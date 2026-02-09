$43.050.09
Украина и Франция подписали договор о намерении совместного производства вооружения

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Украина и Франция договорились о совместном производстве вооружения на территории обеих стран. Это открывает путь к масштабным проектам в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Министр обороны Украины Михаил Федоров вместе с министром Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен подписали Письмо о намерениях по совместному производству вооружения на территории Украины и Франции. Об этом Федоров сообщил в Telegram, пишет УНН.

Это открывает путь к масштабным совместным проектам в сфере оборонно-промышленного комплекса. Переходим от поставок к совместному производству и долгосрочным решениям, которые системно усиливают нашу оборону

- говорится в сообщении.

Ключевые направления сотрудничества:

  • Французская сторона сообщила о подготовке к передаче Украине самолетов Mirage 2000.

    Также обсудили ускорение поставок самолетов и продолжение работы над рекордными объемами управляемых авиационных бомб AASM Hammer.

    • Украина заинтересована в дальнейших поставках систем SAMP/T, Mistral и Crotale, а также боеприпасов к ним. Предложили совместно работать над усовершенствованием SAMP/T для более эффективного противодействия баллистическим угрозам.

      Параллельно продолжается сотрудничество по поставкам и ускорению производства ракет Aster.

      • Отдельно обсудили предоставление дальнобойных средств поражения, в частности ракет SCALP.

        Кроме этого, политики сфокусировались на совместных проектах между правительствами и оборонными компаниями Украины и Франции: тестирование решений в области безопасности и разработка инновационных систем радиоэлектронной борьбы.

        Кроме этого на встрече согласовали ключевые приоритеты оборонного сотрудничества и обсудили финансирование совместных проектов, в частности за счет кредита Европейского Союза и программы SAFE.

        Франция и Великобритания готовят новую модификацию ракет Storm Shadow/SCALP после их эффективности в Украине05.02.26, 06:06 • 4233 просмотра

        Ольга Розгон

