Состояние 3000 миллиардеров мира выросло на $6,5 трлн за десятилетие, что равно 14,6% мирового производства. 1% самых богатых
заработал $33,9 трлн, что могло бы 22 раза преодолеть глобальную бедность.
13-летняя Арабелла Кушнер поразила выбором платья для визита в Белый дом, надев наряд своей матери Иванки Трамп стоимостью более
2000 долларов. Этот стильный образ был выбран для торжественной церемонии приведения к присяге ее дедушки Чарльза Кушнера в
качестве посла США во Франции и Монако.
Евросоюз добавил Монако в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. россию снова не включили в
обновленный перечень.
Формула-1 обновила календарь на 2026 год: 24 этапа, старт в Австралии, возвращение Мадрида с новой трассой вместо Имолы. Новые
техрегламенты и экологическое топливо.
Брюссельские законодатели ищут пути усиления финансового давления на россию. Большинство членов Европарламента выступает за
включение россии в список стран со слабым контролем над отмыванием денег.
Суд арестовал активы сына бывшего президента АО "Мотор Сич" на сумму полмиллиарда гривен. Среди заблокированного имущества –
десятки объектов компании, цеха и акции.