РФ запугивает Европу угрозами из-за Калининграда, чтобы посеять панику и ослабить поддержку Украины — Кубилюс
Киев • УНН
Еврокомиссар Андрюс Кубилюс назвал угрозы РФ в отношении Калининграда психологической атакой, направленной на распространение паники в Европе. НАТО готовит сценарии ответа.
Угрозы России в адрес Калининграда направлены на то, чтобы посеять панику среди европейцев и ослабить поддержку Украины, заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. Об этом он сказал в эфире LRT, пишет УНН.
Детали
По словам Кубилюса, ни НАТО, ни Европейский Союз не планируют нападать на Калининградскую область, как ранее заявляли российские политики. В то же время ранее в Европе заявляли, что российский анклав может стать целью в случае агрессии Москвы против стран НАТО или ЕС
Еврокомиссар считает, что нынешняя риторика Кремля является частью психологического давления на европейские страны.
В ЕС объяснили цель угроз России
Эти заявления, насколько мы видим и понимаем, имеют одну цель — вызвать панику среди европейцев, вызвать тревогу. Возможно, европейцы поддадутся такой гибридной психологической атаке, будут искать пути сближения с Москвой, перестанут поддерживать Украину
Он также прокомментировал угрозы России нанести удары по военным заводам в Европе, которые производят продукцию для Украины. По словам Кубилюса, такое нападение означало бы военную агрессию против страны НАТО и соответствовало бы определению статьи 5 Североатлантического договора.
Еврокомиссар добавил, что НАТО проработало различные сценарии возможной эскалации со стороны России. В то же время ответ Альянса в случае агрессии может быть не только военным, а конкретные меры против Москвы не стоит заранее обсуждать публично.
Напомним, что Путин заявил, что в случае нападения на Калининград Россия применит любое оружие.