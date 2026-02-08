$43.140.00
Таинственный истец оспаривает завещание Карла Лагерфельда: потеряет ли свою роскошную жизнь кошка Шупетт

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Спустя семь лет после смерти Карла Лагерфельда неизвестный истец оспаривает его завещание. Родственники, не указанные наследниками, могут получить миллионы евро.

Таинственный истец оспаривает завещание Карла Лагерфельда: потеряет ли свою роскошную жизнь кошка Шупетт

Таинственный истец оспаривает завещание дизайнера Карла Лагерфельда. Родственники, лишенные доступа к состоянию в 200 миллионов евро, как сообщается, получают письма от исполнителя завещания, в которых сообщается, что завещание может быть отменено, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Покойный немецкий дизайнер Chanel Карл Лагерфельд был известен своей точностью, требовательностью и склонностью к оскорблениям, но его последние пожелания относительно наследников его огромного состояния теперь могут быть отменены после его смерти в надвигающейся судебной тяжбе.

Спустя семь лет после смерти Лагерфельда от рака, неназванный истец выступил с иском об оспаривании последнего завещания титана высокой моды.

Исполнитель завещания, Кристиан Буассон, связался с племянниками и племянницами Лагерфельда, которые остались в живых, чтобы сообщить им, что они могут унаследовать его миллионы, если дело будет удовлетворено, сообщают немецкие СМИ. Уход за его любимым котом, который был обеспечен до его смерти, останется без изменений.

Лагерфельд, одна из самых влиятельных фигур в мировой высокой моде на протяжении десятилетий, но загадочная личность за темными очками, не имел ни супруги, ни детей, ни братьев и сестер, переживших его, когда умер в 2019 году в возрасте 85 лет.

В его завещании от 29 апреля 2016 года дети его умерших братьев и сестер не были указаны в списке наследников, и его накопленное состояние и имущество, оцениваемое примерно в 200 миллионов евро, досталось узкому кругу доверенных лиц.

Считается, что в этот список входят его помощник и телохранитель Себастьян Жондо, его крестник-подросток Хадсон Крениг и модели Брэд Крениг и Батист Джабикони. Джабикони называл себя "на первом месте" в списке наследников Лагерфельда и говорил, что дизайнер однажды предпринял неудачную попытку усыновить его.

Немецкий журнал Bunte сообщил, что потомки покойных сестер Лагерфельда, Кристианы Джонсон, умершей в 2015 году, и Теи фон дер Шуленбург, вышедшей замуж за представителя аристократического клана Шуленбург и умершей в 1997 году, получили письма от душеприказчика.

"Толкование завещания оспаривается", – написал Буассон, по словам Бунте. "В настоящее время права наследников являются неопределенными".

Лагерфельд жил в Париже и умер на его окраине, но сохранил то, что он называл своим основным местом жительства в Монако, а это означает, что будет применяться французское и монегасское законодательство, которое обычно определяет ближайших родственников как законных наследников.

Однако истец должен будет доказать, что Лагерфельд, родившийся в Гамбурге в 1933 году, не был в здравом уме, когда подписывал завещание.

Немецкие СМИ быстро отметили, что 14-летняя пушистая кошка Лагерфельда Шупетт, приобретенная у Джабикони, может продолжать спокойно спать в своей роскошной жизни.

Еще при жизни дизайнер завещал своей экономке Франсуазе Какот дом и сад во Франции, а также щедрый банковский счет, чтобы она ухаживала за любимым белым бирманским котенком с сапфировыми глазами после его смерти. Поскольку подарок был сделан задолго до его смерти, считается, что его завещание не может быть оспорено в юридическом плане.

Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро02.07.25, 10:53 • 146495 просмотров

Добавим

Роскошный образ жизни Шупетт стал легендой – она ела из фарфоровой посуды, спала на тканях Chanel и отдыхала в переносках для кошек с монограммой Louis Vuitton.

У нее есть собственный подтвержденный аккаунт в Instagram с 278 000 подписчиков, и она зарабатывала на жизнь как рекламный талисман для таких компаний, как немецкий автопроизводитель Audi. Когда Лагерфельд умер, распространились слухи, что она была указана как бенефициар в его завещании.

Помимо состояния от кутюр, Лагерфельд имел ряд роскошных объектов недвижимости, включая свою огромную парижскую квартиру и роскошную виллу в Биаррице, а также владел значительным портфелем акций, а также коллекциями произведений искусства и редких книг.

Мало что известно о том, как и когда Лагерфельд поссорился со своими родственниками, но считается, что они были отчуждены в последние десятилетия его жизни. В документальном фильме BBC Two 2023 года говорится, что он не видел ни одной из своих племянниц пять десятилетий.

Другая племянница, американка, сказала, что хотя она почти не знала Лагерфельда, он был "щедрым", даже бесплатно разработал дизайн ее свадебного платья, а затем переправил ее самолетом "Конкорд", чтобы успеть на церемонию. Она сказала создателям фильма, что ничего большего не ожидала от своего покойного дяди: "В этом нет необходимости".

Лагерфельд работал до самой смерти над несколькими коллекциями в год для Chanel, Fendi и собственного бренда Karl Lagerfeld. Он говорил, что часто вносил изменения в свое завещание, однажды сказав: "Даже один странный взгляд от кого-то, и они выбывают".

Это не первый случай, когда названные бенефициары Лагерфельда волнуются, что их наследство отберут. Как сообщает немецкая газета Bild, французские финансовые органы требуют до 40 миллионов евро с его имущества в виде задолженности налогов на том основании, что его фактическое основное место жительства не находится в Монако, налоговом райском уголке.

Met Gala 2023: черно-белая роскошь и чествование памяти Карла Лагерфельда02.05.23, 08:16 • 9534214 просмотров

Антонина Туманова

