Пенсії українців з окупованого Донбасу, які не знімали кошти понад рік: де їх зберігатимуть

Пенсії українців з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, які понад рік не знімали кошти або не проходили фізичну ідентифікацію, будуть зберігатися не в "Ощадбанку", а на рахунках Пенсійного фонду України. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, передає УНН.

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За інформацією, вже станом на 1 жовтня 2023 року в "Ощадбанку" було накопичено понад 10 мільярдів гривень. Це пенсії, які були нараховані українським пенсіонерам з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей.

З цими пенсіонерами не було жодного зв'язку, вони не користувалися своїми рахунками і ніяк не взаємодіяли з українським банком. Таким чином пенсії частини цих пенсіонерів банк використовував як свої вільні гроші для власних операцій. Щоб зробити пенсійну систему більш фінансово стабільною, Закон "Про Державний бюджет України на 2025 рік" встановив нове правило: кошти, які були відкладені для виплати таких пенсій, тепер будуть зберігатися не в "Ощадбанку", а безпосередньо в Пенсійному фонді України - повідомляє Мінсоц.

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Тож повідомляється, що Уряд підготував проект спеціальних правил, які чітко визначають, як саме ці кошти перейдуть з АТ "Ощадбанк" до Пенсійного фонду України. При цьому право на ці гроші повністю залишається за тими пенсіонерами, на чиї рахунки вони були нараховані.

Отже, якщо власники цих коштів живі або у них є законні спадкоємці (рідні, які мають право успадкувати ці гроші), право на отримання цих виплат повністю зберігається за ними. Змінюється лише місце, де ці гроші будуть зберігатися: замість державного "Ощадбанку" вони будуть знаходитись у Пенсійному фонді України, чекаючи на звернення своїх власників - йдеться в повідомленні.

Нововведення стосуються лише пенсіонерів, які одночасно:

є або були ВПО з ТОТ Луганської і Донецької областей (окупованих до 24.02.2022);

отримували пенсію як ВПО до початку повномасштабного вторгнення;

не користувалися пенсійною карткою понад рік або не проходили ідентифікацію в «Ощадбанку» упродовж 6 місяців.

Зазначається, уряд вже підготував проєкт постанови, що визначить механізм переведення коштів. Документ має набути чинності не раніше 1 липня 2025 року. Після цього отримувачі зможуть звернутися до Пенсійного фонду із заявою та отримати всю накопичену суму одноразово на банківський рахунок.

АТ "Ощадбанк" перерахує невикористані пенсійні кошти ВПО до Пенсійного фонду України. Це стосуватиметься коштів на рахунках, де рух не здійснювався понад рік, або якщо особа не пройшла фізичну ідентифікацію, і у Пенсійного фонду відсутня інформація, чи жива ця людина - зазначають у міністерстві.

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