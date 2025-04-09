В рф вертолет Ми-8 с вахтовиками упал во время полета к месторождению золота

Вертолет Ми-8, перевозивший вахтовых рабочих, разбился в Магаданской области России после неисправности двигателя, в результате чего один человек погиб и двое получили серьезные ранения, на борту находились 17 рабочих и трое членов экипажа.