Мексиканські військові затримали Фаусто Ісідро Меса-Флореса на прізвисько "Ель Чапо Ісідро", якого ФБР внесло до списку 10 найбільш розшукуваних утікачів. Операція у штаті Сіналоа переросла у масштабні збройні сутички, внаслідок яких загинули щонайменше 11 людей. Через стрілянину довелося зупинити бейсбольний матч, а глядачі в паніці залишали стадіон. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

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Меса-Флорес, якого вважають лідером наркокартелю "Лос-Масатлекос", затримали в місті Гуасаве.

За даними Міністерства оборони Мексики, під час операції озброєні бойовики відкрили вогонь по військових та застосували вибухівку. Вони також встановили блокпости в кількох сусідніх муніципалітетах.

Міністр безпеки Мексики Омар Гарсія Харфуч повідомив, що загинули 4 військовослужбовці та 7 осіб, які, за версією влади, намагалися перешкодити затриманню наркобарона.

Стрілянина спричинила паніку на бейсбольному стадіоні

Під час збройних сутичок на стадіоні "Курода Парк" проходив матч між командами Venados de Mazatlán та Algodoneros de Guasave.

Коли неподалік пролунали постріли, глядачі почали тікати з трибун, а деякі намагалися сховатися за огорожами. Гравці також залишили поле.

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Організатори зупинили матч, а згодом ліга скасувала решту ігор, запланованих на вихідні.

За словами місцевих жителів, озброєні люди захоплювали приватні лікарні, а в місті підпалювали магазини та автозаправні станції.

Після масштабних сутичок Державний департамент США попередив американських громадян про ризик подальшого насильства у регіоні.

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