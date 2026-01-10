Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине

$42.990.27
50.180.25
ukenru
20:32 • 5810 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 14906 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 20955 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 21346 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 18862 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 18645 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 13472 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 13054 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 9334 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 13070 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.6м/с
77%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Завтра по всей Украине будут действовать графики отключений9 января, 15:08 • 12832 просмотра
Украина предупредила Польшу об угрозе удара "Орешником" - СМИ9 января, 15:51 • 9928 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 14645 просмотра
1С запретили в Украине: Госспецсвязи обнародовала перечень запрещенного программного обеспечения9 января, 17:19 • 6652 просмотра
Не упомянули о России и назвали войну "кризисом": Катар отреагировал на удар по своему посольству в Киеве20:58 • 5292 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 14654 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 60712 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 88740 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 62338 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 84554 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джон Хили
Руслан Стефанчук
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Львовская область
Франция
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 59367 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 61991 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 83417 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 101786 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 142350 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине

Киев • УНН

 • 418 просмотра

Мировые цены на нефть выросли на 2% по итогам торгов 9 января из-за геополитической нестабильности. Протесты в Иране и эскалация в Украине повлияли на рынок.

Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине

Мировые цены на нефть завершили торговую неделю ростом на фоне усиления геополитической нестабильности. Основными факторами давления на рынок стали массовые протесты в Иране и активизация боевых действий в Украине, что создает риски для стабильности поставок энергоносителей. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По итогам торгов в пятницу, 9 января, фьючерсы на Brent выросли на 2,18% - до 63,34 доллара за баррель. Американская нефть WTI подорожала на 2,35%, достигнув отметки 59,12 доллара. За неделю Brent прибавил в цене около 4%, а WTI - 3%.

Иранские протесты и забастовки усиливаются на фоне обещаний Хаменеи, что государство "не отступит"09.01.26, 16:01 • 2994 просмотра

Аналитики Price Futures Group отмечают, что рынок находится в напряжении из-за ситуации в Иране. Гражданские беспорядки в стране-производителе нефти ОПЕК могут привести к перебоям в добыче. Дополнительным фактором беспокойства является эскалация ударов по российской энергетической инфраструктуре, что угрожает экспортным мощностям рф.

Влияние венесуэльского фактора

В то же время инвесторы внимательно следят за действиями администрации Дональда Трампа в отношении Венесуэлы. После объявления о переходе венесуэльского нефтяного сектора под фактический контроль США, Вашингтон уже заявил о заключении сделок на сумму 2 миллиарда долларов. Трамп подчеркнул, что нефть из хранилищ будет направляться непосредственно в американские порты, а будущие контракты на добычу будут заключаться только с правительством США.

Несмотря на рост цен, аналитики Bloomberg и Goldman Sachs предупреждают, что длительное подорожание может быть ограниченным из-за общего превышения предложения на рынке, которое прогнозируется на весь 2026 год. 

Трамп предложил России и Китаю покупать венесуэльскую нефть через США10.01.26, 00:21 • 800 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Выборы в США
Война в Украине
ОПЕК
Reuters
Bloomberg L.P.
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Иран