$44.140.0350.670.29
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
1.3м/с
54%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Великобритания
Саудовская Аравия
Реклама
УНН Lite
Шон Пенн получил "Оскар" и пропустил награждение, выбрав Украину, а не церемонию - СМИ16 марта, 06:56 • 29461 просмотра
Ким Кардашьян и Крис Дженнер опровергли сговор вокруг секс-видео15 марта, 10:00 • 40447 просмотра
Расследование Reuters раскрыло настоящее имя Бэнкси14 марта, 12:47 • 44869 просмотра
"Звездопад" объединил легенд: Бужинская и Павлик представили неожиданный романтический дуэтVideo13 марта, 21:04 • 50918 просмотра
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер открыли оскаровский уикенд на вечеринке в Беверли-Хиллз13 марта, 19:15 • 44725 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Фокс Ньюс
Бильд

Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю

Киев • УНН

 • 3254 просмотра

За неделю дизель подорожал на 4,52 грн, а автогаз на 1,81 грн. Цены на бензин А-95 остались стабильными, несмотря на напряженность на мировом рынке.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке в первой половине марта усилило нервозность на энергетических рынках и создало дополнительное давление на цены нефтепродуктов. 

На украинском розничном рынке реакция оказалась неравномерной. Если бензин А-95 и А-95+ за неделю, с 9 по 16 марта, почти не подорожал, то дизельное топливо и автогаз продемонстрировали уже заметный рост. Внешний нефтяной шок пока не трансформировался во фронтальное подорожание всех видов топлива, но отдельные сегменты рынка начали закладывать новые расходы значительно быстрее.

Что произошло с ценами на отечественных АЗС за неделю, разбирался УНН. 

А-95 на рынке: цена без системного движения

В сегменте бензина А-95 резкого недельного скачка не произошло. Подорожание зафиксировали только в двух сетях. В БРСМ-нафта литр подорожал с 66,99 грн до 67,99 грн, то есть на 1 грн, или на 1,49%. В Marshal цена также выросла на 1 грн, с 67,99 грн до 68,99 грн, что соответствует повышению на 1,47%.

В то же время в других сетях цены не изменились, а в Авантаж 7 бензин даже подешевел с 70,00 грн до 67,95 грн за литр. Это снижение на 2,05 грн, или на 2,93%.

В итоге простая средняя цена А-95 по всем указанным сетям не выросла, а символически снизилась: с 68,81 грн/л до 68,80 грн/л. Формальная разница составляет около 0,004 грн/л, или примерно минус 0,01%.

Эксперты объясняют: несмотря на резкий внешний информационный фон и скачок нефтяных котировок, массового пересмотра цен на стандартный бензин пока не произошло. Часть операторов, вероятно, еще работает на ранее закупленных объемах или не готова быстро переносить внешний шок в розницу. Поэтому в сегменте А-95 сейчас речь идет скорее о точечной реакции отдельных сетей, а не о рыночном тренде.

 А-95+: повышение есть, но оно локальное

Премиальный бензин тоже пока не демонстрирует широкого разворота в сторону устойчивого роста. Рынок не подтверждает сценарий, при котором любая эскалация на нефтяном рынке автоматически и синхронно поднимает розничные цены на все бензиновые позиции. Наоборот, сейчас имеем выборочное повышение, без консолидированного движения большинства сетей.

За неделю А-95+ подорожал только в одной сети. В Marshal цена выросла с 70,99 грн до 71,99 грн за литр. Это плюс 1 грн, или около 1,41%.

В других сетях цены остались без изменений. Из-за этого средняя цена по сегменту повысилась лишь незначительно: с 72,12 грн/л до 72,22 грн/л. Это плюс 0,10 грн, или примерно 0,14%.

Дизель: самая сильная реакция в цене за неделю

Наиболее заметно за период с 9 по 16 марта подорожало дизельное топливо. Средняя цена по всем указанным сетям выросла с 71,38 грн/л до 75,90 грн/л. Это плюс 4,52 грн за литр, или 6,33%.

Подорожание охватило почти весь рынок. Наибольший прирост зафиксирован в AMIC: плюс 7,00 грн, или 10,00%. В UPG дизель подорожал на 6,00 грн, или 8,34%. В SOCAR, OKKO и WOG рост также составил по 6,00 грн, или 8,11%. В MANGO цена поднялась на 5,01 грн, или 6,96%, в Авантаж 7 – на 4,95 грн, или 6,88%.

В BVS, Укрнафте и БРСМ-нафта дизель подорожал на 4,00 грн, или 5,72%. В Маркет рост также составил 4,00 грн, или 5,56%. В KLO – плюс 3,30 грн, или 4,31%. В Marshal – плюс 3,00 грн, или 4,23%. Без изменений цена осталась только в Shell.

Именно дизель стал главным индикатором того, что внешний нефтяной шок уже начал переходить в украинскую розницу. В отличие от бензина, здесь реакция была не точечной. Это дает основания говорить, что операторы значительно быстрее пересматривают дизельные цены, когда возрастают риски новых закупок и логистических затрат.

Автогаз: рост значительный, но слабее дизеля

Цены на автогаз за неделю также заметно пошли вверх, хотя масштабы повышения были несколько меньшими, чем в сегменте дизеля. Средняя цена по всем указанным сетям выросла с 40,45 грн/л до 42,26 грн/л. Это плюс 1,81 грн за литр, или около 4,48%.

Больше всего цена выросла в WOG – на 4,00 грн, или 9,53%. В UPG автогаз подорожал на 3,40 грн, или 8,50%. В SOCAR рост составил 3,00 грн, или 7,15%, в OKKO – также 3,00 грн, или 7,14%. В AMIC – плюс 2,50 грн, или 6,25%.

Без изменений остались цены в Shell и Маркет.

В этом случае экспертное мнение почти единодушно: даже тот вид топлива, который долго оставался относительно более дешевой альтернативой для водителей, тоже начал реагировать на новые риски внешнего рынка.

По состоянию на сейчас бензин еще держится вследствие сдержанности сетей, а дизель и газ уже начали отражать новую себестоимость и ожидания более дорогих поставок.

В то же время внешний фон, который продолжает влиять на украинский рынок топлива, остается жестким. 

Reuters сообщает, что перебои в районе Ормузского пролива затрагивают маршрут, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и LNG, а аналитики и правительственные прогнозы США ожидают, что даже в случае деэскалации возвращение поставок к норме не будет быстрым. 

Поэтому риск дальнейшего пересмотра розничных цен в Украине, прежде всего в сегментах дизеля и автогаза, сохраняется и в ближайшие недели. 

Александра Василенко

ЭкономикапубликацииАвто
Энергетика
Тренд
Reuters
Соединённые Штаты
Украина