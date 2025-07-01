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Кабмин предлагает в 2026 году увеличить минимальную пенсию на 203 гривны

Киев • УНН

 • 206 просмотра

Кабинет Министров Украины планирует повысить прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан до 2564 грн в 2026 году. Среди планов правительства также ежегодная индексация пенсий и введение второго уровня пенсионной системы.

Кабмин предлагает в 2026 году увеличить минимальную пенсию на 203 гривны

В проекте Бюджетной декларации на 2026–2028 годы запланировано увеличение прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан (минимальной пенсии по возрасту) с 2361 грн до 2564 грн. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины №774 от 27 июня 2025 года, обнародованном на Правительственном портале, пишет УНН.

Детали

Согласно Бюджетной декларации, прогнозные размеры прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, предлагается установить на уровне: в 2026 году – 2564 грн, в 2027 году – 2715 грн, в 2028 году – 2859 грн.

В 2025 году, согласно закону "О Госбюджете на 2025 год", прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (размер минимальной пенсии по возрасту), составляет 2361 грн.

В документе также говорится о намерении обеспечить ежегодное проведение индексации пенсий с 1 марта и принять меры для внедрения пенсионной реформы, в частности, создание необходимых предпосылок для внедрения второго уровня пенсионной системы.

Кроме того, правительство предлагает с 1 января 2026 года увеличить размер минимальной заработной платы с существующих 8000 грн до 8688 грн. В 2027 году предлагается увеличить этот показатель до 9374 грн, в 2028 году – до 10059 грн.

Кабмин внес изменения в порядок выплаты и доставки пенсий: детали20.06.25, 16:42 • 2549 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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