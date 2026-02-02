Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн

В Министерстве социальной политики обсуждают очередные изменения в пенсионной системе, предусматривающие пересмотр отдельных исключений в солидарном уровне и возможность введения накопительного компонента. В то же время эксперты обращают внимание на бюджетные ограничения и риски реализации инициатив, в частности по повышению минимальных выплат.

Журналисты УНН поговорили с профессиональными экономистами, чтобы узнать, что пенсионная реформа будет означать для каждого украинца.

Пенсионная реформа в Украине: что она предусматривает

Министр соцполитики Денис Улютин в интервью РБК-Украина заявил: его министерство готовит трехсоставную пенсионную реформу, минимальная солидарная пенсия должна вырасти до 6 тысяч грн.

Мы предлагаем трехсоставную пенсионную реформу: солидарную, профессиональную и накопительную. Наше предложение, что мы меньше 6 тысяч платить никому не будем - сказал Улютин.

Глава профильного министерства добавил, что первый этап реформы планируют начать уже в этом году или самое позднее — в 2027 году.

Как работает трехуровневая модель выплаты пенсий

Солидарная часть. Это то, что работает сейчас. Работающие люди платят взносы (ЕСВ), и из этих денег государство выплачивает пенсии нынешним пенсионерам. Солидарная пенсия зависит от стажа, официальной зарплаты и общих правил, действующих на момент выхода на пенсию.

Специальная или "профессиональная" часть. Это дополнительная часть для отдельных категорий, где государство признает особые условия труда или особый статус. То есть если человек относится к определенной категории, он может иметь доплату/отдельный компонент.

К слову, в будущем их планируют постепенно заменять профессиональными подходами в рамках новой модели. В профильном министерстве это подают как один из трех элементов реформы наряду с солидарной и накопительной составляющими.

Накопительная часть. Принцип заключается в том, что человек делает дополнительные взносы на персональный счет (по заявлениям чиновников этот уровень видят добровольным), а затем в старости получает выплату из накопленного. В отличие от солидарной системы, здесь деньги привязаны к конкретному человеку, а не сразу идут на выплаты другим.

Накопительный уровень в предложенной модели рассматривают как добровольный: граждане смогут по собственному решению делать дополнительные взносы (в том числе через добровольно более высокий ЕСВ), чтобы в будущем получать более высокие выплаты из накопительной части.

Мнения экспертов относительно предложенной реформы начисления пенсионных выплат украинцам разнятся.

Средняя пенсия в Украине выросла до 6 544 гривен, но не все получают такую сумму - инфографика

Пенсионная реформа 2026: логическое упорядочивание без политического окна

Экономист, эксперт в области фискальной политики, бюджетного процесса и пенсионной реформы Павел Кухта в эксклюзивном комментарии УНН говорит, что пенсионная реформа, о которой сейчас говорит Министерство социальной политики, скорее похожа не на перезапуск системы, а на попытку подкрутить самые болезненные и дорогие узлы солидарной модели.

Как объясняет Кухта, после изменений 2017 года базовые параметры уже стабилизировали и одновременно ввели требования к рабочему стажу, избежав повышения пенсионного возраста.

В нынешней дискуссии снова в центре два вопроса: специальные пенсии и накопительный уровень. Но ключевая проблема сейчас в том, что в стране война, бюджет под давлением, парламент в кризисе, а общественный запрос на перебалансировку не конвертируется в голоса, которые нужно отдать за реформу пенсий.

Не система, а скорее исключения: что реформируют в Украине на самом деле

Собеседник УНН говорит прямо:

"Нынешний пакет (реформ, — ред.) — это очередная разновидность предложения упорядочивания исторических перекосов. Речь идет о том, что солидарная модель формально одна для всех, но фактически имеет целый слой привилегий и исключений, которые проявляются при назначении пенсии. Критериев много: "чернобыльцы", многодетные матери еще что-то".

Зато специальные режимы стоят денег, а финансируются из общей системы. То есть часть граждан получает лучшие условия за счет всех остальных. Упорядочивание спецпенсий в такой рамке должно быть не социальной справедливостью на уровне лозунгов, а конкретной попыткой уменьшить фискальные утечки.

Накопительная пенсия: правильная идея, но неудачный момент

Павел Кухта объясняет: накопительный уровень в публичной плоскости в Украине живет десятилетиями, но стабильной политической коалиции под него так и не сформировали.

"Сейчас, на пятый год войны, немножко рано о ней говорить", — убежден эксперт.

