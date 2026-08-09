В Приштине сняли баннер с флагом Украины — требуют уважения к суверенитету Косово
Киев • УНН
Мэр Приштины Перпарим Рама сообщил о снятии баннера с флагом Украины, подчеркнув важность уважения к суверенитету Косова. Он отметил, что солидарность с народами, страдающими от войны, не должна умалять государственность Косово.
В столице непризнанной республики Косово с местного здания сняли баннер с флагом Украины. Как сообщил мэр Приштины Перпарим Рама, такое решение связано с важностью уважать суверенитет и государственность страны, передает УНН.
Государство Косово нужно уважать. Когда Косово не уважают, столица Приштина отвечает! Наша эмпатия и солидарность всегда будут с народами, которые сталкиваются с войной, насилием и преследованиями. Потому что мы, лучше многих других, знаем, что означает бороться за свободу, достоинство и право на существование в качестве государства
Мэр Приштины добавил, что "ни одно дело и ни одна политика не могут быть построены на преуменьшении государственности Косово и жертвы его народа".
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