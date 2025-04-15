Дассо Міраж 2000

Президент України оголосив про кадрові перестановки у військовій авіації. Нові призначення мають посилити обороноздатність та покращити авіаційний компонент Сил оборони.
З'явиться нова вертикаль для розвитку авіації в Міноборони та Генштабі ЗСУ. Умєров вже призначив людей, які куруватимуть цей напрям, та сформував подання до Кабміну.
Володимир Зеленський повідомив, що французькі літаки Mirage добре проявили себе у захисті від російських атак. Україна планує збільшити кількість цих літаків за підтримки Франції.
Франція надасть Україні пакет військової допомоги на 2 млрд євро. До нього увійдуть ракети MILAN і MICA, бронемашини VAB, AMX-10RX, боєприпаси та інше.
Міноборони розповіло про БпАК Raybird (ACS-3), що долає РЕБ та ППО, здійснює розвідку з висоти 5. 5 км. Він може перебувати в небі до 28 годин, долаючи до 2500 км.
Еммануель Макрон заявив про збільшення замовлень на Rafale. Франція продовжить підтримувати Україну та готувати українських льотчиків на літаках "Міраж".
Франція розглядає можливість передачі Україні додаткових винищувачів Mirage-2000 від третіх країн, які їх використовують. Також прискорять постачання ракет і дронів.
Опубліковано історичні фото з кабіни французьких винищувачів Mirage-2000 під час збиття крилатих ракет Х-101 в українському небі. Атака відбулася 7 березня, коли РФ запустила 261 ракету та дрон по Україні.
Росія здійснила масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України, випустивши 70 ракет та 200 дронів. Вперше в захисті українського неба взяли участь F-16 та французькі Mirage-2000. Зеленський наголосив, що для миру необхідно змусити росію припинити удари по цивільних об'єктах.
Росія атакувала Україну 261 повітряною ціллю, включаючи ракети та дрони. Сили ПВО збили 134 цілі, вперше у відбитті атаки взяли участь французькі Mirage-2000 разом з F-16.
Le Monde повідомляє про можливу передачу 32 винищувачів F-16 Block 30 з Греції в Україну, хоча грецькі джерела це заперечують. Паралельно у Британії триває прискорена підготовка українських пілотів для F-16.
Українські сили успішно збили КАБ над Запоріжжям завдяки "експериментальній зброї". Експерт розповів про комплексний підхід із використанням РЕБ, ППО та авіації для протидії російським керованим авіабомбам.
Генеральний штаб ЗС Франції опублікував кадри навчання українських військових пілотів на винищувачах Mirage 2000. Це частина програми підтримки України французькими збройними силами.
Повітряні Сили ЗСУ отримали перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Нідерландів. Міністр оборони Умєров повідомив, що літаки вже в Україні та скоро приступлять до бойових завдань.
У штаті Мадх'я-Прадеш зазнав аварії військовий літак Mirage-2000 через технічну несправність. Обидва пілоти встигли катапультуватися та отримали лише незначні травми.
Україна отримала першу партію французьких винищувачів Mirage 2000. Це перші літаки даного типу, які надійшли до української армії в рамках військової допомоги від Франції.
Франція планує передати Україні винищувачі Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року. Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.
Перші три винищувачі Mirage 2000-5F надійдуть в Україну до 20 січня 2025 року. Загалом ЗСУ отримає близько десяти літаків, оснащених ракетами SCALP-EG та Storm Shadow.
Французька програма навчання українських пілотів та механіків на Mirage 2000-5F завершилася через пів року. Поставка винищувачів, озброєних ракетами Scalp і бомбами AASM, запланована на перший квартал 2025 року.
Міністр оборони Умєров анонсував підготовку до отримання французьких винищувачів Mirage 2000. Поставки заплановані на перший квартал 2025 року, про що повідомив міністр збройних сил Франції.
Франція передасть Україні три літаки Mirage 2000-5 у першому кварталі 2025 року. У Винищувачах будуть будуть ракетами Scalp і бомби AASM для виконання бойових завдань "повітря-земля".
Голова Верховної Ради заявив про очікування нових рішень щодо постачання F-16 та інших винищувачів. Франція обіцяє надати Україні літаки Mirage 2000 на початку нового року та навчати пілотів.
Міністр закордонних справ Франції заявив про підтримку Плану перемоги України. Франція готова надавати допомогу у військовій та цивільній сферах.
Міністр закордонних справ Франції заявив про передачу Україні літаків Mirage 2000 з початку нового року. Франція також навчатиме українських пілотів та ремонтуватиме техніку.
Президент Зеленський заявив про підготовку до отримання літаків від Франції. Франція планує поставити винищувачі Mirage 2000 Україні у першому кварталі 2025 року, але точна кількість не названа.
Міністр ЗС Франції повідомив про плани постачання Україні винищувачів Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року. Літаки будуть оснащені новою технікою для боротьби повітря-земля та захисту від радіоелектронної боротьби.
У Франції завершився шестимісячний курс навчання українських пілотів на літаках Alphajet. Повітряно-космічні сили Франції планують підготувати 26 українських пілотів протягом двох років.
Військовий експерт Валерій Рябих вважає, що наявність F-16 в Україні змусить росіян обережніше застосовувати тактичне озброєння. Він вважає, що вважає, що Україні необхідно щонайменше 5 бригад таких винищувачів.