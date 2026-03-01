Повышение выплат с 1 марта - кому пересчитают пенсии и страховые выплаты на 12,1%
Киев • УНН
Перерасчет должен произойти автоматически и охватить около 10 млн получателей.
С 1 марта в Украине проводят индексацию пенсий и страховых выплат. Об этом сообщает УНН.
Детали
Перерасчет произойдет автоматически, без подачи заявлений. Индексацию предусматривает постановление Кабинета Министров от 25 февраля 2026 года №236, которое определяет порядок проведения перерасчетов и дополнительные меры социальной защиты в 2026 году.
Известно, что коэффициент повышения составляет 1,121 (то есть +12,1%), а перерасчет охватит ориентировочно 10 млн получателей
Кого касается индексация
Согласно информации Пенсионного фонда, индексации подлежат пенсии, назначенные до 31 декабря 2025 года включительно. Размер повышения будет определяться индивидуально в зависимости от параметров конкретного пенсионного дела.
Отдельно индексируются и страховые выплаты, осуществляемые в рамках системы общеобязательного государственного социального страхования, с учетом установленного коэффициента 1,121.
Как именно начислят: автоматически и без заявлений
В Минсоцполитики подчеркнули, что индексация произойдет автоматически, поэтому обращаться с заявлениями в органы Пенсионного фонда не нужно. Также в ведомстве заверили, что перерасчеты должны быть проведены своевременно и в полном объеме.
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит03.02.26, 18:41 • 37719 просмотров
Почему именно 12,1%: что стоит за коэффициентом 1,121
Пенсионный фонд объясняет, что коэффициент индексации на 2026 год рассчитан в соответствии с действующим механизмом с учетом двух показателей: индекса потребительских цен и показателя роста средней заработной платы (дохода), с которой уплачены страховые взносы. В результате правительством утвержден коэффициент 1,121.
Контекст
Правительственные и профильные структуры отмечают, что индексация должна поддержать покупательную способность людей на фоне роста цен, а определенный процент повышения превышает официальный уровень инфляции за 2025 год, который в сообщениях называется на уровне 8%.
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят26.02.26, 13:34 • 120332 просмотра