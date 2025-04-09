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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29149 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В приморском крае рф во время учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Су-25. Пилоту удалось катапультироваться. Самолет упал в безлюдной местности.

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1280 оккупантов, танки, вертолеты, средства ПВО: что потеряла армия россии за сутки на фронте

За сутки украинские военные ликвидировали 1280 россиян, а также уничтожили 5 РСЗО и более 80 артиллерийских систем. Силы обороны также уничтожили 4 вражеских вертолета в Белгородской области.

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Силы обороны уничтожили 4 вражеских вертолета в Белгородской области рф: видео спецоперации

Силы спецопераций Украины во взаимодействии с ГУР, РВиА уничтожили два Ка-52 и два Ми-8 в тылу врага, в Белгородской области. Вертолеты были уничтожены ракетными ударами.

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У оккупантов в Крыму загрохотало: поражены вражеские ПВО и РЛС, суда и вертолет - видео ГУР

ГУР МО Украины нанесло сокрушительные удары по вражеским РЛС, комплексам ПВО, судам и вертолету Ми-8 в Крыму. Операция стала успешной демонтажем военной техники оккупантов.

Война • 19 марта, 06:39 • 19080 просмотра

В рф разбился военный вертолет Ми-8, экипаж погиб - росСМИ

В ленинградской области рф разбился военный вертолет Ми-8 во время учебно-тренировочного полета. Все члены экипажа погибли. Вертолет находился на вооружении вкс россии.

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россияне шесть раз пытались установить свои флаги в Торецке - чем все закончилось

В Торецке оккупанты пытались установить российские флаги для пропагандистских видео, но все попытки были сорваны украинскими дронами. Также под городом был сбит вражеский Су-25.

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Не только Су-25: под удар украинских защитников также попал вражеский Ми-8

Зенитно-ракетное подразделение 28-й ОМБр и 57-го ОБ ТрО сбило российский Су-25 из ПЗРК «Игла» возле Торецка. Вражеский Ми-8, прилетевший эвакуировать пилота, был атакован украинскими дронами и вынужден отступить.

Война • 8 февраля, 16:46 • 32345 просмотра

рф создала беспилотник, способный поражать морские дроны ВСУ - ISW

Черноморский флот рф впервые применил беспилотник "Орион" для уничтожения украинского морского дрона. ISW сообщает, что это может изменить баланс сил в Черном море.

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россияне в Черном море стали меньше использовать вертолеты: Плетенчук назвал причину

Оккупанты уменьшили использование вертолетов в Черном море после уничтожения нескольких единиц морскими дронами «Magura V5». Сейчас рф полагается на авиацию и дроны для патрулирования акватории.

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ГУР подтвердило уничтожение двух вертолетов рф морскими дронами возле Крыма

Морские дроны «Magura V5» уничтожили два российских вертолета Ми-8 возле оккупированного Крыма. Третий вертолет получил повреждения и смог приземлиться.

Война • 2 января, 10:20 • 26606 просмотра

Исторический удар: морской дрон Magura V5 впервые сбил вражескую воздушную цель - вертолет Ми-8

Морской дрон Magura V5 с ракетами Р-73 «SeeDragon» уничтожил российский вертолет Ми-8 у мыса Тарханкут. Второй вражеский вертолет был поврежден и смог добраться до аэродрома.

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Убийство российского военного летчика Кузьминова в Испании: подозревают силовиков из рф

Экс-офицер КГБ и полковник полиции рф подозреваются в убийстве российского летчика Кузьминова, который угнал Ми-8 и сбежал в Украину. На месте преступления найдены гильзы от пистолета Макарова.

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На Харьковском направлении ВСУ уничтожили российский Ми-8

Силы обороны Украины сдерживают натиск российских войск на Харьковском направлении. За сутки произошло 5 боевых столкновений, враг потерял 112 бойцов и 77 единиц техники, включая вертолет Ми-8.

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На фронте произошло 114 боестолкновений: горячее всего на Лиманском, Кураховском и Покровском направлениях - Генштаб

За сутки произошло 114 боевых столкновений на российско-украинском фронте. Самые активные атаки врага на Лиманском, Кураховском и Покровском направлениях, где украинские защитники отбили большинство атак.

