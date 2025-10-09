Подконтрольный РФ сербский НПЗ не получил отсрочки и сталкивается с санкциями США

$41.400.09
48.140.04
ukenru
09:40 • 9222 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
09:10 • 14463 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 11818 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
08:06 • 12867 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
07:35 • 21149 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20 • 14162 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
05:56 • 14829 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16459 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17 • 26400 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
8 октября, 18:01 • 48604 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.6м/с
89%
745мм
Популярные новости
БПЛА атаковали Волгоградскую область: горят объекты топливно-энергетического комплексаPhoto9 октября, 01:52 • 30233 просмотра
В Украине усилятся дожди: прогноз погоды на сегодняPhoto9 октября, 03:56 • 8150 просмотра
Тарифы принесли мир в мир: Трамп заявил, что его экономическая стратегия останавливает войны9 октября, 04:10 • 13564 просмотра
Toyota собирается выпустить "первые в мире" полностью твердотельные аккумуляторы для электромобилей06:16 • 5866 просмотра
ООН сократит четверть миротворцев в девяти горячих точках мира из-за нехватки средств07:24 • 11705 просмотра
публикации
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек09:40 • 9264 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
09:10 • 14485 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
07:35 • 21164 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 58715 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру8 октября, 12:14 • 64358 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Руслан Кравченко
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Черниговская область
Одесская область
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 25380 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 42786 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 56769 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 58393 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 109376 просмотра
Актуальное
Financial Times
Лекарственные средства
MIM-104 Patriot
НАСАМС
ИРИС-Т

Подконтрольный РФ сербский НПЗ не получил отсрочки и сталкивается с санкциями США

Киев • УНН

 • 1024 просмотра

Сербская нефтяная компания NIS, частично принадлежащая России, не смогла получить очередное разрешение на отсрочку от американских санкций. Это ставит под угрозу закупку топлива для единственного нефтеперерабатывающего завода страны.

Подконтрольный РФ сербский НПЗ не получил отсрочки и сталкивается с санкциями США

Контролируемая РФ сербская нефтяная компания NIS не смогла добиться очередного разрешения на отсрочку от американских санкций, заявила компания в четверг, что поставило под угрозу закупку топлива для единственного нефтеперерабатывающего завода и крупнейшего импортера этой балканской страны, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

США ввели санкции против NIS, одного из последних российских энергетических активов, оставшихся в Европе, в январе, что является частью более масштабной стратегии по изоляции российских энергетических активов.

Серия разрешений на отсрочку отложила введение санкций до четверга, когда NIS заявила, что дальнейших отсрочек не предвидится.

"Специальная лицензия Министерства финансов США, обеспечивающая бесперебойную работу, пока не продлена", - говорится в заявлении компании.

"Газпром нефть" владеет 44,9% акций NIS, а инвестиционное подразделение "Газпрома" - около 11,3%. Доля сербского правительства составляет 29,9%.

Компания NIS, которая поставляет бензин примерно на 350 автозаправочных станций в Сербии, в четверг попыталась успокоить потребителей. Компания заявила, что обеспечила достаточное количество нефти для продолжения работы своего нефтеперерабатывающего завода в Панчево, недалеко от Белграда, годовой мощностью 4,8 млн тонн.

Директор по розничным продажам компании Бояна Радоевич заявила, что автозаправочные станции продолжат работу в обычном режиме.

"Нет никаких ограничений на количество топлива, которое люди могут забрать, поэтому нет необходимости создавать запасы", - сказала Радоевич.

В своем заявлении NIS отметила, что клиенты смогут использовать динары (местную валюту) после прекращения платежей по международным кредитным картам. Компания заявила, что выполнит договорные обязательства перед деловыми партнерами.

Как сообщил трейдер, NIS обеспечивает около 80% потребностей Сербии в дизельном топливе и бензине, а также более 90% потребностей в авиатопливе и мазуте.

Сербия импортирует нефть по трубопроводу JANAF из Хорватии. В среду компания JANAF заявила, что США продлили лицензию на транспортировку нефти в Сербию до 15 октября. Однако пока неясно, будет ли разрешено NIS принимать дополнительные поставки.

Сербской нефтяной компании, связанной с РФ, дали всего 4 дня отсрочки от санкций25.09.25, 23:58 • 5132 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Газпром
Reuters
Белград
Сербия
Хорватия
Соединённые Штаты