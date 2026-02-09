Україна і Франція підписали договір про намір спільного виробництва озброєння

Міністр оборони України Михайло Федоров разом із міністеркою Збройних сил Франції Катрін Вотрен підписали Лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння на території України і Франції. Про це Федоров повідомив у Telegram, пише УНН.

Це відкриває шлях до масштабних спільних проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу. Переходимо від постачань до спільного виробництва й довгострокових рішень, які системно посилюють нашу оборону - йдеться у повідомленні.

Ключові напрями співпраці:

Французька сторона повідомила про підготовку до передачі Україні літаків Mirage 2000.

Також обговорили прискорення постачання літаків і продовження роботи над рекордними обсягами керованих авіаційних бомб AASM Hammer.

Україна зацікавлена в подальшому постачанні систем SAMP/T, Mistral та Crotale, а також боєприпасів до них. Запропонували спільно працювати над удосконаленням SAMP/T для ефективнішої протидії балістичним загрозам.

Паралельно триває співпраця щодо постачання та пришвидшення виробництва ракет Aster.

Окремо обговорили надання далекобійних засобів ураження, зокрема ракет SCALP.

Крім цього, політики сфокусувалися на спільних проєктах між урядами та оборонними компаніями України і Франції: тестування безпекових рішень та розробка інноваційних систем радіоелектронної боротьби.

Крім цього на зустрічі узгодили ключові пріоритети оборонної співпраці та обговорили фінансування спільних проєктів, зокрема за рахунок кредиту Європейського Союзу й програми SAFE.

