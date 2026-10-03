Пока войска РФ воюют в Украине, в Москве поприветствовали вывод американских военнослужащих из Ирака
Киев • УНН
Россия поприветствовала завершение миссии коалиции во главе с США в Ираке. В МИД РФ заявили, что страна способна гарантировать собственную безопасность.
В России, войска которой продолжают воевать на территории Украины, поприветствовали вывод американских и союзных военнослужащих из Ирака. В МИД РФ заявили, что страна теперь способна самостоятельно гарантировать собственную безопасность, сообщает российский МИД, пишет УНН.
Детали
Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва «безусловно приветствует» завершение пребывания в Ираке сил международной коалиции во главе с США.
Вывод войск из Ирака, который мы, безусловно, приветствуем, свидетельствует о том, что иракские армия и силовые структуры способны самостоятельно решать вопросы укрепления обороноспособности государства и обеспечения национальной безопасности
В Москве заговорили о суверенитете
Представительница МИД РФ также раскритиковала американское вторжение в Ирак в 2003 году и связала присутствие иностранных войск с многолетней нестабильностью в регионе.
В Москве заявили, что не гарантируют безопасность иностранным политикам и дипломатам во время поездок в Украину15.09.26, 23:58 • 13703 просмотра
Захарова выразила убеждение, что Ирак теперь сможет самостоятельно противостоять внутренним и внешним угрозам. Среди условий стабильности она назвала «добрососедские отношения» и координацию с соседними государствами.
Заявление прозвучало на фоне войны России против Украины, где российские войска продолжают находиться на международно признанной украинской территории.
Кремль презентовал фейковый "отчёт" о военных преступлениях в Буче20.09.26, 02:24 • 4840 просмотров