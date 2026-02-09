Україна і Франція підписали договір про намір спільного виробництва озброєння
Київ • УНН
Україна та Франція домовились про спільне виробництво озброєння на території обох країн. Це відкриває шлях до масштабних проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу.
Міністр оборони України Михайло Федоров разом із міністеркою Збройних сил Франції Катрін Вотрен підписали Лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння на території України і Франції. Про це Федоров повідомив у Telegram, пише УНН.
Це відкриває шлях до масштабних спільних проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу. Переходимо від постачань до спільного виробництва й довгострокових рішень, які системно посилюють нашу оборону
Ключові напрями співпраці:
- Французька сторона повідомила про підготовку до передачі Україні літаків Mirage 2000.
Також обговорили прискорення постачання літаків і продовження роботи над рекордними обсягами керованих авіаційних бомб AASM Hammer.
- Україна зацікавлена в подальшому постачанні систем SAMP/T, Mistral та Crotale, а також боєприпасів до них. Запропонували спільно працювати над удосконаленням SAMP/T для ефективнішої протидії балістичним загрозам.
Паралельно триває співпраця щодо постачання та пришвидшення виробництва ракет Aster.
- Окремо обговорили надання далекобійних засобів ураження, зокрема ракет SCALP.
Крім цього, політики сфокусувалися на спільних проєктах між урядами та оборонними компаніями України і Франції: тестування безпекових рішень та розробка інноваційних систем радіоелектронної боротьби.
Крім цього на зустрічі узгодили ключові пріоритети оборонної співпраці та обговорили фінансування спільних проєктів, зокрема за рахунок кредиту Європейського Союзу й програми SAFE.
