Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособными

$42.330.01
49.180.13
ukenru
3 декабря, 23:09 • 10682 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 16542 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 21288 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 31181 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 35507 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 23035 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 26734 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 24969 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 25370 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 30563 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.1м/с
93%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Правительство приняло три образовательные реформы: учителя-беженцы сохранят стаж, а колледжи получат автономию – СвириденкоPhoto3 декабря, 20:57 • 10041 просмотра
Папа Римский Франциск завещал деньги на покупку машин скорой помощи Украине3 декабря, 22:52 • 9142 просмотра
Германия вводит 10-летний запрет на гражданство за подделку языковых сертификатов00:40 • 9518 просмотра
оккупанты отказывают в неотложной помощи жителям Скадовска из-за отсутствия прописки00:57 • 7026 просмотра
"Церемониться не будем, ждем приказа": Кадыров поддержал заявление путина о возможной войне с Европой03:50 • 5092 просмотра
публикации
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto06:30 • 12 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 35510 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 37697 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 53416 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 55722 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Рустем Умеров
Линдси Грэм
Уинстон Питерс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Индия
Донецкая область
Европа
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 60963 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 64031 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 118346 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 91828 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 107486 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Facebook
M1 Abrams
Социальная сеть

Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособными

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Два модернизированных вертолета Ми-8МТ вернулись в армию без вооружения после капремонта. Ситуация переросла в уголовное производство, блокируя возвращение техники в боевое состояние.

Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособными

В разгар полномасштабной войны, когда каждая боевая единица имеет значение для фронта, два военных вертолета Ми-8МТ после капремонта вернулись в армию… без вооружения. Ситуация, которая должна была оставаться в рамках технического сопровождения и координации, переросла в уголовное производство против компании-исполнителя модернизации, арест государственного имущества Департаментом военной контрразведки СБУ и фактическое блокирование возможности возвращения техники в боевое состояние. УНН разбирался, как возникла такая ситуация и почему она создает риски для обороноспособности.

Прецедент, в котором боевые машины, способные летать и выполнять боевые задачи, после модернизации признаются "неаутентичными" из-за сравнения с советскими ГОСТами, а не действующей украинской документацией, ставит под вопрос качество технического надзора и профессионализм решений, принимаемых государственными структурами. А также ставит под сомнение объективность правоохранительных органов, в частности ДВКР СБУ, чьи действия носят признаки заказного характера, а не реальных попыток установить истину.

Безосновательное блокирование доступа к гарантийным процедурам, арест вооружения и игнорирование требований производителя создают опасную ситуацию, в которой боевая техника может терять ключевые возможности не на фронте, а в тылу. В то время, когда каждая единица авиационной техники критически важна для армии, такие действия выглядят не только нелогичными, но и потенциально вредными для национальной безопасности.

Модернизация в рамках государственного контракта

Украинская авиация, особенно вертолетный парк, до сих пор в значительной степени состоит из техники советского образца, которая, несмотря на возраст, продолжает выполнять боевые задачи. Ее ремонт и модернизацию в Украине обеспечивают три основных авиастроительных предприятия – "Мотор Сич", "МС Авиа-Грейд" и "Авиакон".

В начале 2024 года встала задача дооснастить два вертолета Ми-8МТ, полученные в рамках международной технической помощи, для выполнения боевых задач. Исполнителя искали долго, ведь эти модели устарели, их оборудование сложное, а необходимые технические возможности и профессиональная экспертиза есть далеко не у всех. В результате государственный контракт выполнила компания "МС Авиа Грейд".

В марте-апреле мы выполнили государственный контракт – установили 12 систем на каждый вертолет, в том числе системы вооружения, защиты, бортовую электронику, фермы балочных держателей, системы АДРОС КТ и КУВ – это защита вертолета от воздушных ловушек. Оборудование закупалось через Prozorro, все действия соответствовали законодательству 

– рассказал УНН представитель предприятия.

Часть комплектующих компания закупила  за границей, ведь в Украине их не было. Речь идет о советских и довоенных российских деталях, которые были нужны для совместимости.

Военный эксперт Павел Нарожный в комментарии УНН ранее объяснял, что приобретение таких деталей в других странах существенно усложняется бюрократией, ведь требует официальных подтверждений об использовании именно для армии. По его словам, без таких документов даже частные поставщики не рискуют осуществлять продажу.

После приобретения всех необходимых деталей "МС Авиа Грейд" модернизировала вертолеты, которые прошли технические и летные испытания, были приняты воинскими частями и использовались в боевых условиях. Один борт налетал более 80 часов без каких-либо замечаний, другой находился на боевом дежурстве.

Начало конфликта: передача вертолетов на капремонт 

Впоследствии вертолеты передали на капитальный ремонт другому предприятию из-за исчерпания межремонтного ресурса.

Их передали на капитальный ремонт, чтобы получить новый межремонтный ресурс: 2 000 часов или 8 лет эксплуатации. В соответствии с контрактом, мы несем гарантийные обязательства за свое оборудование 

– рассказали в «МС Авиа-Грейд».

