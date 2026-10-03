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Пока войска РФ воюют в Украине, в Москве поприветствовали вывод американских военнослужащих из Ирака

Киев • УНН

 • 1996 просмотра

Россия поприветствовала завершение миссии коалиции во главе с США в Ираке. В МИД РФ заявили, что страна способна гарантировать собственную безопасность.

Пока войска РФ воюют в Украине, в Москве поприветствовали вывод американских военнослужащих из Ирака

В России, войска которой продолжают воевать на территории Украины, поприветствовали вывод американских и союзных военнослужащих из Ирака. В МИД РФ заявили, что страна теперь способна самостоятельно гарантировать собственную безопасность, сообщает российский МИД, пишет УНН.

Детали

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва «безусловно приветствует» завершение пребывания в Ираке сил международной коалиции во главе с США.

Вывод войск из Ирака, который мы, безусловно, приветствуем, свидетельствует о том, что иракские армия и силовые структуры способны самостоятельно решать вопросы укрепления обороноспособности государства и обеспечения национальной безопасности

– заявила Захарова.

В Москве заговорили о суверенитете

Представительница МИД РФ также раскритиковала американское вторжение в Ирак в 2003 году и связала присутствие иностранных войск с многолетней нестабильностью в регионе.

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Захарова выразила убеждение, что Ирак теперь сможет самостоятельно противостоять внутренним и внешним угрозам. Среди условий стабильности она назвала «добрососедские отношения» и координацию с соседними государствами.

Заявление прозвучало на фоне войны России против Украины, где российские войска продолжают находиться на международно признанной украинской территории.

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Степан Гафтко

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