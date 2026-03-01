Иран сообщил об атаке авианосца США Abraham Lincoln четырьмя ракетами

$43.210.00
51.020.00
ukenru
12:03 • 10270 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 23335 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 44389 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 54427 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 67176 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 71004 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 69979 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 52169 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 53031 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 55361 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.2м/с
56%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Эскалация в Иране провоцирует крупнейший кризис на мировом рынке газа с 2022 года1 марта, 05:21 • 19884 просмотра
В Багдаде вспыхнули ожесточенные столкновения между полицией и протестующими возле посольства СШАVideo1 марта, 05:47 • 13881 просмотра
Афганистан открыл огонь по пакистанским самолетам над Кабулом1 марта, 06:01 • 29076 просмотра
США впервые использовали украинскую тактику при ударах по Ирану - Politico1 марта, 08:21 • 22427 просмотра
Повышение выплат с 1 марта - кому пересчитают пенсии и страховые выплаты на 12,1%10:49 • 9632 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 75887 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 80441 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 68126 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 71280 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 71770 просмотра
Актуальные люди
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Масуд Пезешкиан
Джон Хили
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Украина
Израиль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 40551 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 39078 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 37079 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 36482 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 30933 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Отопление
Ракетная система С-300

Иран сообщил об атаке авианосца США Abraham Lincoln четырьмя ракетами

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об атаке на американский авианосец Abraham Lincoln 1 марта. Авианосец USS Abraham Lincoln стал целью для удара четырех баллистических ракет.

Иран сообщил об атаке авианосца США Abraham Lincoln четырьмя ракетами

Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об атаке на американский авианосец Abraham Lincoln в воскресенье, 1 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Tasnim.

Детали

По данным иранских СМИ, авианосец USS Abraham Lincoln стал целью для удара четырех баллистических ракет. В то же время другие детали в Корпусе стражей исламской революции.

Американские СМИ и военные также не комментировали ситуацию.

Дополнительно

Иранские государственные медиа и ведущие информационные агентства Fars и Tasnim подтвердили смерть Верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Это заявление появилось после сообщения президента США Дональда Трампа о ликвидации главы исламской республики в результате масштабной военной операции.

Также СМИ, в частности, иранские, сообщили, что в результате ударов по Ирану 28 февраля были ликвидированы командующие вооруженными силами страны. Среди них - начальник Генерального штаба и министр обороны.

В то же время УНН сообщал, что в Иране после гибели Али Хаменеи назначили временного нового лидера - им стал высокопоставленный священнослужитель аятолла Алиреза Арафи.

Напомним

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, вероятно, погиб во время удара США и Израиля по Тегерану. СМИ Ирана официально ситуацию не комментировали.

Евгений Устименко

Новости МираПроисшествия
Столкновения
Али Хаменеи
Израиль
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран