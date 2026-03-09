$43.8150.90
Ціна на нафту перевищила 100 доларів уперше з часів вторгнення рф в Україну

Київ • УНН

 • 726 перегляди

Вартість бареля нафти сягнула 108 доларів вперше з 2022 року на тлі конфлікту на Близькому Сході. Інвестори побоюються дефіциту та нової хвилі інфляції.

Ціна на нафту в неділю перевищила 100 доларів за барель, вперше перетнувши цю позначку з часів вторгнення росії в Україну у 2022 році. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що інвестори стурбовані тим, що війна в Ірані призведе до тривалих обмежень на постачання нафти по всьому світу: ціни на нафту та бензин різко зросли, оскільки війна з Іраном поширилася на інші країни Близького Сходу, включаючи напади на сусідні нафтопереробні заводи в багатому на нафту регіоні.

Ф'ючерси на американську нафту зросли на 18% до приблизно 108 доларів за барель, що є найвищим рівнем з 19 липня 2022 року. Ф'ючерси на Brent, світовий бенчмарк, зросли на 16%, майже до 108 доларів за барель

- йдеться у статті.

Вказується, що зростання цін на нафту останніми днями сильно вплинуло на акції, оскільки трейдери побоюються, що тривале зростання цін на паливо може призвести до чергового сплеску інфляції та зашкодити економіці.

"Тривале зростання цін на нафту та газ може загострити проблеми Америки з доступністю, поставивши президента Дональда Трампа та республіканців у нестійке політичне становище напередодні проміжних виборів цього року", - резюмує видання.

Нагадаємо

За даними Financial Times, блокування Ормузької протоки та переповнення резервуарів спричинили дефіцит сировини. Аналітики прогнозують історичне зростання цін на нафту та пальне.

Світові ціни на нафту та газ б'ють багаторічні рекорди через війну з Іраном07.03.26, 07:24 • 14644 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Вибори в США
Війна в Україні
Республіканська партія США
Дональд Трамп
Україна
Іран