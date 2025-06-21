"Навіть думки немає відмовитись": в армійській авіації пояснили, чому Україна має модернізувати радянську техніку

Україна наразі не має можливості повністю відмовитися від використання радянської авіаційної техніки і надалі буде модернізовувати її для підтримання бойових спроможностей, адже, попри постачання західних зразків, бойових задач не стає менше. Про це розповів командувач армійської авіації Збройних сил України полковник Павло Бардаков під час круглого столу "Імпортозаміщення в авіаційній галузі України: виклики та можливості", пише УНН.

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Варто зазначити, що значна частина авіаційної техніки, яка наразі використовується в Україні - близько 90%, - має радянське походження. Ідеться насамперед про гвинтокрили Мі-8, Мі-17, літаки Антонова.

Павло Бардаков зазначив, що наразі Україна навіть не розглядає варіант відмови від радянської техніки.

"Навіть такої думки немає, щоб відмовитись. Як ми можемо відмовитись? Прийшли F-16, прийшли Mirage. Усе одно працюють всі разом. І МіГ-29, Су-27. Усі літають. Тому що задач не буде менше", - зазначив він.

За його словами, Україна паралельно йде двома шляхами: по-перше, це отримання іноземної авіатехніки, яке є стратегічним і невідворотним, але потребує значного часу та ресурсів. По-друге, це підтримка в боєготовності наявного радянського парку, його технічне обслуговування та модернізація.

"Другий шлях - це підтримання нашої авіаційної техніки радянської, яка нам залишилася від радянського союзу. Підтримувати в максимальній бойовій готовності, модернізувати її, ставити на неї сучасні системи оборони, сучасні системи озброєння, навігації, зв'язку і так далі. Тому що, за нашими розрахункам, деяка техніка, яку ми отримали, ще протримається 10-15 років", - пояснив Бардаков.

Він додав, що підтримання боєготовності авіаційної техніки включає пошук і закупівлю запчастин за кордоном, імпортозаміщення, виробництво деталей силами українських заводів та навіть "канібалізацію" - зняття окремих елементів з інших вертольотів. За словами Бардакова, головне - щоб техніка була справною й могла ефективно виконувати завдання.

Нагадаємо

Два українських вертольоти Мі-8МТ, модернізовані компанією "МС Авіа-Грейд" у межах державного контракту, наразі ризикують повернутись до війська без бойового обладнання. Після передачі машин на капремонт встановлене озброєння було демонтоване, а згодом арештоване за рішенням суду - попри те, що техніка відповідала чинним українським стандартам. Компанію-виконавця до рекламаційних процедур не допустили, що унеможливлює виконання гарантій. Причиною визнання обладнання "неавтентичним" стало порівняння його з радянсько-російськими ГОСТами, а не з українськими технічними умовами. Ситуація викликала значний резонанс через загрозу втрати боєздатності техніки під час війни.