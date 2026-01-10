Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине

Мировые цены на нефть завершили торговую неделю ростом на фоне усиления геополитической нестабильности. Основными факторами давления на рынок стали массовые протесты в Иране и активизация боевых действий в Украине, что создает риски для стабильности поставок энергоносителей. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По итогам торгов в пятницу, 9 января, фьючерсы на Brent выросли на 2,18% - до 63,34 доллара за баррель. Американская нефть WTI подорожала на 2,35%, достигнув отметки 59,12 доллара. За неделю Brent прибавил в цене около 4%, а WTI - 3%.

Иранские протесты и забастовки усиливаются на фоне обещаний Хаменеи, что государство "не отступит"

Аналитики Price Futures Group отмечают, что рынок находится в напряжении из-за ситуации в Иране. Гражданские беспорядки в стране-производителе нефти ОПЕК могут привести к перебоям в добыче. Дополнительным фактором беспокойства является эскалация ударов по российской энергетической инфраструктуре, что угрожает экспортным мощностям рф.

Влияние венесуэльского фактора

В то же время инвесторы внимательно следят за действиями администрации Дональда Трампа в отношении Венесуэлы. После объявления о переходе венесуэльского нефтяного сектора под фактический контроль США, Вашингтон уже заявил о заключении сделок на сумму 2 миллиарда долларов. Трамп подчеркнул, что нефть из хранилищ будет направляться непосредственно в американские порты, а будущие контракты на добычу будут заключаться только с правительством США.

Несмотря на рост цен, аналитики Bloomberg и Goldman Sachs предупреждают, что длительное подорожание может быть ограниченным из-за общего превышения предложения на рынке, которое прогнозируется на весь 2026 год.

