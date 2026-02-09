Украина и Франция подписали договор о намерении совместного производства вооружения

Министр обороны Украины Михаил Федоров вместе с министром Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен подписали Письмо о намерениях по совместному производству вооружения на территории Украины и Франции. Об этом Федоров сообщил в Telegram, пишет УНН.

Это открывает путь к масштабным совместным проектам в сфере оборонно-промышленного комплекса. Переходим от поставок к совместному производству и долгосрочным решениям, которые системно усиливают нашу оборону - говорится в сообщении.

Ключевые направления сотрудничества:

Французская сторона сообщила о подготовке к передаче Украине самолетов Mirage 2000.

Также обсудили ускорение поставок самолетов и продолжение работы над рекордными объемами управляемых авиационных бомб AASM Hammer.

Украина заинтересована в дальнейших поставках систем SAMP/T, Mistral и Crotale, а также боеприпасов к ним. Предложили совместно работать над усовершенствованием SAMP/T для более эффективного противодействия баллистическим угрозам.

Параллельно продолжается сотрудничество по поставкам и ускорению производства ракет Aster.

Отдельно обсудили предоставление дальнобойных средств поражения, в частности ракет SCALP.

Кроме этого, политики сфокусировались на совместных проектах между правительствами и оборонными компаниями Украины и Франции: тестирование решений в области безопасности и разработка инновационных систем радиоэлектронной борьбы.

Кроме этого на встрече согласовали ключевые приоритеты оборонного сотрудничества и обсудили финансирование совместных проектов, в частности за счет кредита Европейского Союза и программы SAFE.

