Мексиканские военные задержали Фаусто Исидро Меса-Флореса по прозвищу «Эль Чапо Исидро», которого ФБР внесло в список 10 самых разыскиваемых беглецов. Операция в штате Синалоа переросла в масштабные вооруженные столкновения, в результате которых погибли по меньшей мере 11 человек. Из-за стрельбы пришлось остановить бейсбольный матч, а зрители в панике покидали стадион. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

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Меса-Флореса, которого считают лидером наркокартеля «Лос-Масатлекос», задержали в городе Гуасаве.

По данным Министерства обороны Мексики, во время операции вооруженные боевики открыли огонь по военным и применили взрывчатку. Они также установили блокпосты в нескольких соседних муниципалитетах.

Министр безопасности Мексики Омар Гарсия Харфуч сообщил, что погибли 4 военнослужащих и 7 человек, которые, по версии властей, пытались помешать задержанию наркобарона.

Стрельба вызвала панику на бейсбольном стадионе

Во время вооруженных столкновений на стадионе «Курода Парк» проходил матч между командами Venados de Mazatlán и Algodoneros de Guasave.

Когда неподалеку прогремели выстрелы, зрители начали убегать с трибун, а некоторые пытались спрятаться за ограждениями. Игроки также покинули поле.

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Организаторы остановили матч, а позже лига отменила остальные игры, запланированные на выходные.

По словам местных жителей, вооруженные люди захватывали частные больницы, а в городе поджигали магазины и автозаправочные станции.

После масштабных столкновений Государственный департамент США предупредил американских граждан о риске дальнейшего насилия в регионе.

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