Дассо Міраж 2000

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 11325 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 11710 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 32798 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 162884 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140277 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143013 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136518 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136501 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196793 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Зеленський про нові призначення в Генштабі та Повітряних силах: “Визначені чіткі терміни, коли нова управлінська структура має дати більше результатів”

Президент України оголосив про кадрові перестановки у військовій авіації. Нові призначення мають посилити обороноздатність та покращити авіаційний компонент Сил оборони.

Війна • 28 березня, 21:55 • 19812 перегляди

Міноборони і Генштаб створюють окрему вертикаль для розвитку авіації - Умєров

З'явиться нова вертикаль для розвитку авіації в Міноборони та Генштабі ЗСУ. Умєров вже призначив людей, які куруватимуть цей напрям, та сформував подання до Кабміну.

Війна • 28 березня, 17:53 • 39021 перегляди

Mirage показали себе дуже добре, будемо збільшувати їх кількість – Зеленський

Володимир Зеленський повідомив, що французькі літаки Mirage добре проявили себе у захисті від російських атак. Україна планує збільшити кількість цих літаків за підтримки Франції.

Війна • 26 березня, 19:09 • 38944 перегляди

Франція оголосила про виділення Україні пакету військової допомоги на 2 млрд євро

Франція надасть Україні пакет військової допомоги на 2 млрд євро. До нього увійдуть ракети MILAN і MICA, бронемашини VAB, AMX-10RX, боєприпаси та інше.

Війна • 26 березня, 18:58 • 24916 перегляди

Обійде ворожі РЕБ та виконає надскладні завдання: про унікальний безпілотник Raybird розповіли у Міноборони

Міноборони розповіло про БпАК Raybird (ACS-3), що долає РЕБ та ППО, здійснює розвідку з висоти 5. 5 км. Він може перебувати в небі до 28 годин, долаючи до 2500 км.

Технології • 19 березня, 10:24 • 30318 перегляди

Франція замовить більше бойових літаків Rafale, ніж планувалося - Макрон

Еммануель Макрон заявив про збільшення замовлень на Rafale. Франція продовжить підтримувати Україну та готувати українських льотчиків на літаках "Міраж".

Новини Світу • 18 березня, 14:30 • 12509 перегляди

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Франція розглядає можливість передачі Україні додаткових винищувачів Mirage-2000 від третіх країн, які їх використовують. Також прискорять постачання ракет і дронів.

Війна • 17 березня, 04:18 • 146576 перегляди

Перші фото з кабіни Mirage-2000: як французькі винищувачі захищають Україну

Опубліковано історичні фото з кабіни французьких винищувачів Mirage-2000 під час збиття крилатих ракет Х-101 в українському небі. Атака відбулася 7 березня, коли РФ запустила 261 ракету та дрон по Україні.

Війна • 7 березня, 20:48 • 26185 перегляди

Зеленський відреагував на нічну атаку рф на енергетику: першими кроками для миру треба змусити росію припинити такі удари

Росія здійснила масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України, випустивши 70 ракет та 200 дронів. Вперше в захисті українського неба взяли участь F-16 та французькі Mirage-2000. Зеленський наголосив, що для миру необхідно змусити росію припинити удари по цивільних об'єктах.

Війна • 7 березня, 10:09 • 15981 перегляди

Над Україною збито 34 з 67 ракет та 100 з 194 дронів, запущених рф: F-16 та Mirage-2000 вперше разом захищали українське небо

Росія атакувала Україну 261 повітряною ціллю, включаючи ракети та дрони. Сили ПВО збили 134 цілі, вперше у відбитті атаки взяли участь французькі Mirage-2000 разом з F-16.

Війна • 7 березня, 08:29 • 15531 перегляди

Грецькі винищувачі в Україні: Le Monde пише про ймовірність поставок F-16 Block 30, військові джерела спростовують

Le Monde повідомляє про можливу передачу 32 винищувачів F-16 Block 30 з Греції в Україну, хоча грецькі джерела це заперечують. Паралельно у Британії триває прискорена підготовка українських пілотів для F-16.

Політика • 17 лютого, 15:14 • 106739 перегляди
Ексклюзив

"Експериментальна зброя" для знищення КАБів: що це та як працює - пояснення аналітика

Українські сили успішно збили КАБ над Запоріжжям завдяки "експериментальній зброї". Експерт розповів про комплексний підхід із використанням РЕБ, ППО та авіації для протидії російським керованим авіабомбам.

Війна • 11 лютого, 08:06 • 111418 перегляди

У Франції показали кадри підготовки українських пілотів на Mirage 2000

Генеральний штаб ЗС Франції опублікував кадри навчання українських військових пілотів на винищувачах Mirage 2000. Це частина програми підтримки України французькими збройними силами.

