз дизайнера Батист Джабикони.

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При жизни Лагерфельд неоднократно говорил о своей особой привязанности к Шупетт. Кошка годами путешествовала вместе с модельером на частном самолёте и Rolls-Royce. За ней ухаживала команда из двух личных горничных, повара и охранника, а каждый год она отмечала свой день рождения роскошными вечеринками.

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После смерти Лагерфельда кошка осталась жить у бывшей домработницы Франсуазы Касот в Париже. Согласно французскому законодательству, животные не могут напрямую наследовать деньги или имущество. Однако Лагерфельд заранее позаботился о содержании Шупетт: для неё была предусмотрена финансовая поддержка, а Касот получила дом с садом в пригороде Парижа.

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Антонина Туманова

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