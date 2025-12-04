Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособными

В разгар полномасштабной войны, когда каждая боевая единица имеет значение для фронта, два военных вертолета Ми-8МТ после капремонта вернулись в армию… без вооружения. Ситуация, которая должна была оставаться в рамках технического сопровождения и координации, переросла в уголовное производство против компании-исполнителя модернизации, арест государственного имущества Департаментом военной контрразведки СБУ и фактическое блокирование возможности возвращения техники в боевое состояние. УНН разбирался, как возникла такая ситуация и почему она создает риски для обороноспособности.

Прецедент, в котором боевые машины, способные летать и выполнять боевые задачи, после модернизации признаются "неаутентичными" из-за сравнения с советскими ГОСТами, а не действующей украинской документацией, ставит под вопрос качество технического надзора и профессионализм решений, принимаемых государственными структурами. А также ставит под сомнение объективность правоохранительных органов, в частности ДВКР СБУ, чьи действия носят признаки заказного характера, а не реальных попыток установить истину.

Безосновательное блокирование доступа к гарантийным процедурам, арест вооружения и игнорирование требований производителя создают опасную ситуацию, в которой боевая техника может терять ключевые возможности не на фронте, а в тылу. В то время, когда каждая единица авиационной техники критически важна для армии, такие действия выглядят не только нелогичными, но и потенциально вредными для национальной безопасности.

Модернизация в рамках государственного контракта

Украинская авиация, особенно вертолетный парк, до сих пор в значительной степени состоит из техники советского образца, которая, несмотря на возраст, продолжает выполнять боевые задачи. Ее ремонт и модернизацию в Украине обеспечивают три основных авиастроительных предприятия – "Мотор Сич", "МС Авиа-Грейд" и "Авиакон".

В начале 2024 года встала задача дооснастить два вертолета Ми-8МТ, полученные в рамках международной технической помощи, для выполнения боевых задач. Исполнителя искали долго, ведь эти модели устарели, их оборудование сложное, а необходимые технические возможности и профессиональная экспертиза есть далеко не у всех. В результате государственный контракт выполнила компания "МС Авиа Грейд".

В марте-апреле мы выполнили государственный контракт – установили 12 систем на каждый вертолет, в том числе системы вооружения, защиты, бортовую электронику, фермы балочных держателей, системы АДРОС КТ и КУВ – это защита вертолета от воздушных ловушек. Оборудование закупалось через Prozorro, все действия соответствовали законодательству – рассказал УНН представитель предприятия.

Часть комплектующих компания закупила за границей, ведь в Украине их не было. Речь идет о советских и довоенных российских деталях, которые были нужны для совместимости.

Военный эксперт Павел Нарожный в комментарии УНН ранее объяснял, что приобретение таких деталей в других странах существенно усложняется бюрократией, ведь требует официальных подтверждений об использовании именно для армии. По его словам, без таких документов даже частные поставщики не рискуют осуществлять продажу.

После приобретения всех необходимых деталей "МС Авиа Грейд" модернизировала вертолеты, которые прошли технические и летные испытания, были приняты воинскими частями и использовались в боевых условиях. Один борт налетал более 80 часов без каких-либо замечаний, другой находился на боевом дежурстве.

Начало конфликта: передача вертолетов на капремонт

Впоследствии вертолеты передали на капитальный ремонт другому предприятию из-за исчерпания межремонтного ресурса.

Их передали на капитальный ремонт, чтобы получить новый межремонтный ресурс: 2 000 часов или 8 лет эксплуатации. В соответствии с контрактом, мы несем гарантийные обязательства за свое оборудование – рассказали в «МС Авиа-Грейд».

Однако после старта капремонта "МС Авиа-Грейд" не допустили к работам, несмотря на то, что установленное предприятием оборудование находилось на гарантии. Без участия инженеров компании произошел демонтаж ферм балочных держателей – ключевых элементов систем установленного вооружения.

Мы не оспариваем право на демонтаж – это предусмотрено условиями ремонта. Но для разбора боевого оборудования должны были быть привлечены наши инженеры, ведь именно мы несем гарантийные обязательства. Без нашего участия любое вмешательство является не только рискованным, но и некомпетентным с технической точки зрения – подчеркивают в «МС Авиа-Грейд».

