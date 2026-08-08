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Вучич заявил о планах привлекать украинский бизнес к инфраструктурным проектам в Сербии

Киев • УНН

 • 2914 просмотра

Президент Сербии Александр Вучич заявил о заинтересованности в привлечении украинских компаний к инфраструктурным проектам. Стороны обсудили сотрудничество в энергетике и сельском хозяйстве.

Вучич заявил о планах привлекать украинский бизнес к инфраструктурным проектам в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград заинтересован в привлечении украинских компаний к реализации инфраструктурных проектов в Сербии. Об этом он сообщил после встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

По словам Вучича, стороны обсудили возможности углубления сотрудничества в инфраструктуре, энергетике, сельском хозяйстве и других сферах.

Мы обсудили проекты в сфере инфраструктуры, привлечение украинских компаний на территории Сербии. Я считаю, что в будущем у нас могут быть серьезные и хорошие результаты

- заявил Вучич.

Он также подчеркнул, что потенциал экономического сотрудничества между двумя странами значительно превышает нынешние объемы торговли.

По словам президента Сербии, после завершения войны возможности для развития двусторонних отношений могут существенно расшириться. Он ожидает углубления сотрудничества не только в экономике, но и во внешнеполитической сфере.

Сербия и Украина могут совместно выходить на рынки Африки и Азии после завершения войны - Вучич08.08.26, 15:20 • 6166 просмотров

Андрей Тимощенков

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Электроэнергия
Александр Вучич
Сербия
Владимир Зеленский
Украина