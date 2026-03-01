Иран сообщил об атаке авианосца США Abraham Lincoln четырьмя ракетами
Киев • УНН
Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об атаке на американский авианосец Abraham Lincoln 1 марта. Авианосец USS Abraham Lincoln стал целью для удара четырех баллистических ракет.
Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об атаке на американский авианосец Abraham Lincoln в воскресенье, 1 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Tasnim.
Детали
По данным иранских СМИ, авианосец USS Abraham Lincoln стал целью для удара четырех баллистических ракет. В то же время другие детали в Корпусе стражей исламской революции.
Американские СМИ и военные также не комментировали ситуацию.
Дополнительно
Иранские государственные медиа и ведущие информационные агентства Fars и Tasnim подтвердили смерть Верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Это заявление появилось после сообщения президента США Дональда Трампа о ликвидации главы исламской республики в результате масштабной военной операции.
Также СМИ, в частности, иранские, сообщили, что в результате ударов по Ирану 28 февраля были ликвидированы командующие вооруженными силами страны. Среди них - начальник Генерального штаба и министр обороны.
В то же время УНН сообщал, что в Иране после гибели Али Хаменеи назначили временного нового лидера - им стал высокопоставленный священнослужитель аятолла Алиреза Арафи.
Напомним
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, вероятно, погиб во время удара США и Израиля по Тегерану. СМИ Ирана официально ситуацию не комментировали.