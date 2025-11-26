Співзасновник російського "лукойлу" Федун продав свою частку компанії - Reuters

Співзасновник російського "лукойлу" Леонід Федун продав свою частку в цій компанії вартістю близько 7 мільярдів доларів, з посиланням на три джерела і відповідні дані повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Після місяців уникнення західних санкцій, запроваджених у зв'язку із вторгненням росії в Україну, "лукойл" серйозно постраждав у жовтні і тепер продає закордонні активи.

Аналітики давно розглядають компанію як потенційний об'єкт придбання для державної "роснефті", яка наразі також перебуває під західними санкціями.

"Федун, який уродженець України і проживає в Монако, продав свою частку (близько 10%) назад "лукойлу" на початку 2025 року", повідомили два джерела, близькі до угоди. Це рідкісний приклад того, як російський мільярдер тихо позбавляється своїх активів у країні, пише видання.

У серпні "лукойл" заявив, що погасить 76 мільйонів акцій, або близько 11% свого капіталу, викуплених з ринку в 2024-2025 роках.

Згідно з розрахунками Reuters, заснованими на ринкових цінах, "частка Федуна оцінювалася приблизно в 7 мільярдів доларів, хоча незрозуміло, чи це була та ціна, яку він отримав".

Доповнення

Як пише видання, 69-річний Федун став одним із найбагатших людей росії під час хаотичної приватизації 1990-х років за покійного президента Бориса Єльцина після розпаду Радянського Союзу. За прикладом інших російських олігархів, Федун став одним із найбільших інвесторів російського футбольного клубу Прем'єр-ліги "Спартак".

Федун пішов з посади віцепрезидента компанії у червні 2022 року і продав свою частку у "Спартаку" у серпні 2022 року. На той час "лукойл" заявив, що Федун йде у зв'язку з пенсійним віком та сімейними обставинами. Як повідомило одне з джерел, Федун, проживаючи в Монако, вирішив скоротити свої активи у росії.