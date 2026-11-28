Угорщина достроково скасувала 3-річну заборону на в'їзд та проживання в країні для командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, відомого за позивним "Мадяр", яку запровадили у серпні 2025 року після українських ударів по нафтопроводу "Дружба". Про це повідомляє угорське видання Magyar Hang, пише УНН.

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Відповідне рішення оприлюднили 18 листопада, а міграційна служба Угорщини вже видалила інформацію про обмеження зі свого реєстру. У Міністерстві внутрішніх справ країни пояснили, що заборону можуть скасувати у разі суттєвої зміни обставин та відсутності загрози національній безпеці.

Як зазначає видання, рішення ухвалили ще до зустрічі прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 24 листопада на Закарпатті.

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У серпні 2025 року тодішній міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто оголосив про заборону Бровді в'їжджати до країни та Шенгенської зони протягом 3 років. Він назвав удари по нафтопроводу "Дружба" посяганням на енергетичну безпеку та суверенітет Угорщини.

Бровді, який має угорське походження, тоді різко відреагував на рішення Будапешта, звинувативши Сійярто у захисті власних економічних інтересів, а не суверенітету країни. У відповідь на обмеження щодо українського командувача Київ заборонив в'їзд 3 високопоставленим угорським військовим.

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