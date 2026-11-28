Найрозшукуваніший наркобарон Європи знайшов прихисток в Африці та, ймовірно, одружився з донькою президента
Київ • УНН
Болле Йос, якого розшукують у Нідерландах, імовірно живе в Сьєрра-Леоне під чужим ім’ям. Йому загрожує понад 100 років ув’язнення.
Один із найрозшукуваніших наркозлочинців Європи, 35-річний нідерландець Йозеф Йоганнес Лейдеккер, відомий як Болле Йос, імовірно, оселився у Сьєрра-Леоне та одружився з донькою президента країни. Про це повідомляє AFP, пише УНН.
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Лейдеккер, якого вважають творцем масштабної кокаїнової імперії, роками переховується від правоохоронців. За інформацію, яка допоможе його затримати, оголосили винагороду у розмірі 2 млн євро.
На слід наркобарона вдалося вийти завдяки відеозапису новорічного богослужіння у Сьєрра-Леоне 1 січня 2025 року. Відео опублікувала у Facebook дружина президента країни Джуліуса Маади Біо.
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Серед присутніх на богослужінні, окрім самого президента, помітили й чоловіка, схожого на розшукуваного наркозлочинця. Захід також відвідав керівник національного агентства з боротьби з наркотиками.
Наркобарону загрожує понад 100 років ув'язнення
За інформацією AFP, у Сьєрра-Леоне Лейдеккер використовує ім'я Омар Шериф, а його ймовірною дружиною є донька президента країни Агнес Біо.
Нідерландські правоохоронці також припускають, що раніше наркобарон переховувався на території Туреччини.
Наразі влада Нідерландів вимагає екстрадиції Лейдеккера. З огляду на кількість та тяжкість кримінальних звинувачень йому загрожує понад 100 років ув'язнення.
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