Суспільство • 8 лютого, 09:42 • 71895 перегляди

Україна отримала перші винищувачі Mirage 2000 та F-16 - Міноборони

Повітряні Сили ЗСУ отримали перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Нідерландів. Міністр оборони Умєров повідомив, що літаки вже в Україні та скоро приступлять до бойових завдань.

Війна • 6 лютого, 13:56 • 56934 перегляди

Військовий літак Mirage-2000 розбився в Індії: що відомо про інцидент

У штаті Мадх'я-Прадеш зазнав аварії військовий літак Mirage-2000 через технічну несправність. Обидва пілоти встигли катапультуватися та отримали лише незначні травми.

Новини Світу • 6 лютого, 13:34 • 23181 перегляди

До України прибули перші французькі винищувачі

Україна отримала першу партію французьких винищувачів Mirage 2000. Це перші літаки даного типу, які надійшли до української армії в рамках військової допомоги від Франції.

Війна • 6 лютого, 10:06 • 28921 перегляди

Коли Mirage 2000 з'являться в небі над Україною - відповідь голови МЗС Франції

Франція планує передати Україні винищувачі Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року. Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

Війна • 28 січня, 10:19 • 40224 перегляди

Україна отримає перші винищувачі Mirage від Франції у січні - ЗМІ

Перші три винищувачі Mirage 2000-5F надійдуть в Україну до 20 січня 2025 року. Загалом ЗСУ отримає близько десяти літаків, оснащених ракетами SCALP-EG та Storm Shadow.

Війна • 4 січня, 10:32 • 63149 перегляди

Українські пілоти завершили підготовку на Mirage 2000-5F: що далі

Французька програма навчання українських пілотів та механіків на Mirage 2000-5F завершилася через пів року. Поставка винищувачів, озброєних ракетами Scalp і бомбами AASM, запланована на перший квартал 2025 року.

Війна • 25 грудня, 13:05 • 20179 перегляди

Умєров заявив, що скоро почнеться підготовка до отримання літаків Mirage

Міністр оборони Умєров анонсував підготовку до отримання французьких винищувачів Mirage 2000. Поставки заплановані на перший квартал 2025 року, про що повідомив міністр збройних сил Франції.

Війна • 24 грудня, 14:27 • 18448 перегляди

На початку нового року Україна отримає від Франції три літаки Mirage 2000 - La Tribune

Франція передасть Україні три літаки Mirage 2000-5 у першому кварталі 2025 року. У Винищувачах будуть будуть ракетами Scalp і бомби AASM для виконання бойових завдань "повітря-земля".

Війна • 23 жовтня, 11:30 • 22004 перегляди

Стефанчук: "Очікуємо нових рішень, щодо постачання літаків F-16"

Голова Верховної Ради заявив про очікування нових рішень щодо постачання F-16 та інших винищувачів. Франція обіцяє надати Україні літаки Mirage 2000 на початку нового року та навчати пілотів.

Політика • 21 жовтня, 06:47 • 18909 перегляди

Франція підтримує План перемоги - міністр

Міністр закордонних справ Франції заявив про підтримку Плану перемоги України. Франція готова надавати допомогу у військовій та цивільній сферах.

Війна • 19 жовтня, 09:44 • 51784 перегляди

Україна отримає перші літаки Mirage 2000 на початку нового року - МЗС Франції

Міністр закордонних справ Франції заявив про передачу Україні літаків Mirage 2000 з початку нового року. Франція також навчатиме українських пілотів та ремонтуватиме техніку.

Війна • 19 жовтня, 09:28 • 26294 перегляди

Україна готується отримати літаки від Франції - Зеленський 

Президент Зеленський заявив про підготовку до отримання літаків від Франції. Франція планує поставити винищувачі Mirage 2000 Україні у першому кварталі 2025 року, але точна кількість не названа.

Війна • 17 жовтня, 17:02 • 24805 перегляди

Франція планує поставити Mirage 2000 Україні у першому кварталі 2025 року - Лекорню

Міністр ЗС Франції повідомив про плани постачання Україні винищувачів Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року. Літаки будуть оснащені новою технікою для боротьби повітря-земля та захисту від радіоелектронної боротьби.

Війна • 8 жовтня, 07:39 • 27078 перегляди

Франція завершила підготовку першої групи українських пілотів на літаках Alphajet

У Франції завершився шестимісячний курс навчання українських пілотів на літаках Alphajet. Повітряно-космічні сили Франції планують підготувати 26 українських пілотів протягом двох років.

Війна • 20 вересня, 12:26 • 20270 перегляди
Ексклюзив

F-16 змусять росіян бути обачними у застосуванні тактичної зброї, яка тероризує прифронтові зони КАБами – експерт

Військовий експерт Валерій Рябих вважає, що наявність F-16 в Україні змусить росіян обережніше застосовувати тактичне озброєння. Він вважає, що вважає, що Україні необхідно щонайменше 5 бригад таких винищувачів.

Війна • 5 серпня, 14:15 • 115141 перегляди