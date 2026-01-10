Trafigura завантажить перше судно з венесуельською нафтою наступного тижня
Київ • УНН
Trafigura Group планує завантажити перше судно з венесуельською нафтою наступного тижня. Це відбувається в рамках нової стратегії США з контролю над енергоресурсами Венесуели.
Сировинний гігант Trafigura Group готує до відправлення перше судно з венесуельською нафтою в межах нової стратегії США щодо контролю над енергоресурсами цієї країни. Про це заявив головний виконавчий директор компанії Річард Холтум під час зустрічі з президентом Дональдом Трампом у Білому домі, пише УНН.
Деталі
Річард Холтум підтвердив, що трейдер активно координує свої дії з американською адміністрацією для переспрямування нафтових потоків.
Ми працюємо з вашою адміністрацією, пане президенте, щоб доставити цю венесуельську нафту до Сполучених Штатів
За його словами, завантаження першого танкера заплановане вже на наступний тиждень.
Контекст енергетичної стратегії
Заява прозвучала на зустрічі Трампа з представниками нафтогазової галузі, де обговорювалися плани щодо залучення 100 мільярдів доларів інвестицій у видобуток у Венесуелі.
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні10.01.26, 01:09 • 1500 переглядiв
Адміністрація США фактично взяла на себе роль посередника у продажу венесуельської сировини, пропонуючи її також Китаю та росії, але під американським контролем.
Trafigura стала першим великим міжнародним трейдером, який офіційно підтвердив початок операцій з венесуельською нафтою за новими правилами. Раніше компанія була одним із провідних гравців на цьому ринку до введення масштабних санкцій проти режиму Мадуро.
Трамп запропонував росії та Китаю купувати венесуельську нафту через США10.01.26, 00:21 • 1406 переглядiв