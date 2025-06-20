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Кабмин внес изменения в порядок выплаты и доставки пенсий: детали

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок выплаты и доставки пенсий, денежной помощи по месту фактического проживания. Обновления касаются добавления новой колонки в ведомостях, замены внебюджетных счетов и уточнения механизмов финансирования.

Кабмин внес изменения в порядок выплаты и доставки пенсий: детали

Кабинет Министров Украины 18 июня 2025 года принял постановление № 726 о внесении изменений в приложения Порядка выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Правительства.

Детали

Изменения были внесены в приложения к Порядку, утвержденному постановлением от 16 декабря 2020 года № 1279. Добавлена новая колонка в ведомостях на выплату: "Дата рождения (день, месяц, год) получателя пенсии, денежной помощи".

Введена также замена небюджетных счетов: в Порядок добавлено, что вместо "небюджетных счетов местных органов социальной защиты населения, открытых в органах Казначейства", применяются "небюджетные счета органов Пенсионного фонда Украины, открытые в АО 'Ощадбанк'".

Также заменено упоминание "местного органа социальной защиты населения" на "орган Пенсионного фонда Украины".

Кроме того, обновлены механизмы финансирования. Теперь главные управления Пенсионного фонда ежемесячно, до 8 числа, а в декабре – до 25 числа, формируют потребность в бюджетных средствах на государственную социальную помощь и подают ее в Минсоцполитики в течение двух рабочих дней.

Уточнены и сроки перечисления средств: Минсоцполитики обязано переводить средства в АО "Ощадбанк" не позднее пяти рабочих дней после получения потребности.

Также обновлены нормы в других приложениях: дополнены подпункты оплатой услуг по выплате и доставке через организации, осуществляющие выплату и доставку пенсий и денежной помощи.

Справка

Постановление № 726 принято в рамках реализации Порядка от 16 декабря 2020 года № 1279, который регулирует выплату пенсий и денежной помощи по месту жительства получателей.

Напомним

В 2025 году Правительство уже пересматривало соответствие нормативов по выплате пенсий и помощи через банки (постановление от 11 февраля № 299), а также вносило другие изменения относительно социальных выплат для определенных категорий лиц.

Пенсии украинцев с оккупированного Донбасса, которые не снимали средства больше года: где их будут хранить20.05.25, 17:18 • 3504 просмотра

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Обществополитика
Пенсионный фонд Украины
Министерство социальной политики Украины
Ощадбанк
Украина
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