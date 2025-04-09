Сеть контрабанды мазута обеспечивает $1 млрд для Ирана и его приспешников

Через Ирак ежемесячно проходит до 750 000 тонн контрабандного мазута, что приносит Ирану и его союзникам около $1 млрд в год. Схема усилилась после прихода к власти премьер-министра Ирака Мохаммеда Шиа Ас-Судани в 2022 году.