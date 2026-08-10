Украина может производить ракеты Patriot дешевле и быстрее США, что пугает американских производителей — The Atlantic

Украина может найти способ производить ракеты Patriot дешевле и быстрее, чем США, что пугает американских производителей. Об этом пишет The Atlantic, сообщает УНН.

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Отмечается, что официально компании Raytheon и Lockheed объясняют отказ передать лицензии Украине риском кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Однако источник издания утверждает, что настоящая причина заключается в опасениях, что Киев найдёт способ усовершенствовать Patriot, а затем производить их массово и гораздо дешевле.

8 августа ... (Президент Украины Владимир) Зеленский предположил, ... что Трамп согласился предоставить лицензию: "Мы сейчас достигли договорённости с президентом Трампом, что он предоставит лицензии, но представьте, если бы мы получили их четыре года назад. Сейчас мы уже производили бы Patriot для всех". На момент написания этой статьи Вашингтон не подтвердил, что Трамп заключил лицензионное соглашение. Но удовлетворение этого запроса имело бы смысл, учитывая военную эволюцию Украины - говорится в статье.

Авторы указывают, что Зеленский дал понять, что главной причиной задержки на данный момент являются бюрократия и "бумажная волокита".

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Контекст

В июле Президент Украины Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа предоставить Украине экстренный "зимний пакет" ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, чтобы помочь предотвратить российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру

Президент США Дональд Трамп в ответ сослался на сокращение американских запасов.

Позже Зеленский заявил, что параллельно с поиском ракет для систем Patriot Украина развивает собственный противобаллистический проект Freyja, который возглавляет украинская оборонная компания Fire Point.

США продолжают переговоры о производстве Patriot в Украине несмотря на сомнения Трампа — СМИ