Украина и Франция подписали договор о намерении совместного производства вооружения
Киев • УНН
Украина и Франция договорились о совместном производстве вооружения на территории обеих стран. Это открывает путь к масштабным проектам в сфере оборонно-промышленного комплекса.
Министр обороны Украины Михаил Федоров вместе с министром Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен подписали Письмо о намерениях по совместному производству вооружения на территории Украины и Франции. Об этом Федоров сообщил в Telegram, пишет УНН.
Это открывает путь к масштабным совместным проектам в сфере оборонно-промышленного комплекса. Переходим от поставок к совместному производству и долгосрочным решениям, которые системно усиливают нашу оборону
Ключевые направления сотрудничества:
- Французская сторона сообщила о подготовке к передаче Украине самолетов Mirage 2000.
Также обсудили ускорение поставок самолетов и продолжение работы над рекордными объемами управляемых авиационных бомб AASM Hammer.
- Украина заинтересована в дальнейших поставках систем SAMP/T, Mistral и Crotale, а также боеприпасов к ним. Предложили совместно работать над усовершенствованием SAMP/T для более эффективного противодействия баллистическим угрозам.
Параллельно продолжается сотрудничество по поставкам и ускорению производства ракет Aster.
- Отдельно обсудили предоставление дальнобойных средств поражения, в частности ракет SCALP.
Кроме этого, политики сфокусировались на совместных проектах между правительствами и оборонными компаниями Украины и Франции: тестирование решений в области безопасности и разработка инновационных систем радиоэлектронной борьбы.
Кроме этого на встрече согласовали ключевые приоритеты оборонного сотрудничества и обсудили финансирование совместных проектов, в частности за счет кредита Европейского Союза и программы SAFE.
