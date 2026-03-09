Эксперт объяснил, почему на самом деле выросли цены на дизельное топливо
Киев • УНН
Эксперт Сергей Куюн объяснил рост цен необходимостью закупки новых партий по мировым котировкам. Стоимость дизеля на границе достигла 80 гривен.
На фоне обсуждений того, действительно ли есть веские основания для резкого подорожания горючего, учитывая имеющиеся остатки ресурсов, эксперт топливного рынка Сергей Куюн объяснил, с чем на самом деле связан рост цен на дизель в Украине. Об этом он рассказал во время брифинга в медиацентре, передает УНН.
Детали
"Основное, в чем я вижу непонимание общества, политиков - как же так, у нас же запасы старые по 50 лежат, а чего же они уже поднимают (цену.ред)?. Очень просто: давайте представим, что мы взяли и продали все по 50. А купить тебе надо уже по 80. Вот с сегодняшнего дня, сегодняшняя котировка - 1300 примерно долларов - это 80 гривен на границе. И эта цена, она будет уже в конце недели в Украине" - подчеркнул Сергей Куюн.
Эксперт по топливному рынку добавил, что при росте цены на топливо компании могут купить меньшие объемы.
"То есть фактически ты можешь купить только половину объема. У тебя объем был раньше по 50, а теперь ты можешь купить по 80 только на две недели. Вопрос: а что делать еще две недели в месяц?" - говорит Сергей Куюн.
Сергей Куюн также подчеркнул, что цены в Украине растут даже медленнее, чем на биржах.
"Все равно мы "бежим" достаточно медленно, потому что, цена на дизельное топливо выросла почти на 30 гривен на бирже за неделю, а у нас она выросла на 10, на 8 - не на 30. То есть вот в этом и есть, все же, влияние тех запасов" - подчеркнул эксперт по топливному рынку
А также добавил: "Например, в Германии. Нидерландах, за прошедшую неделю плюс 31 евроцент на литр - это плюс 16 гривен. Это темпы".
Напомним
Цена на нефть в воскресенье превысила 100 долларов за баррель, впервые пересекая эту отметку со времен вторжения России в Украину в 2022 году.