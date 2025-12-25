Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фото

Семья Кардашьян снова изменила формат своей ежегодной рождественской вечеринки, выбрав "камерное" празднование, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

"Обычно они устраивают одну из самых пышных рождественских вечеринок в году, такую, о которой мечтает каждый. Но в этом году Кардашьяны снова решили изменить формат", - пишет издание.

Как отмечается, вместо своих обычных экстравагантных вечеринок семья выбрала "камерное" праздничное мероприятие - после того, как ранее стало известно, что обязанности организатора возьмет Кендалл Дженнер.

Хлои Кардашьян рассказала своим подписчикам в Instagram в среду вечером о более непринужденной (но все еще гламурной) вечеринке. Одетая с иголочки, Хлои сказала, что они решили не устраивать ничего чрезмерного после недавней вечеринки по случаю 70-летия своей матери Крис Дженнер.

"В этом году мы не будем устраивать большую вечеринку в канун Рождества, потому что моя мама только что отметила грандиозное 70-летие, и нам просто хотелось чего-то более камерного, поэтому мы будем только в кругу семьи, но, конечно, нам все равно придется нарядиться, потому что мы это очень любим. Так что мы просто отпразднуем этот праздник очень гламурно и прекрасно", - сказала она.

Это не первый раз, когда семья решает устроить более скромную вечеринку в канун Рождества - в прошлом году они также выбрали более камерное, непринужденное мероприятие.

В своем видеоролике Хлоя выбрала для семейного торжества белое платье без бретелек, облегающее ее фигуру. Основательница бренда Good American дополнила свой образ ослепительным ожерельем и серьгами в тон. Ее волосы были разделены на боковой пробор и спадали элегантными волнами до кончиков плеч. На ресницы был нанесен слой туши, а вокруг глаз – мерцающие золотые тени. В качестве завершающего штриха она добавила на щеки теплый румянец, а на губы нанесла нюдовый оттенок.

Хлои также выложила в свои сторис в Instagram милую фотографию, на которой ее семилетняя дочь Тру и трехлетний сын Татум позируют с Сантой.

В коротком юмористическом ролике звезда реалити-шоу сняла себя на видео, пытаясь уговорить сына присоединиться к ней, но тот быстро убежал в другую сторону. Но Тру, а также племянница Хлои, Дрим, были более чем рады принять участие в ролике, чтобы продемонстрировать свой праздничный наряд и немного поучаствовать в тренде "6-7".

"Какие же мои девочки замечательные! Они как маленькие леденцы", - восторженно сказала Хлои, имея в виду их красно-белые платья.

Кендалл также опубликовала в своих сторис в Instagram фрагмент своего "винтажного" наряда от Mugler. Модель продемонстрировала стройные ноги в белой мини-юбке с пушистым подолом и соответствующем приталенном блейзере с такой же отделкой по вырезу и манжетам. Кроме того, она надела золотые туфли-лодочки с закрытым носком и добавила блестящее ожерелье для эффектного образа. На снимке Кендалл позирует на фоне простой стены, держа в руке бокал красного вина. Затем медийная личность сделала селфи в зеркале, чтобы еще раз показать праздничный наряд.

Ранее в тот же день Кендалл также загрузила фотографию, на которой она пьет из кружки перед рождественской елкой. Ее темные волосы были разделены посередине и собраны в гладкий пучок, предотвращая падение свободных прядей на лицо.

Кайли Дженнер также наслаждалась этим спокойным вечером и показала в своих сторис в Instagram, что пьет напиток от Sprinter - своего бренда водки с содовой, который она запустила в 2024 году. Позже она представила свой собственный гламурный образ - винтажный образ от John Galliano 1995 года. Бьюти-магнат была одета в черное платье без бретелек в белую полоску, облегающее ее стройную фигуру. Ее волосы были уложены в сложную прическу с косами и закреплены на затылке. Кайли также выбрала выразительные дымчатые тени для век, яркие розовые румяна и более темный нюдовый оттенок на губах.

Ким Кардашьян показала свой наряд для праздничной вечеринки, загрузив короткое видео в свои истории в Instagram. Основательница SKIMS сняла селфи-видео, приблизив камеру к бриллиантовым серьгам, пока готовилась к выходу.

Затем она показала во всей красе эффектный наряд, который надела на вечеринку - винтажный Mugler 1986 года. Он состоял из блестящего серебряного корсета и юбки в тон, которая облегала ее фигуру и спадала шлейфом. Дополнительная черная ткань, блестящая на свету, была видна вокруг лифа и подола юбки.

Ким сфотографировалась в отражении зеркала, надев этот наряд, а затем поделилась короткими видеороликами, демонстрируя наряд от Mugler.

Кортни Кардашьян также посетила эту уютную рождественскую вечеринку со своей семьей, но сначала готовила тесто на кухне.

"Счастливого Рождества (готовлю знаменитое тесто Beeshee моей бабушки Хелен Кардашьян, чтобы оно поднялось к завтрашнему утру, когда мы будем выходить из дома на нашу рождественскую вечеринку!!)", - написала она в подписи к фотографиям, опубликованным в Instagram.

Ее можно было увидеть в зеленом мини-платье с длинными рукавами и прозрачных черных колготках. Звезда реалити-шоу смешивала ингредиенты в серебряных мисках, а также помешивала что-то в кастрюле на плите. Кортни дополнила свой вечерний образ коричневыми перчатками и золотыми серьгами. Ее длинные темные волосы были разделены пробором посередине и легко спадали на плечи легкими волнами. Звезда, похоже, прекрасно проводила время, демонстрируя свои кулинарные навыки, и в какой-то момент даже скорчила смешное лицо в камеру.

После начала вечеринки некоторые члены семьи, например Кендалл и Кайли, тоже весело провели время, фотографируясь в фотобудке.