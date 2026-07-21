В США приговорили к пожизненному заключению одного из самых влиятельных лидеров мексиканского наркокартеля
Киев • УНН
Федеральный суд в Бруклине приговорил Исмаэля Замбаду к пожизненному заключению за поставки кокаина. Его признали одним из самых влиятельных лидеров наркокартелей, осужденных в США.
Федеральный суд в Бруклине приговорил одного из самых известных боссов мексиканского наркокартеля "Синалоа" Исмаэля Самбаду, известного как "Эль Майо", к пожизненному заключению. Об этом сообщают Reuters и AFP, пишет УНН.
Детали
В ходе судебного процесса Самбада признался, что организовал поставки в США миллионов килограммов кокаина. Он считается одним из самых влиятельных руководителей мексиканских наркокартелей, когда-либо осужденных американскими судами.
Самбада был арестован в 2024 году вместе с сыном другого лидера картеля "Синалоа" Хоакина "Эль Чапо" Гусмана.
Один из самых известных наркобаронов Мексики
Другой руководитель картеля "Синалоа" Хоакин "Эль Чапо" Гусман был приговорен в США к пожизненному заключению в 2019 году.
По данным Reuters и AFP, приговор Исмаэлю Самбаде стал одним из самых громких решений американского правосудия по делам против руководителей международных наркокартелей.
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