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Атака на военный аэродром рф "Ханская": там находилось сразу 57 самолетов и вертолетов рф

СБУ, ГУР и ССО атаковали военный аэродром «Ханская» в рф. На момент атаки там находилось 57 российских боевых и тренировочных самолетов и вертолетов, включая Су-34, Су-35 и Ми-8.

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В российском Омске школьники сожгли Ми-8, им якобы обещали 20 тыс. долларов вознаграждения

Двое 16-летних подростков подожгли вертолет Ми-8 на авиабазе в Омске за обещанные $20 тысяч. Задание они получили через Telegram, но деньги так и не получили.

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КАМАЗ влетел в пассажирский поезд под российским волгоградом: по меньшей мере 100 пострадавших

Под волгоградом грузовик КАМАЗ столкнулся с пассажирским поездом Казань-Адлер. 9 вагонов сошло с рельсов, пострадало по меньшей мере 100 человек, среди них дети. На месте работают спасатели.

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21 июля ГУР поразило вертолеты Ми-28 и Ка-226 в Томилино Московской области. 24 июля уничтожен вертолет Ми-8 на аэродроме 'Кряж' в Самаре в результате диверсии.

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Крым в огне: в курортном Коктебеле вспыхнул масштабный пожар

В Крыму в районе Коктебеля и Симферопольского района возникли масштабные пожары на площади 20-30 гектаров, к тушению которых привлечено более 150 специалистов и 25 единиц техники.

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"Напряженность на границе с Украиной ликвидирована": глава Беларуси поручил отвести войска

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На Купянском направлении российские оккупанты активизировались и применяют авиацию, в то время как украинские защитники отбили 8 штурмовых действий и продолжают вести бои в районе Стельмаховки и Берестово.

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Президент Ирана Эбрагим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир-Абдоллахиан, возможно, погибли в результате аварии вертолета в горной местности, а спасательным работам препятствовала плохая погода.

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В результате удара по аэродрому "Бельбек "Украина могла повредить истребители МиГ-31 - Defense Express

Ракетный удар по российскому аэродрому в оккупированном Крыму мог повредить истребители МиГ-31. В общем это на этой базе можно насчитать 24 самолета и шесть вертолетов.

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На аэродроме в самаре у рф уничтожен российский вертолет Ми-8: ГУР показало кадры

На аэродроме кряж в самаре был уничтожен транспортный вертолет Ми-8 стоимостью 10-15 миллионов долларов, который россия использовала для перевозки оружия и личного состава в войне против Украины.

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В оккупированной Россией Абхазии упал военный вертолет Ми-24: экипаж выжил

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Российского пилота Кузьминова застрелили из пистолета Макарова и переехали на машине - СМИ

Российский пилот Максим Кузьминов был застрелен шестью выстрелами из пистолета Макарова, после чего его тело переехали на машине на парковке на юге Испании.

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россияне подняли в небо над Крымом вертолеты - СМИ

Россияне подняли в небо над временно оккупированным Крымом и Симферопольским районом вертолеты Ка-52 и Ми-8.

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В Белгородской области упал вертолет Ми-8, пилот ранен - росСМИ

Военный вертолет Ми-8 разбился вблизи села ровеньки в белгородской области россии, в результате чего пострадал пилот.

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В рф вертолет Ми-8 с вахтовиками упал во время полета к месторождению золота

Вертолет Ми-8, перевозивший вахтовых рабочих, разбился в Магаданской области России после неисправности двигателя, в результате чего один человек погиб и двое получили серьезные ранения, на борту находились 17 рабочих и трое членов экипажа.

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Пролетали над головами оккупантов, могли рассмотреть их лица - украинский разведчик о самом первом полете на "Азовсталь"

В марте 2022 года украинские разведчики пролетели на вертолетах над головами российских оккупантов, чтобы добраться до осажденного комбината "Азовсталь" в Мариуполе, чтобы доставить грузы и эвакуировать раненых.

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