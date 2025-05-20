Пенсии украинцев с оккупированного Донбасса, которые не снимали средства больше года: где их будут хранить

Пенсии украинцев с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, которые более года не снимали средства или не проходили физическую идентификацию, будут храниться не в "Ощадбанке", а на счетах Пенсионного фонда Украины. Об этом сообщает Министерство социальной политики, передает УНН.

Детали

По информации, уже по состоянию на 1 октября 2023 года в "Ощадбанке" было накоплено более 10 миллиардов гривен. Это пенсии, которые были начислены украинским пенсионерам с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

С этими пенсионерами не было никакой связи, они не пользовались своими счетами и никак не взаимодействовали с украинским банком. Таким образом пенсии части этих пенсионеров банк использовал как свои свободные деньги для собственных операций. Чтобы сделать пенсионную систему более финансово стабильной, Закон "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" установил новое правило: средства, которые были отложены для выплаты таких пенсий, теперь будут храниться не в "Ощадбанке", а непосредственно в Пенсионном фонде Украины - сообщает Минсоц.

Более 67 млрд грн выделили на пенсии в апреле

Поэтому сообщается, что Правительство подготовило проект специальных правил, которые четко определяют, как именно эти средства перейдут из АО "Ощадбанк" в Пенсионный фонд Украины. При этом право на эти деньги полностью остается за теми пенсионерами, на чьи счета они были начислены.

Итак, если владельцы этих средств живы или у них есть законные наследники (родные, которые имеют право наследовать эти деньги), право на получение этих выплат полностью сохраняется за ними. Меняется только место, где эти деньги будут храниться: вместо государственного "Ощадбанка" они будут находиться в Пенсионном фонде Украины, ожидая обращения своих владельцев - говорится в сообщении.

Нововведения касаются только пенсионеров, которые одновременно:

являются или были ВПЛ с ВОТ Луганской и Донецкой областей (оккупированных до 24.02.2022);

получали пенсию как ВПЛ до начала полномасштабного вторжения;

не пользовались пенсионной картой более года или не проходили идентификацию в «Ощадбанке» в течение 6 месяцев.

Отмечается, правительство уже подготовило проект постановления, который определит механизм перевода средств. Документ должен вступить в силу не ранее 1 июля 2025 года. После этого получатели смогут обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и получить всю накопленную сумму одноразово на банковский счет.

АО "Ощадбанк" перечислит неиспользованные пенсионные средства ВПЛ в Пенсионный фонд Украины. Это будет касаться средств на счетах, где движение не осуществлялось более года, или если лицо не прошло физическую идентификацию, и у Пенсионного фонда отсутствует информация, жив ли этот человек - отмечают в министерстве.

Как зачислить стаж за границей в пенсию: утвержден новый порядок