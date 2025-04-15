Дассо Міраж 2000

На початку нового року Україна отримає від Франції три літаки Mirage 2000 - La Tribune

Франція передасть Україні три літаки Mirage 2000-5 у першому кварталі 2025 року. У Винищувачах будуть будуть ракетами Scalp і бомби AASM для виконання бойових завдань "повітря-земля".