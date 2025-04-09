В приморском крае рф во время учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Су-25. Пилоту удалось катапультироваться. Самолет упал в безлюдной местности.
За сутки украинские военные ликвидировали 1280 россиян, а также уничтожили 5 РСЗО и более 80 артиллерийских систем. Силы обороны также уничтожили 4 вражеских вертолета в Белгородской области.
Силы спецопераций Украины во взаимодействии с ГУР, РВиА уничтожили два Ка-52 и два Ми-8 в тылу врага, в Белгородской области. Вертолеты были уничтожены ракетными ударами.
ГУР МО Украины нанесло сокрушительные удары по вражеским РЛС, комплексам ПВО, судам и вертолету Ми-8 в Крыму. Операция стала успешной демонтажем военной техники оккупантов.
В ленинградской области рф разбился военный вертолет Ми-8 во время учебно-тренировочного полета. Все члены экипажа погибли. Вертолет находился на вооружении вкс россии.
В Торецке оккупанты пытались установить российские флаги для пропагандистских видео, но все попытки были сорваны украинскими дронами. Также под городом был сбит вражеский Су-25.
Зенитно-ракетное подразделение 28-й ОМБр и 57-го ОБ ТрО сбило российский Су-25 из ПЗРК «Игла» возле Торецка. Вражеский Ми-8, прилетевший эвакуировать пилота, был атакован украинскими дронами и вынужден отступить.
Черноморский флот рф впервые применил беспилотник "Орион" для уничтожения украинского морского дрона. ISW сообщает, что это может изменить баланс сил в Черном море.
Оккупанты уменьшили использование вертолетов в Черном море после уничтожения нескольких единиц морскими дронами «Magura V5». Сейчас рф полагается на авиацию и дроны для патрулирования акватории.
Морские дроны «Magura V5» уничтожили два российских вертолета Ми-8 возле оккупированного Крыма. Третий вертолет получил повреждения и смог приземлиться.
Морской дрон Magura V5 с ракетами Р-73 «SeeDragon» уничтожил российский вертолет Ми-8 у мыса Тарханкут. Второй вражеский вертолет был поврежден и смог добраться до аэродрома.
Экс-офицер КГБ и полковник полиции рф подозреваются в убийстве российского летчика Кузьминова, который угнал Ми-8 и сбежал в Украину. На месте преступления найдены гильзы от пистолета Макарова.
Силы обороны Украины сдерживают натиск российских войск на Харьковском направлении. За сутки произошло 5 боевых столкновений, враг потерял 112 бойцов и 77 единиц техники, включая вертолет Ми-8.
За сутки произошло 114 боевых столкновений на российско-украинском фронте. Самые активные атаки врага на Лиманском, Кураховском и Покровском направлениях, где украинские защитники отбили большинство атак.
СБУ, ГУР и ССО атаковали военный аэродром «Ханская» в рф. На момент атаки там находилось 57 российских боевых и тренировочных самолетов и вертолетов, включая Су-34, Су-35 и Ми-8.
Двое 16-летних подростков подожгли вертолет Ми-8 на авиабазе в Омске за обещанные $20 тысяч. Задание они получили через Telegram, но деньги так и не получили.
Под волгоградом грузовик КАМАЗ столкнулся с пассажирским поездом Казань-Адлер. 9 вагонов сошло с рельсов, пострадало по меньшей мере 100 человек, среди них дети. На месте работают спасатели.
21 июля ГУР поразило вертолеты Ми-28 и Ка-226 в Томилино Московской области. 24 июля уничтожен вертолет Ми-8 на аэродроме 'Кряж' в Самаре в результате диверсии.
В Крыму в районе Коктебеля и Симферопольского района возникли масштабные пожары на площади 20-30 гектаров, к тушению которых привлечено более 150 специалистов и 25 единиц техники.
Лукашенко объявил об отводе белорусских войск от границы с Украиной, заявив, что напряженность была снята.
На Купянском направлении российские оккупанты активизировались и применяют авиацию, в то время как украинские защитники отбили 8 штурмовых действий и продолжают вести бои в районе Стельмаховки и Берестово.
Президент Ирана Эбрагим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир-Абдоллахиан, возможно, погибли в результате аварии вертолета в горной местности, а спасательным работам препятствовала плохая погода.
Ракетный удар по российскому аэродрому в оккупированном Крыму мог повредить истребители МиГ-31. В общем это на этой базе можно насчитать 24 самолета и шесть вертолетов.
На аэродроме кряж в самаре был уничтожен транспортный вертолет Ми-8 стоимостью 10-15 миллионов долларов, который россия использовала для перевозки оружия и личного состава в войне против Украины.
В селе Владимировка Гульрипского района оккупированной Россией Абхазии разбился вертолет Ми-24 Министерства обороны Абхазии, но все трое членов экипажа выжили, получив травмы, не угрожающие жизни.
Российский пилот Максим Кузьминов был застрелен шестью выстрелами из пистолета Макарова, после чего его тело переехали на машине на парковке на юге Испании.
Россияне подняли в небо над временно оккупированным Крымом и Симферопольским районом вертолеты Ка-52 и Ми-8.
Военный вертолет Ми-8 разбился вблизи села ровеньки в белгородской области россии, в результате чего пострадал пилот.
Вертолет Ми-8, перевозивший вахтовых рабочих, разбился в Магаданской области России после неисправности двигателя, в результате чего один человек погиб и двое получили серьезные ранения, на борту находились 17 рабочих и трое членов экипажа.
В марте 2022 года украинские разведчики пролетели на вертолетах над головами российских оккупантов, чтобы добраться до осажденного комбината "Азовсталь" в Мариуполе, чтобы доставить грузы и эвакуировать раненых.