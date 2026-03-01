$43.210.00
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 32626 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 43784 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 57953 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 63832 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 66221 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 50096 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 51730 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 53278 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 58959 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
Повышение выплат с 1 марта - кому пересчитают пенсии и страховые выплаты на 12,1%

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Перерасчет должен произойти автоматически и охватить около 10 млн получателей.

Повышение выплат с 1 марта - кому пересчитают пенсии и страховые выплаты на 12,1%

С 1 марта в Украине проводят индексацию пенсий и страховых выплат. Об этом сообщает УНН.

Детали

Перерасчет произойдет автоматически, без подачи заявлений. Индексацию предусматривает постановление Кабинета Министров от 25 февраля 2026 года №236, которое определяет порядок проведения перерасчетов и дополнительные меры социальной защиты в 2026 году.

Известно, что коэффициент повышения составляет 1,121 (то есть +12,1%), а перерасчет охватит ориентировочно 10 млн получателей

Кого касается индексация

Согласно информации Пенсионного фонда, индексации подлежат пенсии, назначенные до 31 декабря 2025 года включительно. Размер повышения будет определяться индивидуально в зависимости от параметров конкретного пенсионного дела.

Отдельно индексируются и страховые выплаты, осуществляемые в рамках системы общеобязательного государственного социального страхования, с учетом установленного коэффициента 1,121.

Как именно начислят: автоматически и без заявлений

В Минсоцполитики подчеркнули, что индексация произойдет автоматически, поэтому обращаться с заявлениями в органы Пенсионного фонда не нужно. Также в ведомстве заверили, что перерасчеты должны быть проведены своевременно и в полном объеме.

Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит03.02.26, 18:41 • 37719 просмотров

Почему именно 12,1%: что стоит за коэффициентом 1,121

Пенсионный фонд объясняет, что коэффициент индексации на 2026 год рассчитан в соответствии с действующим механизмом с учетом двух показателей: индекса потребительских цен и показателя роста средней заработной платы (дохода), с которой уплачены страховые взносы. В результате правительством утвержден коэффициент 1,121.

Контекст

Правительственные и профильные структуры отмечают, что индексация должна поддержать покупательную способность людей на фоне роста цен, а определенный процент повышения превышает официальный уровень инфляции за 2025 год, который в сообщениях называется на уровне 8%.

Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят26.02.26, 13:34 • 120332 просмотра

Александра Василенко

