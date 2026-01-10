Trafigura загрузит первое судно с венесуэльской нефтью на следующей неделе
Киев • УНН
Trafigura Group планирует загрузить первое судно с венесуэльской нефтью на следующей неделе. Это происходит в рамках новой стратегии США по контролю над энергоресурсами Венесуэлы.
Сырьевой гигант Trafigura Group готовит к отправке первое судно с венесуэльской нефтью в рамках новой стратегии США по контролю над энергоресурсами этой страны. Об этом заявил главный исполнительный директор компании Ричард Холтум во время встречи с президентом Дональдом Трампом в Белом доме, пишет УНН.
Детали
Ричард Холтум подтвердил, что трейдер активно координирует свои действия с американской администрацией для перенаправления нефтяных потоков.
Мы работаем с вашей администрацией, господин президент, чтобы доставить эту венесуэльскую нефть в Соединенные Штаты
По его словам, загрузка первого танкера запланирована уже на следующую неделю.
Контекст энергетической стратегии
Заявление прозвучало на встрече Трампа с представителями нефтегазовой отрасли, где обсуждались планы по привлечению 100 миллиардов долларов инвестиций в добычу в Венесуэле.
Администрация США фактически взяла на себя роль посредника в продаже венесуэльского сырья, предлагая его также Китаю и России, но под американским контролем.
Trafigura стала первым крупным международным трейдером, официально подтвердившим начало операций с венесуэльской нефтью по новым правилам. Ранее компания была одним из ведущих игроков на этом рынке до введения масштабных санкций против режима Мадуро.
