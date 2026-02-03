Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит

В Украине снова вернулись к идее масштабной пенсионной реформы: вместо нынешней формулы предлагают бальную систему, спецпенсии вынести в отдельное бюджетное финансирование, а также запустить накопительный уровень. В то же время ключевые вопросы остаются открытыми: сколько это будет стоить государству, выдержит ли бюджет рост дотаций Пенсионному фонду и сможет ли реформа создать реальные стимулы работать "в белую" на фоне демографических потерь и военных рисков.

Чтобы разобраться в теме, журналисты УНН поговорили со старшим экономистом Центра социально-экономических исследований CASE Украина Владимиром Дубровским.

Пенсионная реформа-2026: что именно хотят изменить в Украине

Украинская пенсионная система снова подходит к точке перезагрузки, но на этот раз речь не только об очередной индексации или "подтягивании" минимальной выплаты. В обсуждаемой в профильном министерстве модели одновременно меняется механика начисления, логика стимулов для плательщиков ЕСВ и конфигурация роли государства как гаранта.

Как объясняет Владимир Дубровский, "меняется довольно много и формула, которая сейчас существует, и индексации с инфляцией. Внедряется система баллов".

Ключевая идея – сделать связь между взносом и будущей пенсией "читабельнее" и прогнозируемее, а также вынести часть нынешних обязательств государства за пределы солидарной системы.

Балльная система: попытка привязать пенсию к экономике, а не к политике

В разговоре с УНН эксперт объясняет: предложенный переход к баллам — это попытка переписать пенсионную формулу так, чтобы она не зависела от ручных решений и постоянных "латаний" бюджета.

Человек за каждый свой взнос получает определенное количество баллов, которые накапливаются, а при выходе на пенсию они наполняются в зависимости от средней зарплаты - разъясняет Дубровский.

Это важный нюанс, ведь средняя зарплата в стабильной экономике может расти быстрее, чем инфляция, поэтому система пытается "подвязать" пенсию к производительности и легальному фонду оплаты труда. Но здесь сразу возникает зависимость от двух факторов, которые в военной экономике не гарантированы: темпов восстановления и уровня тенизации.

Спецпенсии как отдельная бюджетная программа: разделение потоков и политический конфликт

Второй большой блок, о котором говорят в связи с внедрением трехкомпонентной пенсии, — это вынесение спецпенсий из солидарной системы.

Старший экономист Центра социально-экономических исследований CASE Украина говорит прямо:

"Государственные программы так называемых спецпенсий работают как отложенный бонус для прокуроров, судей".

Аргумент "за" – спецпенсии и пенсии военных должны финансироваться как отдельная государственная программа, где деньги идут из бюджета за счет средств соответствующих министерств, а не за счет Пенсионного фонда. То есть речь идет не об отмене обязательств, а об изменении источника финансирования и более прозрачной политической ответственности.

Аргумент "против" – это конфликт интересов с влиятельными группами и риск, что перенос расходов в бюджет не уменьшит затраты, а просто изменит "карман", из которого их берут. Для украинцев здесь ключевой вопрос: станет ли такая бюджетизация спецпенсий реальной экономией для солидарной системы, или лишь бухгалтерской перестановкой.

Минимальная пенсия 6 тыс. грн: на чем основываются расчеты

Владимир Дубровский, отвечая на вопрос о расчете размера "минималки" и затрат на нее, отвечает честно: прицельно расчетов не делал, но опасается, что расходы из государственной сметы будут все же больше, чем суммы, на которые сейчас рассчитывает Правительство.

Эксперт предполагает, что часть эффекта могут дать именно изменения со спецпенсиями, но и отмечает, что они уже частично финансируются через государственный трансферт.

Для бюджета это означает одно: актуальный вопрос сейчас не в том, возникнет ли вообще сметный дефицит, а в том, насколько возрастет потребность в дотациях Пенсионному фонду.

Средняя пенсия в Украине выросла до 6 544 гривен, но не все получают такую сумму - инфографика

Источники финансирования: ставка на рост или на большие дотации

Говоря о пенсионной реформе в Украине, эксперт в области экономики Владимир Дубровский называет несколько сценариев.

Оптимистический заключается в быстром экономическом росте в совокупности с детенизацией. Тогда теоретически дотации можно даже уменьшать. Но базовое ожидание собеседника УНН другое.

Речь идет, скорее всего, об увеличении дотаций из бюджета, в том числе дотаций на накопительную систему - говорит экономист.

Это ключевая развилка. Если бюджет и так функционирует в режиме значительного дефицита из-за войны, то любая дополнительная нагрузка создает конкуренцию между социальными расходами и оборонными и восстановительными потребностями. И именно здесь реформа либо должна проявить экономическую логику (стимулы для плательщиков, расширение базы ЕСВ), либо превратиться для украинцев в очередной счет "за все хорошее".

