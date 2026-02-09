$43.050.09
50.760.13
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
07:43 • 14899 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 21565 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 38793 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 40407 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 36598 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 35839 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 26071 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 17724 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13246 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
Україна і Франція підписали договір про намір спільного виробництва озброєння

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Україна та Франція домовились про спільне виробництво озброєння на території обох країн. Це відкриває шлях до масштабних проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу.

Україна і Франція підписали договір про намір спільного виробництва озброєння

Міністр оборони України Михайло Федоров разом із міністеркою Збройних сил Франції Катрін Вотрен підписали Лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння на території України і Франції. Про це Федоров повідомив у Telegram, пише УНН.

Це відкриває шлях до масштабних спільних проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу. Переходимо від постачань до спільного виробництва й довгострокових рішень, які системно посилюють нашу оборону

- йдеться у повідомленні.

Ключові напрями співпраці:

  • Французька сторона повідомила про підготовку до передачі Україні літаків Mirage 2000.

    Також обговорили прискорення постачання літаків і продовження роботи над рекордними обсягами керованих авіаційних бомб AASM Hammer.

    • Україна зацікавлена в подальшому постачанні систем SAMP/T, Mistral та Crotale, а також боєприпасів до них. Запропонували спільно працювати над удосконаленням SAMP/T для ефективнішої протидії балістичним загрозам.

      Паралельно триває співпраця щодо постачання та пришвидшення виробництва ракет Aster.

      • Окремо обговорили надання далекобійних засобів ураження, зокрема ракет SCALP.

        Крім цього, політики сфокусувалися на спільних проєктах між урядами та оборонними компаніями України і Франції: тестування безпекових рішень та розробка інноваційних систем радіоелектронної боротьби.

        Крім цього на зустрічі узгодили ключові пріоритети оборонної співпраці та обговорили фінансування спільних проєктів, зокрема за рахунок кредиту Європейського Союзу й програми SAFE.

        Франція та Велика Британія готують нову модифікацію ракет Storm Shadow/SCALP після їх ефективності в Україні

        Ольга Розгон

