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Как зачислить стаж за границей в пенсию в Украине: новый порядок от правительства

Киев • УНН

 • 1472 просмотра

Утвержден новый порядок зачисления периодов работы за границей в страховой стаж для назначения пенсии по возрасту. Это касается стран, с которыми Украина имеет международные договоры.

Как зачислить стаж за границей в пенсию в Украине: новый порядок от правительства

В Украине правительство утвердило новый порядок зачисления периодов работы за границей в страховой стаж для назначения пенсии по возрасту, пишет УНН со ссылкой на соответствующее правительственное постановление №562 от 16 мая.

Это касается тех лиц, которые работали в других странах, с которыми Украина имеет соответствующие действующие международные договоры.

Когда стаж за границей засчитывается в пенсию

Если человек работал в государстве, с которым Украина заключила международный договор (ратифицированный Верховной Радой), этот трудовой период может быть включен в его страховой стаж. Это позволяет определить право на получение пенсии по возрасту в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Что нужно для зачисления иностранного стажа

Лица, не имеющие достаточного страхового стажа в Украине (согласно статье 26 вышеупомянутого закона), но работавшие за границей, должны подать заявление на назначение пенсии вместе с подтверждающими документами.

В случае отсутствия подтверждающих документов или если документы не позволяют точно подтвердить зачисление периодов работы, Пенсионный фонд Украины (в течение 5 рабочих дней после поступления заявления о назначении пенсии со всеми необходимыми документами) обращается в Министерство иностранных дел. МИД, в свою очередь, направляет (в течение 5 рабочих дней) официальный запрос через дипломатические каналы в соответствующий пенсионный орган иностранного государства о предоставлении подтверждающих документов.

Как происходит обмен информацией

Если обмен информацией между украинским Пенсионным фондом и соответствующим иностранным учреждением невозможен, запрос отправляется после возобновления возможности такого обмена.

Подтверждающие документы, полученные из-за границы, признаются действительными в Украине при условии их легализации, если иное не предусмотрено международным договором.

Когда засчитывается стаж

После поступления подтверждающих документов в территориальный орган Пенсионного фонда, периоды работы за границей засчитываются в общий страховой стаж в календарном исчислении. Это позволяет определить право на назначение пенсии по возрасту.

Если документы из другого государства поступают позже чем через три месяца после подачи заявления на пенсию, датой принятия такого заявления считается день получения документов от иностранной стороны.

В случае, если Пенсионный фонд получил подтверждение иностранного стажа, но сам человек еще не подал заявление на пенсию, его информируют о необходимости обращения для оформления выплат.

Что еще приняло правительство

Также правительство утвердило порядок подтверждения неосуществления другим государством пенсионных выплат лицам, проживающим в Украине, за периоды трудовой деятельности до 1 января 1992 года за пределами Украины в республиках бывшего СССР для зачисления их в страховой стаж.

Исключено из порядка подтверждения имеющегося стажа работы для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней, пункт 22 о подтверждении стажа работы граждан Украины за ее пределами.

Поручено Пенсионному фонду Украины обеспечить пересмотр принятых решений за период со дня вступления в силу закона 3674-IX до дня вступления в силу вышеупомянутых порядков, в отношении лиц, работавших до 1 января 1992 года

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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