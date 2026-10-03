РФ запугивает Европу угрозами из-за Калининграда, чтобы посеять панику и ослабить поддержку Украины — Кубилюс

Угрозы России в адрес Калининграда направлены на то, чтобы посеять панику среди европейцев и ослабить поддержку Украины, заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. Об этом он сказал в эфире LRT, пишет УНН.

Детали

По словам Кубилюса, ни НАТО, ни Европейский Союз не планируют нападать на Калининградскую область, как ранее заявляли российские политики. В то же время ранее в Европе заявляли, что российский анклав может стать целью в случае агрессии Москвы против стран НАТО или ЕС

Еврокомиссар считает, что нынешняя риторика Кремля является частью психологического давления на европейские страны.

В ЕС объяснили цель угроз России

Эти заявления, насколько мы видим и понимаем, имеют одну цель — вызвать панику среди европейцев, вызвать тревогу. Возможно, европейцы поддадутся такой гибридной психологической атаке, будут искать пути сближения с Москвой, перестанут поддерживать Украину — заявил Кубилюс.

Он также прокомментировал угрозы России нанести удары по военным заводам в Европе, которые производят продукцию для Украины. По словам Кубилюса, такое нападение означало бы военную агрессию против страны НАТО и соответствовало бы определению статьи 5 Североатлантического договора.

Еврокомиссар добавил, что НАТО проработало различные сценарии возможной эскалации со стороны России. В то же время ответ Альянса в случае агрессии может быть не только военным, а конкретные меры против Москвы не стоит заранее обсуждать публично.

Напомним, что Путин заявил, что в случае нападения на Калининград Россия применит любое оружие.