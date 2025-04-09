В 2024 году в мире зафиксировано 1518 казней, что является максимумом с 2015 года, причем большинство приходится на Ближний Восток. Лидерами по количеству казней являются Иран, Ирак и Саудовская Аравия.
Несколько поддерживаемых Ираном ополченцев в Ираке впервые готовы разоружиться, чтобы избежать эскалации конфликта с администрацией Трампа. США угрожали авиаударами, если Ирак не расформирует эти группы.
Премьер-министр Дании ответила на обвинения вице-президента США относительно недостаточной защиты Гренландии. Министр иностранных дел Дании раскритиковал США за тон.
В Ираке в ходе спецоперации ликвидирован Абдалла Маки Мослех аль-Рифаи, известный как "Абу Хадиджа". Он был одним из самых опасных террористов и "заместителем халифа" ИГИЛ.
Эрдоган стремится к более тесному сотрудничеству с ЕС в обороне и экономике в обмен на безопасность, что может включать участие турецких войск в миротворческой миссии в Украине. Анкара оценивает небоевую миссию.
Кувейт освободил группу американских заключенных, среди которых были военные контрактники, задержанные по обвинениям, связанным с наркотиками. Освобождение произошло после визита спецпосланника США.
США сообщили о прекращении финансирования пяти проектов офиса ООН по правам человека, включая в Украине. Программы будут сокращены или закрыты в рамках масштабного пересмотра расходов на иностранную помощь.
Импорт российской нефти Индией упал до минимума с января 2023 года из-за санкций США. Страна компенсирует потери закупками у Ирака, Саудовской Аравии и других поставщиков.
Нефть Brent торгуется около $76,31 за баррель на фоне роста запасов в США на 3,34 млн баррелей. Ситуацию осложняет сокращение поставок из Казахстана из-за атаки на трубопровод.
Кабмин назначил Евгения Мойсюка и Валерия Чуркина заместителями министра обороны Украины. Мойсюк будет отвечать за развитие Сил обороны, а Чуркин будет заниматься военными технологиями и инновациями.
38-летний Салван Момика, известный сожжением Корана в Швеции, был застрелен в своей квартире в Седертелье. Инцидент произошел во время прямой трансляции в TikTok, полиция подтвердила смерть от огнестрельного ранения.
Парламент Ирака принял изменения в закон о личном статусе, расширяющие полномочия исламских судов в семейных делах. Правозащитники предупреждают, что это может легализовать детские браки и нарушить права женщин.
Bharat Petroleum Corp ищет альтернативные поставки нефти с Ближнего Востока из-за сокращения российского импорта. Индийские закупки российской нефти упали до минимума с декабря прошлого года из-за ужесточения санкций.
В 2024 году количество перемещенных лиц в мире выросло на 5 миллионов по сравнению с прошлым годом. Самый большой кризис - в Сирии, где 13,8 млн человек стали беженцами внутри страны и за ее пределами.
На юге Ирака эксгумировали останки сотни курдских женщин и детей из массовой могилы. Жертвы, вероятно, были казнены режимом Саддама Хусейна в 1980-х годах.
Советник США по нацбезопасности предостерегает о возможном возрождении ИГИЛ из-за вакуума власти в Сирии после бегства Асада. Террористы активизировались и могут воспользоваться нестабильностью в регионе.
Во время визита Папы Франциска в Ирак в 2021 году британская разведка предотвратила теракт. Смертники, включая женщину со взрывчаткой, планировали атаку в Мосуле.
В своей новой автобиографии Папа Франциск рассказал о попытке теракта против него в Ираке в 2021 году. Британская разведка предупредила о террористах-смертниках, которых впоследствии нейтрализовала иракская полиция.
Башар Асад заявил, что оставался в Дамаске до вечера 8 декабря и не планировал бежать из страны. Reuters и Bloomberg утверждают, что побег организовала российская разведка без предупреждения близких.
Президент США заявил о поддержке передачи власти в Сирии после свержения режима Асада. Вашингтон планирует усилить взаимодействие с региональными союзниками и способствовать развитию демократической Сирии.
Полиция Аугсбурга задержала 37-летнего просителя убежища из Ирака, который шпионил за рождественской ярмаркой. Мужчина имел связи с ИГ и публиковал экстремистские материалы в соцсетях.
Дональд Трамп рассматривает кандидатуру губернатора Флориды Рона Десантиса вместо Пита Гегсета на должность министра обороны США. Причиной возможной замены стали обвинения относительно личной жизни Гегсета и сомнения в его утверждении Сенатом.
Через Ирак ежемесячно проходит до 750 000 тонн контрабандного мазута, что приносит Ирану и его союзникам около $1 млрд в год. Схема усилилась после прихода к власти премьер-министра Ирака Мохаммеда Шиа Ас-Судани в 2022 году.
Пит Хегсет, ведущий Fox News и возможный кандидат в министры обороны США, покрыт многочисленными татуировками. Большинство из них посвящены христианской вере, американскому патриотизму и военной службе.
Американские военные атаковали склады оружия и логистические центры проиранских формирований в Сирии и Йемене. Командование США заявило о готовности и в дальнейшем защищать свой персонал и партнеров в регионе.
Пит Гегсет, офицер Нацгвардии США и телеведущий Fox News, будет назначен на должность министра обороны. Он имеет военный опыт в Ираке и Афганистане, а также руководил ветеранскими организациями.
Власти Ирака могут принять поправку, снижающую возраст согласия на брак с 18 до 9 лет для девочек и до 15 лет для мальчиков. Законопроект также лишит женщин права на развод, наследование и опеку над детьми.
41-летний отставной сержант морской пехоты США Кори Навроцкий погиб 27 октября на границе с брянской областью. Ветеран с 20-летним опытом службы присоединился к украинским силам в сентябре этого года.
Нефть Brent и WTI подорожали более чем на $1 из-за сообщений о подготовке Ираном удара по Израилю с территории Ирака. На цены также повлияли ожидания относительно отсрочки ОПЕК+ увеличения добычи.
Иран планирует атаковать Израиль с территории Ирака, используя беспилотники и баллистические ракеты. Нападение может произойти до президентских выборов в США 5 ноября с участием иракских проиранских ополчений.