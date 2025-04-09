Дональд Трамп-младший посетит Румынию 28 апреля в рамках восточноевропейского тура. Визит состоится за неделю до первого тура президентских выборов.
Великобритания имеет все шансы принять женский чемпионат мира по футболу в 2035 году. Это будет первый чемпионат мира с 1966 года, который пройдет на Британских островах.
Заместитель премьер-министра Сербии заявил, что российские разведслужбы помогают властям Белграда реагировать на антиправительственные протесты. Он выразил благодарность за поддержку в борьбе с цветными революциями.
Действия Трампа в отношении USAID поощрили Орбана, Фицо и Вучича усилить давление на неправительственные организации и медиа в своих странах. Правительства Венгрии, Сербии и Словакии активизировали усилия.
В Сербии протесты достигли пика. Правозащитники заявили об использовании "звуковых пушек" против демонстрантов, но правительство отрицает эти обвинения, несмотря на растущее давление.
Во время акции протеста в Белграде водитель BMW сбил трех человек, протащив женщину на капоте. Полиция задержала виновника, пострадавшие в больнице.
Тысячи протестующих собрались в центре Белграда. Они требуют обнародования документов и наказания виновных в коррупции, приведшей к трагедии в Нови-Саде.
Тысячи студентов собрались в Крагуеваце на 15-часовой протест из-за гибели людей на вокзале в Новом Саде. Требуют расследования трагедии и наказания виновных в коррупционном скандале.
Независимая экспертная группа из Белграда обнаружила «оглушительную коррупцию» при расследовании обвала навеса вокзала в Нови Сад. Трагедия, унесшая жизни 15 человек, вызвала массовые протесты в Сербии.
Президент Вучич заявил о возможности проведения внеочередных парламентских выборов после отставки премьера Вучевича. Решение будет принято в ближайшее время на фоне массовых протестов из-за трагедии в Новом Саде.
В Белграде десятки тысяч людей вышли на протест из-за нерасследованной трагедии на вокзале в Нови-Саде. Студенты обвиняют власти в коррупции и требуют обнародования документов по строительству обвалившейся крыши.
Прокуратура Нови-Сада выдвинула обвинения 13 лицам, включая экс-министра транспорта, из-за обвала крыши на вокзале. Трагедия унесла жизни 15 человек, около 30 получили ранения.
В Белграде состоялся 29-тысячный митинг в поддержку студентов, которые блокируют университет из-за гибели 15 человек в Новом Саде. Протестующие требуют наказания виновных и создания переходного правительства.
На железнодорожной станции в городе Нови-Сад обвалилась крыша, в результате чего погибли 8 человек, еще двое ранены. На месте работают 80 спасателей и тяжелая техника, два человека остаются под завалами живыми.
Бывший символ роскоши Югославии, отель «Jugoslavija» в Белграде, стоит заброшенный и готов к сносу. Планируется построить на его месте две башни - жилую и коммерческую.
Американский певец Джаред Лето во время концерта в Сербии назвал войну в Украине «проблемами» и выразил желание выступить в России. Это вызвало негативную реакцию.
Сербия заключила соглашение с "Газпромом" о дополнительных поставках газа на зимний период. Ожидается, что объем поставок составит около 400 млн кубометров, также планируется расширение подземного газохранилища "Банатский двор".
Десятки тысяч сербов протестуют против добычи лития. Власти обвиняют протестующих в заговоре с целью свержения президента Вучича, сравнивая акции с событиями на Майдане в Киеве.
Киевское "Динамо" проведет ответный матч против сербского "Партизана" в квалификации Лиги чемпионов. Игра состоится в Белграде без зрителей из-за санкций УЕФА против сербского клуба.
Канцлер Германии Олаф Шольц планирует неожиданный визит в Белград в пятницу, чтобы принять участие в подписании соглашения о сотрудничестве между ЕС и Сербией по импорту лития, необходимых для цифрового и зеленого перехода ЕС.
Во Всемирный день энергетической независимости во всем мире проводятся различные мероприятия, направленные на переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии, таким как ветровая, солнечная, гидроэлектрическая, ядерная и геотермальная энергия.
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич признал, что страна продавала боеприпасы западным странам, которые могут передавать их Украине, впрочем замечает, что это не сербский вклад одной из воюющих сторон.
Ксения Байло и София Лискун завоевали золотые медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Белграде, набрав 288,78 балла.
Украинские прыгуны в воду Ксения Байло и Марко Барсуков завоевали бронзовую медаль в синхронных прыжках с вышки в смешанных парах на чемпионате Европы по водным видам спорта в Белграде, Сербия.
Ксения Байло и Марко Барсуков завоевали бронзовую медаль в синхронных прыжках смешанных пар с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта 2024 года в Белграде.
Украинские спортсмены завоевали серебряные медали в командных соревнованиях по прыжкам в воду смешанными парами на чемпионате Европы 2024 года в Белграде.
Один человек погиб, когда дерево упало на автомобиль из-за сильного ветра и сильных наводнений, которые вызвали хаос по всей Сербии.
Первая леди Украины Елена Зеленская открыла конференцию по вопросам психического здоровья в Белграде, Сербия, где рассказала об украинской программе психического здоровья и влиянии российской агрессии на психическое здоровье украинцев.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Белграде со спикером парламента Сербии Аной Брнабич, договорившись об усилении парламентского сотрудничества между Украиной и Сербией и поблагодарив Сербию за ее гуманитарную помощь Украине.
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич выразил поддержку территориальной целостности Украины, но не взял на себя обязательств по санкциям против россии.