Однако после старта капремонта "МС Авиа-Грейд" не допустили к работам, несмотря на то, что установленное предприятием оборудование находилось на гарантии. Без участия инженеров компании произошел демонтаж ферм балочных держателей – ключевых элементов систем установленного вооружения.

Мы не оспариваем право на демонтаж – это предусмотрено условиями ремонта. Но для разбора боевого оборудования должны были быть привлечены наши инженеры, ведь именно мы несем гарантийные обязательства. Без нашего участия любое вмешательство является не только рискованным, но и некомпетентным с технической точки зрения 

– подчеркивают в «МС Авиа-Грейд».

Представителей предприятия, несмотря на неоднократные просьбы, также не допустили к рекламационной работе, которая, согласно Авиационным правилам и условиям контракта, должна была быть выполнена перед поставщиком. 

Специалист из Министерства обороны Украины на условиях анонимности сообщил УНН, что компания, которая осуществляла капремонт вертолетов, не имела права единолично разбирать системы вооружения, которые находились на гарантии. Должны были быть привлечены представители предприятия, осуществившего модернизацию. 

Компания "МС АВИА-ГРЕЙД", которая устанавливала (системы вооружения – ред.), должна была задействовать компанию поставщика продукции, потому что это гарантийные обязательства, они должны быть присутствовать, и тогда был бы предметный разговор. А теперь, когда оно (системы – ред.) разобрано, "МС АВИА-ГРЕЙД" не может предъявить никаких претензий той компании, у которой покупали, потому что оно разобрано на детали, понимаете? Гарантийные изделия разобраны. Кто давал такую команду компании "Авиакон" (которая проводила капремонт вертолетов - ред.), чтобы их разбирали, это надо выяснить, кто им разрешил это делать 

– рассказал собеседник.

Он отметил, что после модернизации обязательно проводятся летные испытания, а приемка техники осуществляется воинской частью и в случае с этими двумя боевыми машинами все процедуры были соблюдены.

Сравнили по ГОСТам РФ вместо украинских госстандартов

После того как оборудование было демонтировано, его сравнили не с действующей украинской документацией, а со старыми советскими и российскими ГОСТами, что вызывает много вопросов. Ведь украинские авиастроительные предприятия, в том числе и "МС Авиа-Грейд", перешли на работу по государственным стандартам – ДСТУ.

Наше оборудование сравнили не с действующей документацией, а со старыми ГОСТами РФ. Например, чтобы объяснить простым языком, условная гайка из монтажного комплекта с высотой 5 мм у нас предусмотрена действующей КД и ДСТУ-документацией, утвержденной в 2023 году. А у них – гайка высотой 10 мм, потому что это советский и российский стандарт. Из-за чего был сделан вывод, что детали – "неаутентичные". Если руководствоваться такими критериями - под сомнение можно поставить практически любую современную модернизацию 

– пояснили в «МС Авиа Грейд».

ДВКР СБУ, арест имущества и блокирование доступа

На основе этих выводов следователи Департамента военной контрразведки СБУ получили постановление суда об аресте вооружения. Специалистов "МС Авиа-Грейд" к оборудованию для рекламационных процедур так и не допустили.

Мы были готовы объяснить, показать документацию, принять участие в работе комиссии. Но нас банально не допустили. Нам не предоставили доступ к оборудованию, которое мы устанавливали и за которое несем гарантию. То есть с капремонта вертолеты выходят без ферм вооружения. То есть после капитального ремонта вертолет выходит с характеристиками хуже, чем до капитального ремонта. До ремонта они были боевыми машинами, а сейчас – условно говоря, стали "голубями мира" и будут возвращены армии без вооружения 

– подчеркнули в "МС Авиа Грейд".

В то же время вооружение на вертолеты так и не было установлено и за год ареста начало значительно портиться. К тому же, в течение 2025 года предприятие, которое проводило капремонт вертолетов, и где хранится арестованное вооружение, подверглось вражеским обстрелам. Таким образом, фактически, следствием не было обеспечено безопасное хранение арестованного имущества, как того требует украинское законодательство.

Стоит отметить, что "МС Авиа-Грейд" неоднократно ходатайствовало о снятии ареста с вооружения, однако получило отказ суда.

Имущество отправили на экспертизу. Но никто не спрашивал у нас техническую документацию. Тогда на основе чего происходит экспертиза? 

– подчеркнули в компании.

Вертолеты могут вернуть в армию без вооружения

Сроки капитального ремонта  истекли, а арестованное оборудование на вертолеты так и не вернули, гарантийные процедуры не проведены, а доступ специалистов так и не был открыт. Два вертолета вернулись в воинские части в разоруженном состоянии и не могут участвовать в выполнении боевых задач, как это было раньше.

Это дело начиналось как хозяйственные отношения двух предприятий, когда одна компания нарушила права другой при выполнении капремонта вертолетов. Однако конфликт перерос в уголовное дело, которое расследует Департамент военной контрразведки СБУ, а ситуация создает угрозу обороноспособности государства. 

Лилия Подоляк

Война в УкраинеТехнологиипубликации
Техника
Обыск
Военное положение
Война в Украине
Мотор Січ
Министерство обороны Украины
Служба безопасности Украины
Ми-8