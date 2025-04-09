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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28050 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Сербии водитель BMW въехал в толпу во время акции протеста: три человека пострадали

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В Белграде масштабные протесты: студенты требуют справедливости после трагедии на вокзале в Нови-Саде

Тысячи протестующих собрались в центре Белграда. Они требуют обнародования документов и наказания виновных в коррупции, приведшей к трагедии в Нови-Саде.

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Тысячи студентов собрались в Крагуеваце на 15-часовой протест из-за гибели людей на вокзале в Новом Саде. Требуют расследования трагедии и наказания виновных в коррупционном скандале.

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Смертельное обрушение навеса железнодорожного вокзала в Нови Сад: эксперты обнаружили «оглушительную коррупцию»

Независимая экспертная группа из Белграда обнаружила «оглушительную коррупцию» при расследовании обвала навеса вокзала в Нови Сад. Трагедия, унесшая жизни 15 человек, вызвала массовые протесты в Сербии.

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Президент Сербии рассматривает возможность проведения внеочередных выборов в апреле

Президент Вучич заявил о возможности проведения внеочередных парламентских выборов после отставки премьера Вучевича. Решение будет принято в ближайшее время на фоне массовых протестов из-за трагедии в Новом Саде.

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Протест в Сербии: студенты требуют привлечь к ответственности виновных в трагедии на вокзале

В Белграде десятки тысяч людей вышли на протест из-за нерасследованной трагедии на вокзале в Нови-Саде. Студенты обвиняют власти в коррупции и требуют обнародования документов по строительству обвалившейся крыши.

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Обвал крыши на вокзале в Сербии: предъявлены обвинения 13 лицам, среди которых - экс-министр транспорта

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Певец и актер Джаред Лето планирует тур по городам страны-агрессора и Украины

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Премьер Сербии защитил продажу боеприпасов Западу после сообщений, что они могут идти в Украину

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Украинские спортсменки стали чемпионками Европы по прыжкам в воду

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Украинские прыгуны в воду завоевали вторую медаль на ЧЕ в Белграде

Украинские прыгуны в воду Ксения Байло и Марко Барсуков завоевали бронзовую медаль в синхронных прыжках с вышки в смешанных парах на чемпионате Европы по водным видам спорта в Белграде, Сербия.

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Украинцы завоевали вторую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта в Белграде

Ксения Байло и Марко Барсуков завоевали бронзовую медаль в синхронных прыжках смешанных пар с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта 2024 года в Белграде.

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Украинцы завоевали медали на соревнованиях по прыжкам в воду

Украинские спортсмены завоевали серебряные медали в командных соревнованиях по прыжкам в воду смешанными парами на чемпионате Европы 2024 года в Белграде.

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В Сербии шквальный ветер и грозы, на севере страны в автомобиле погиб человек

Один человек погиб, когда дерево упало на автомобиль из-за сильного ветра и сильных наводнений, которые вызвали хаос по всей Сербии.

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Первая леди Украины в Сербии приняла участие в Конференции по ментальному здоровью

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Кулеба провел встречу с председателем парламента Сербии

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Сербия подтвердила поддержку Украины, но воздерживается от санкций

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич выразил поддержку территориальной целостности Украины, но не взял на себя обязательств по санкциям против россии.

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