Представителей предприятия, несмотря на неоднократные просьбы, также не допустили к рекламационной работе, которая, согласно Авиационным правилам и условиям контракта, должна была быть выполнена перед поставщиком.

Специалист из Министерства обороны Украины на условиях анонимности сообщил УНН, что компания, которая осуществляла капремонт вертолетов, не имела права единолично разбирать системы вооружения, которые находились на гарантии. Должны были быть привлечены представители предприятия, осуществившего модернизацию.

Компания "МС АВИА-ГРЕЙД", которая устанавливала (системы вооружения – ред.), должна была задействовать компанию поставщика продукции, потому что это гарантийные обязательства, они должны быть присутствовать, и тогда был бы предметный разговор. А теперь, когда оно (системы – ред.) разобрано, "МС АВИА-ГРЕЙД" не может предъявить никаких претензий той компании, у которой покупали, потому что оно разобрано на детали, понимаете? Гарантийные изделия разобраны. Кто давал такую команду компании "Авиакон" (которая проводила капремонт вертолетов - ред.), чтобы их разбирали, это надо выяснить, кто им разрешил это делать – рассказал собеседник.

Он отметил, что после модернизации обязательно проводятся летные испытания, а приемка техники осуществляется воинской частью и в случае с этими двумя боевыми машинами все процедуры были соблюдены.

Сравнили по ГОСТам РФ вместо украинских госстандартов

После того как оборудование было демонтировано, его сравнили не с действующей украинской документацией, а со старыми советскими и российскими ГОСТами, что вызывает много вопросов. Ведь украинские авиастроительные предприятия, в том числе и "МС Авиа-Грейд", перешли на работу по государственным стандартам – ДСТУ.

Наше оборудование сравнили не с действующей документацией, а со старыми ГОСТами РФ. Например, чтобы объяснить простым языком, условная гайка из монтажного комплекта с высотой 5 мм у нас предусмотрена действующей КД и ДСТУ-документацией, утвержденной в 2023 году. А у них – гайка высотой 10 мм, потому что это советский и российский стандарт. Из-за чего был сделан вывод, что детали – "неаутентичные". Если руководствоваться такими критериями - под сомнение можно поставить практически любую современную модернизацию – пояснили в «МС Авиа Грейд».

ДВКР СБУ, арест имущества и блокирование доступа

На основе этих выводов следователи Департамента военной контрразведки СБУ получили постановление суда об аресте вооружения. Специалистов "МС Авиа-Грейд" к оборудованию для рекламационных процедур так и не допустили.

Мы были готовы объяснить, показать документацию, принять участие в работе комиссии. Но нас банально не допустили. Нам не предоставили доступ к оборудованию, которое мы устанавливали и за которое несем гарантию. То есть с капремонта вертолеты выходят без ферм вооружения. То есть после капитального ремонта вертолет выходит с характеристиками хуже, чем до капитального ремонта. До ремонта они были боевыми машинами, а сейчас – условно говоря, стали "голубями мира" и будут возвращены армии без вооружения – подчеркнули в "МС Авиа Грейд".

В то же время вооружение на вертолеты так и не было установлено и за год ареста начало значительно портиться. К тому же, в течение 2025 года предприятие, которое проводило капремонт вертолетов, и где хранится арестованное вооружение, подверглось вражеским обстрелам. Таким образом, фактически, следствием не было обеспечено безопасное хранение арестованного имущества, как того требует украинское законодательство.

Стоит отметить, что "МС Авиа-Грейд" неоднократно ходатайствовало о снятии ареста с вооружения, однако получило отказ суда.

Имущество отправили на экспертизу. Но никто не спрашивал у нас техническую документацию. Тогда на основе чего происходит экспертиза? – подчеркнули в компании.

Вертолеты могут вернуть в армию без вооружения

Сроки капитального ремонта истекли, а арестованное оборудование на вертолеты так и не вернули, гарантийные процедуры не проведены, а доступ специалистов так и не был открыт. Два вертолета вернулись в воинские части в разоруженном состоянии и не могут участвовать в выполнении боевых задач, как это было раньше.

Это дело начиналось как хозяйственные отношения двух предприятий, когда одна компания нарушила права другой при выполнении капремонта вертолетов. Однако конфликт перерос в уголовное дело, которое расследует Департамент военной контрразведки СБУ, а ситуация создает угрозу обороноспособности государства.