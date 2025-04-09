Украинские прыгуны в воду завоевали вторую медаль на ЧЕ в Белграде

Украинские прыгуны в воду Ксения Байло и Марко Барсуков завоевали бронзовую медаль в синхронных прыжках с вышки в смешанных парах на чемпионате Европы по водным видам спорта в Белграде, Сербия.