Отсюда и компромиссная идея власти хоть добровольно, но зафиксировать накопительный элемент.

"В целом это похоже на попытку не строить второй этаж, когда фундамент трещит, а хотя бы обозначить на чертеже, где он когда-то должен был стоять", — говорит Кухта.

Минималка в 6 тысяч грн: реальная арифметика против политических мечтаний

Самая громкая часть обсуждения пенсионной реформы в медиа — это тезис о минимальной солидарной пенсии на уровне 6000 грн. Экономист и эксперт в комментарии УНН объяснил, как эту выплату рассчитывали и сколько она будет стоить госбюджету.

Если ориентировочно треть пенсионеров получает около минимальной пенсии, то поднятие для этой группы на +3000 грн/мес может означать около 120 миллиардов гривен ежегодно. На фоне масштаба бюджета Пенсионного фонда это выглядит как существенная дополнительная нагрузка, которую без новых источников доходов или эмиссионной поддержки трудно представить - разъясняет Кухта.

Экономист подчеркивает: пенсии должны стоить Украине десятину от ВВП. Если расходы ниже этого предела, система начинает хуже выполнять базовую функцию поддержки. Если же расходы выше, страна либо заходит в "долговую спираль", либо власть должна поднимать налоги до уровней, которые в украинской экономике снова будут толкать зарплаты в тень.

То есть дискуссия о пенсиях здесь напрямую упирается в модель экономики: производительность, занятость, налоговую базу, инвестиционный климат.

Кабмин предлагает в 2026 году увеличить минимальную пенсию на 203 гривны

Мотивирует ли более высокая "минималка" работать "в белую"

Отдельно Павел Кухта обращает внимание на то, что рост минимальной пенсии никак не будет мотивировать украинцев начать работать официально и не получать зарплату "в конвертах". Аргумент таков: минимальная пенсия выплачивается "в любом случае", следовательно, она скорее уменьшает стимул легально платить взносы для тех, кто и так не видит прямой отдачи.

Зато детенизацию собеседник УНН привязывает к более широкой рамке.

"Качественный деловой климат", в котором бизнесу выгодно структурироваться и расти. Пока интереснее играть, чем зарабатывать, никакой детенизации не будет".

Эксперт признает: логика упорядочивания спецпенсий и осторожного движения к накоплению на "старость" — технически адекватна. Но сейчас могут возникнуть значительные трудности с ее воплощением в действующую экономическую модель.

Я просто не вижу ни голосов, ни поддержки. Более того, реформа в людях точно сейчас не отзовется, зато будет интересна бухгалтерам и финансистам - резюмирует экономист.

И именно это становится ключевой ловушкой для любой сложной социальной реформы во время войны: она требует политического капитала, а избирателю взамен дает не ощутимый плюс уже завтра, а сложные правила и конфликты групп интересов сегодня.

Если в следующем году 60: Пенсионный фонд разъяснил, сколько нужно стажа для пенсии

Пенсии в Украине в 2026 году: контекст

В государственном бюджете-2026 на пенсионные выплаты предусмотрели 1,27 трлн грн.

Отдельно в Министерстве финансов Украины во время коммуникации по проекту госбюджета-2026 указывали, что в рамках расходов на социальную защиту предусмотрели 251,3 млрд грн трансферта Пенсионному фонду, в частности для обеспечения выплат и индексации с 1 марта 2026 года.

Кроме того, Кабинет Министров Украины утвердил Бюджетную декларацию на 2026 – 2028 годы постановлением №774 от 27 июня 2025 года. В документе определены ориентировочные показатели прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (лиц, утративших трудоспособность):

2026 год — 2 564 грн;

2027 год — 2 715 грн;

2028 год — 2 859 грн.

Именно эту траекторию прожиточного минимума обычно описывают как поэтапный рост минимальной пенсии, поскольку ряд пенсионных выплат, надбавок и доплат рассчитываются с привязкой к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.

Заметим, стоит учитывать тот момент, что с 1 января 2026 года прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, повысили с 2 361 грн до 2 595 грн, что стало основанием для перерасчета минимальных и максимальных размеров пенсий и составляющих выплат, которые зависят от этого показателя.

Напомним, несколькими днями ранее Минсоцполитики опровергло фейк о прекращении выплат для 1,3 млн пенсионеров. Выплаты приостановлены лишь для 337 тысяч человек, которые не прошли идентификацию или не предоставили данные об отсутствии выплат от рф.