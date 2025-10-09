Подконтрольный РФ сербский НПЗ не получил отсрочки и сталкивается с санкциями США
Киев • УНН
Контролируемая РФ сербская нефтяная компания NIS не смогла добиться очередного разрешения на отсрочку от американских санкций, заявила компания в четверг, что поставило под угрозу закупку топлива для единственного нефтеперерабатывающего завода и крупнейшего импортера этой балканской страны, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
США ввели санкции против NIS, одного из последних российских энергетических активов, оставшихся в Европе, в январе, что является частью более масштабной стратегии по изоляции российских энергетических активов.
Серия разрешений на отсрочку отложила введение санкций до четверга, когда NIS заявила, что дальнейших отсрочек не предвидится.
"Специальная лицензия Министерства финансов США, обеспечивающая бесперебойную работу, пока не продлена", - говорится в заявлении компании.
"Газпром нефть" владеет 44,9% акций NIS, а инвестиционное подразделение "Газпрома" - около 11,3%. Доля сербского правительства составляет 29,9%.
Компания NIS, которая поставляет бензин примерно на 350 автозаправочных станций в Сербии, в четверг попыталась успокоить потребителей. Компания заявила, что обеспечила достаточное количество нефти для продолжения работы своего нефтеперерабатывающего завода в Панчево, недалеко от Белграда, годовой мощностью 4,8 млн тонн.
Директор по розничным продажам компании Бояна Радоевич заявила, что автозаправочные станции продолжат работу в обычном режиме.
"Нет никаких ограничений на количество топлива, которое люди могут забрать, поэтому нет необходимости создавать запасы", - сказала Радоевич.
В своем заявлении NIS отметила, что клиенты смогут использовать динары (местную валюту) после прекращения платежей по международным кредитным картам. Компания заявила, что выполнит договорные обязательства перед деловыми партнерами.
Как сообщил трейдер, NIS обеспечивает около 80% потребностей Сербии в дизельном топливе и бензине, а также более 90% потребностей в авиатопливе и мазуте.
Сербия импортирует нефть по трубопроводу JANAF из Хорватии. В среду компания JANAF заявила, что США продлили лицензию на транспортировку нефти в Сербию до 15 октября. Однако пока неясно, будет ли разрешено NIS принимать дополнительные поставки.
