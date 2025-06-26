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Поставки оружия в Украину и усиление санкций: Зеленский раскрыл детали встречи с Келлогом
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Поставки оружия в Украину и усиление санкций: Зеленский раскрыл детали встречи с Келлогом
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Инфляция в Украине замедлилась до 14,3%. Фрукты подорожали, овощи - подешевели
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9 июля, 12:49 • 94618 просмотра
Вместо всесторонней проверки – фрагментарные пазлы: как обычные закупки авиационного предприятия превратились в основание для обвинений
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Юрист об отборе главы БЭБ: проведение конкурсов не решило задачу создания прозрачной системы
9 июля, 09:54 • 117397 просмотра
Украина выиграла дело против рф в ЕСПЧ: о чем идет речь
9 июля, 09:36 • 56038 просмотра
Китайские граждане задержаны за попытку передачи секретных данных о ракетном комплексе "Нептун"
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Атаки РФ: стало известно, сколько людей погибло в Николаеве с начала войны
9 июля, 05:59 • 90648 просмотра
Над Украиной обезвредили 711 из рекордных 728 дронов, сбито семь из 7 запущенных рф крылатых ракет и шести "Кинжалов"
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