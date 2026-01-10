Trafigura завантажить перше судно з венесуельською нафтою наступного тижня

$42.990.27
50.180.25
ukenru
9 січня, 20:32 • 7914 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 17528 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 23004 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 23366 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 20243 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 19318 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 14037 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 13230 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 9556 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 13187 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
1C заборонили в Україні: Держспецзв’язку оприлюднила перелік забороненого програмного забезпечення 9 січня, 17:19 • 8530 перегляди
МАГАТЕ закликало рф та Україну домовитись про припинення вогню біля ЗАЕС9 січня, 18:25 • 3026 перегляди
Київ до кінця дня перейде на планові графіки відключень світла - Свириденко9 січня, 18:48 • 2936 перегляди
Трамп розпочав зустріч з керівниками нафтових компаній після захоплення п’ятого підсанкційного танкера9 січня, 20:57 • 3364 перегляди
Не згадали про росію та назвали війну "кризою": Катар відреагував на удар по своєму посольству в Києві9 січня, 20:58 • 7264 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 15742 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 61661 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 89612 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 63091 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 85239 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Джон Гілі
Руслан Стефанчук
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Велика Британія
Китай
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 59760 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 62451 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 83813 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 102177 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 142727 перегляди
Trafigura завантажить перше судно з венесуельською нафтою наступного тижня

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Trafigura Group планує завантажити перше судно з венесуельською нафтою наступного тижня. Це відбувається в рамках нової стратегії США з контролю над енергоресурсами Венесуели.

Trafigura завантажить перше судно з венесуельською нафтою наступного тижня
Фото: Bloomberg

Сировинний гігант Trafigura Group готує до відправлення перше судно з венесуельською нафтою в межах нової стратегії США щодо контролю над енергоресурсами цієї країни. Про це заявив головний виконавчий директор компанії Річард Холтум під час зустрічі з президентом Дональдом Трампом у Білому домі, пише УНН.

Деталі

Річард Холтум підтвердив, що трейдер активно координує свої дії з американською адміністрацією для переспрямування нафтових потоків.

Ми працюємо з вашою адміністрацією, пане президенте, щоб доставити цю венесуельську нафту до Сполучених Штатів

- повідомив очільник Trafigura.

За його словами, завантаження першого танкера заплановане вже на наступний тиждень.

Контекст енергетичної стратегії

Заява прозвучала на зустрічі Трампа з представниками нафтогазової галузі, де обговорювалися плани щодо залучення 100 мільярдів доларів інвестицій у видобуток у Венесуелі.

Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні10.01.26, 01:09 • 1500 переглядiв

Адміністрація США фактично взяла на себе роль посередника у продажу венесуельської сировини, пропонуючи її також Китаю та росії, але під американським контролем.

Trafigura стала першим великим міжнародним трейдером, який офіційно підтвердив початок операцій з венесуельською нафтою за новими правилами. Раніше компанія була одним із провідних гравців на цьому ринку до введення масштабних санкцій проти режиму Мадуро. 

Трамп запропонував росії та Китаю купувати венесуельську нафту через США10.01.26, 00:21 • 1406 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Венесуела
Китай
Сполучені Штати Америки