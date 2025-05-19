Як зарахувати стаж за кордоном до пенсії в Україні: новий порядок від уряду

В Україні уряд затвердив новий порядок зарахування періодів роботи за кордоном до страхового стажу для призначення пенсії за віком, пише УНН з посиланням на відповідну урядову постанову №562 від 16 травня.

Це стосується тих осіб, які працювали в інших країнах, з якими Україна має відповідні чинні міжнародні договори.

Коли стаж за кордоном зараховується до пенсії

Якщо людина працювала в державі, з якою Україна уклала міжнародний договір (ратифікований Верховною Радою), цей трудовий період може бути включений до її страхового стажу. Це дозволяє визначити право на отримання пенсії за віком відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Що потрібно для зарахування іноземного стажу

Особи, які не мають достатнього страхового стажу в Україні (згідно зі статтею 26 вищезгаданого закону), але працювали за кордоном, мають подати заяву на призначення пенсії разом із підтвердні документи.

У разі відсутності підтвердних документів або якщо документи не дають змоги точно підтвердити зарахування періодів роботи, Пенсійний фонд України (протягом 5 робочих днів після надходження заяви про призначення пенсії з усіма необхідними документами) звертається до Міністерства закордонних справ. МЗС, своєю чергою, направляє (протягом 5 робочих днів) офіційний запит через дипломатичні канали до відповідного пенсійного органу іноземної держави щодо надання підтвердних документів.

Як відбувається обмін інформацією

Якщо обмін інформацією між українським Пенсійним фондом і відповідною іноземною установою неможливий, запит надсилається після відновлення можливості такого обміну.

Підтвердні документи, отримані з-за кордону, визнаються дійсними в Україні за умови їх легалізації, якщо інше не передбачено міжнародним договором.

Коли зараховується стаж

Після надходження підтвердних документів до територіального органу Пенсійного фонду, періоди роботи за кордоном зараховуються до загального страхового стажу в календарному обчисленні. Це дає змогу визначити право на призначення пенсії за віком.

Якщо документи з іншої держави надходять пізніше ніж через три місяці після подання заяви на пенсію, датою прийняття такої заяви вважається день отримання документів від іноземної сторони.

У разі, якщо Пенсійний фонд отримав підтвердження іноземного стажу, але сама особа ще не подала заяву на пенсію, її інформують про необхідність звернення для оформлення виплат.

Що ще ухвалив уряд

Також уряд затвердив порядок підтвердження нездійснення іншою державою пенсійних виплат особам, які проживають в Україні, за періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 року за межами України в республіках колишнього СРСР для зарахування їх до страхового стажу.

Виключено з порядку підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, пункт 22 щодо підтвердження стажу роботи громадян України за її межами.

Доручено Пенсійному фонду України забезпечити перегляд ухвалених рішень за період з дня набрання чинності закону 3674-IX до дня набрання чинності вищезазначеними порядками, стосовно осіб, які працювали до 1 січня 1992 року