Накопительный уровень пенсий: инвестиции или скрытое финансирование государства?

Накопительную компоненту в Правительстве подают как третий элемент, который должен обеспечивать так называемую "дополнительную пенсию". В то же время Владимир Дубровский, комментируя этот момент, предостерегает:

"Если накопительный уровень фактически будет сосредоточен в государственном фонде, средства могут пойти преимущественно в ОВГЗ, и тогда проценты по этим инструментам станут косвенным источником финансирования выплат".

Для рынка капитала это тоже не мелочь. Если накопительные деньги "закольцовываются" в госдолг, система становится менее похожей на долгосрочное инвестирование в экономику и больше напоминает механизм бюджетной поддержки через долговой рынок. Формально это может действовать как финансовая дисциплина, но стратегически – подменяет цель накоплений.

Пенсионный фонд: украинцы за границей могут пройти идентификацию в любом сервисном центре, не возвращаясь по месту регистрации

Будет ли мотивировать пенсионная реформа работать "в белую"

Один из заявленных мотивов реформы – восстановить ощущение справедливости: кто платит взносы, тот получает заметно больше. И здесь собеседник УНН прямо сравнивает новую логику с предыдущими повышениями "минималки", которые, по его словам, "приводили только к уравниловке".

Впрочем, он также указывает на проблему, которая может "съесть" половину стимула для человека не получать "зарплату в конверте": самозанятые и ФОПы, платящие ЕСВ с минимальной зарплаты, рискуют получать почти то же самое, что и те, кто не платил вообще. моментом.

То есть реформа может усилить стимулы для наемных работников с "белой" зарплатой, но оставить ощутимую несправедливость в сегменте минимальных взносов. Для политики детенизации это слабое место: именно там, где нужен поощрительный эффект, люди могут не увидеть выгоды.

Демография и кредит доверия как главные риски для пенсионной реформы

Самая жесткая часть разговора с экспертом Владимиром Дубровским касалась фундаментальной проблемы солидарных систем в стране с сокращением населения. Экономист объясняет это через внутренний процент (internal rate of return).

IRR можно применять к солидарной пенсионной системе как к "сделке" между человеком и государством: вы платите взносы сейчас, а потом получаете пенсию. Если демография ухудшается (меньше плательщиков на одного пенсионера) или правила часто меняются, "внутренняя доходность" таких взносов может быть низкой, а иногда даже отрицательной в сфере реальной покупательной способности.

Здесь Дубровский подчеркивает отдельно: IRR в определенных сценариях в Украине был отрицательным или ниже депозитов еще до полномасштабного вторжения.

После войны ситуация осложнилась миграцией и демографическими потерями. И как это будет работать, никто не может сказать - говорит экономист.

Второй системный риск – доверие к государству как гаранту. Здесь экономист говорит о репутации и опыте обесценивания сбережений, а также о необходимости макроэкономической стабильности и стабильности правил игры. Без этого любая реформа с баллами и фондами будет восприниматься как очередная конструкция на бумаге, которую потом перепишут под бюджетным давлением.

Военный фактор, или почему нынешний баланс Пенсионного фонда частично искусственный

Отдельно эксперт выделяет объяснение, которое часто выпадает из публичных дискуссий: сейчас баланс Пенсионного фонда в значительной степени поддерживается взносами, уплачиваемыми с выплат военным, и это названная неявная дотация.

Этот эффект временный. После завершения войны количество военных и структура выплат изменятся, и система должна будет выдержать переходный период без этой подпорки. Собственно поэтому реформа не может быть сведена лишь к новой формуле: она должна предусматривать, как перекрыть будущую дыру в поступлениях без бесконечного увеличения бюджетных трансфертов.

В итоге Владимир Дубровский говорит, что в текущей логике реформы есть рациональное зерно: балльная система может повысить прозрачность, отделение спецпенсий способно сделать финансирование честнее, а накопительный уровень теоретически добавляет долгий горизонт планирования. Но критические риски тоже очевидны: фискальная нагрузка без обнародованной математики, угроза превращения накоплений в инструмент финансирования госдолга, демографическое сжатие и слабое доверие к государственным гарантиям.

Экономически эта реформа будет оправданной лишь тогда, когда она одновременно ответит на два вопроса: кто и сколько реально заплатит в ближайшие 3 – 5 лет, и почему граждане должны поверить, что правила не изменят после первого же бюджетного шторма. Люди замечают, когда их кормят обещаниями вместо расчетов.

Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн