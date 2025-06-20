Кабмін вніс зміни в порядок виплати та доставки пенсій: деталі

Кабінет Міністрів України 18 червня 2025 року ухвалив постанову № 726 щодо внесення змін до додатків Порядку виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Уряду.

Деталі

Зміни було внесено до додатків до Порядку, затвердженого постановою від 16 грудня 2020 року № 1279. Додано нову колонку у відомостях на виплату: "Дата народження (день, місяць, рік) одержувача пенсії, грошової допомоги".

Запроваджено також заміну небюджетних рахунків: у Порядок додано, що замість "небюджетних рахунків місцевих органів соціального захисту населення, відкритих в органах Казначейства", застосовуються "небюджетні рахунки органів Пенсійного фонду України, відкриті в АТ 'Ощадбанк'".

Також замінено згадку "місцевого органу соціального захисту населення" на "орган Пенсійного фонду України".

Крім того, оновлено механізми фінансування. Тепер головні управління Пенсійного фонду щомісячно, до 8 числа, а в грудні – до 25 числа формують потребу в бюджетних коштах на державну соціальну допомогу та подають її до Мінсоцполітики протягом двох робочих днів.

Уточнено й строки перерахування коштів: Мінсоцполітики зобов’язане переводити кошти до АТ "Ощадбанк" не пізніше п’яти робочих днів після отримання потреби.

Також оновлено норми в інших додатках: доповнено підпункти оплатою послуг з виплати та доставки через організації, що здійснюють виплату та доставку пенсій і грошової допомоги.

Довідка

Постанову № 726 прийнято в рамках реалізації Порядку від 16 грудня 2020 року № 1279, який регулює виплату пенсій і грошової допомоги за місцем проживання отримувачів.

Нагадаємо

У 2025 році Уряд вже переглядав відповідність нормативів з виплати пенсій та допомоги через банки (постанова від 11 лютого № 299), а також вносив інші зміни щодо соціальних виплат для певних категорій осіб.

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