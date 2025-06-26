рф потенциально в списке стран, которые не контролируют отмывание денег: "репутационное" обновление статуса москвы в ЕС пока взвешивают

Брюссельские законодатели ищут пути усиления финансового давления на россию. Большинство членов Европарламента выступает за включение россии в список стран со слабым контролем над отмыванием денег.