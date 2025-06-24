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Вертолітний скандал: розбір елементів озброєння з гелікоптерів без участі компанії, що його встановлювала очевидно було порушенням
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Вертолітний скандал: розбір елементів озброєння з гелікоптерів без участі компанії, що його встановлювала очевидно було порушенням
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Вертолітний скандал: розбір елементів озброєння з гелікоптерів без участі компанії, що його встановлювала очевидно було порушенням

Київ • УНН

 • 2500 перегляди

Компанію "МС АВІА-ГРЕЙД" не допустили до демонтажу систем озброєння, які вона раніше встановила на два вертольоти Ми-8МТ, що призвело до втрати гарантійних зобов’язань. Обладнання було розібране без відома компанії-установника, а СБУ заарештувала озброєння, через що вертольоти повернуться до військових частин небоєздатними.

Вертолітний скандал: розбір елементів озброєння з гелікоптерів без участі компанії, що його встановлювала очевидно було порушенням

Компанію "МС АВІА-ГРЕЙД" не допустили до демонтажу систем озброєння, які вона раніше встановила на два вертольоти Ми-8МТ. Це порушення, яке призвело до втрати гарантійних зобов’язань постачальника  комплектуючих. Про це УНН розповів анонімно фахівець з Міністерства оборони України на умовах анонімності. За його словами, потрібно з’ясувати, хто допустив таке порушення.

Контекст

УНН раніше висвітлював ситуацію , що виникла з двома вертольотами, які використовувалися військовими частинами армійської авіації. Після модернізації за сучасними державними стандартами, яку проводила компанія "МС АВІА-ГРЕЙД" два вертольоти  Ми-8МТ були озброєні і стали бойовими. Після того, коли підійшов час їхнього капітального ремонту, вони за контрактом потрапили до іншої компанії.

Нове гарантійне обладнання необхідно було демонтувати, законсервувати і передати на склад до закінчення капітального ремонту повітряного судна. Натомість обладнання було демонтоване з вертольотів та частково розібране на деталі. Після розбирання зазначена компанія ідентифікувала деталі відповідного озброєння за ремонтною документацією ще радянських часів. Але ж необхідно зважити на те що, зазначені вироби були виготовлені в 2022 році і тому за відсутності в Україні актуальної конструкторської документації визначити автентичність продукції неможливо. Один з цих вертольотів виконував бойові завдання із використанням озброєння і жодних нарікань з боку експлуатуючої організації не було. Також необхідно врахувати те, що після модернізації були проведені необхідні випробування і пройдені погодження усіх необхідних служб та відомств, у тому числі представниками замовника військового представництва. До рекламаційних процедур "МС АВІА-ГРЕЙД" не допустили, що унеможливлює виконання гарантійних зобов’язань.  

До ситуації долучилась Служба безпеки України і наразі озброєння з гелікоптерів арештоване.

Ремонт має добігти завершення вже 30 червня, але через арешт обладнання вертольоти повернуться до військових частин вже не бойовими. Зважаючи на те, що війна продовжується і кожна бойова одиниця на рахунку, можливо комусь вигідно обмежувати військовий потенціал України.

Деталі

За словами співрозмовника УНН, компанія, що проводила ремонт вертольотів не мала права одноосібно розбирати системи озброєння вертольотів, які знаходяться на гарантії. 

Хто давав команду розбирати це обладнання, це треба дійсно розбиратись, тому що це порушення. Тобто обладнання нове, 2022 року випуску, знаходиться на гарантії, а його розібрали без відома тієї організації, яка встановлювала ("МС АВІА-ГРЕЙД" - ред.)

- пояснив співрозмовник на умовах анонімності.

Обладнання для модернізації вказаних вертольотів закуповувалось офіційно через майданчики Prozorro з відповідними гарантійними зобов’язаннями від компанії постачальника. А тому компанія "МС АВІА-ГРЕЙД", яка безпосередньо придбала та встановила озброєння, так і представники постачальника,  повинні були бути залучені до процесу демонтажу. 

Компанія, "МС АВІА-ГРЕЙД", яка встановлювала (системи озброєння – ред.), повинна була задіяти компанію постачальника продукції, тому що це гарантійні зобов’язання, вони повинні бути присутні, і тоді була б предметна розмова. А тепер, коли воно (системи – ред.) розібране, "МС АВІА-ГРЕЙД" не може пред’явити ніяких претензій тій компанії, в якої купували, тому що воно розібране на деталі, розумієте? Гарантійні вироби розібрані. Хто давав таку команду компанії "Авіакон", яка проводила капремонт вертольотів - ред., щоб їх розбирали, це треба з’ясувати, хто їм дозволив це робити

- підкреслив співрозмовник видання.

Він зазначив, що за процедурою, після проведення модернізації авіаційної техніки завжди обовʼязково проводяться льотні випробування. 

Процес ремонту чи модернізації, він і передбачає, що кінцевий його етап – це льотні випробування, які здійснюються за програмами льотних випробувань складених науково-дослідним інститутом випробувань та сертифікації. Після успішного проведення льотних випробувань повітряні судна приймаються замовником

- пояснив він.

Фахівець зазначив, що вертольоти, що належать до армійської авіації та передаються на ремонт чи модернізацію, після виконання робіт перевіряє військова частина, яка їх експлуатує. Зокрема, до ремонтної організації прибувають представники військової частини і здійснюють приймання повітряного судна, яке проходило ремонт та/або модернізацію за визначеною процедурою. 

Додамо

Командувач армійської авіації Збройних сил України полковник Павло Бардаков раніше зазначив, що Україна наразі не має можливості повністю відмовитися від використання радянської авіаційної техніки і надалі буде модернізувати її для підтримання бойових спроможностей, адже, попри постачання західних зразків, бойових задач не стає менше. За його словами, підтримання боєготовності авіаційної техніки включає пошук і закупівлю запчастин за кордоном, імпортозаміщення, виробництво деталей силами українських заводів та навіть "канібалізацію" - зняття окремих елементів з інших вертольотів. За словами Бардакова, головне - щоб техніка була справною й могла ефективно виконувати завдання.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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