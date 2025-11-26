Соучредитель российского "лукойла" Федун продал свою долю в компании - Reuters

Соучредитель российского "лукойла" Леонид Федун продал свою долю в этой компании стоимостью около 7 миллиардов долларов, со ссылкой на три источника и соответствующие данные сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

После месяцев избегания западных санкций, введенных в связи с вторжением россии в Украину, "лукойл" серьезно пострадал в октябре и теперь продает зарубежные активы.

Аналитики давно рассматривают компанию как потенциальный объект приобретения для государственной "роснефти", которая в настоящее время также находится под западными санкциями.

"Федун, уроженец Украины и проживающий в Монако, продал свою долю (около 10%) обратно "лукойлу" в начале 2025 года", сообщили два источника, близкие к сделке. Это редкий пример того, как российский миллиардер тихо избавляется от своих активов в стране, пишет издание.

В августе "лукойл" заявил, что погасит 76 миллионов акций, или около 11% своего капитала, выкупленных с рынка в 2024-2025 годах.

Согласно расчетам Reuters, основанным на рыночных ценах, "доля Федуна оценивалась примерно в 7 миллиардов долларов, хотя непонятно, была ли это та цена, которую он получил".

Дополнение

Как пишет издание, 69-летний Федун стал одним из самых богатых людей россии во время хаотичной приватизации 1990-х годов при покойном президенте Борисе Ельцине после распада Советского Союза. По примеру других российских олигархов, Федун стал одним из крупнейших инвесторов российского футбольного клуба Премьер-лиги "Спартак".

Федун ушел с поста вице-президента компании в июне 2022 года и продал свою долю в "Спартаке" в августе 2022 года. В то время "лукойл" заявил, что Федун уходит в связи с пенсионным возрастом и семейными обстоятельствами. Как сообщил один из источников, Федун, проживая в Монако, решил сократить свои активы в россии.