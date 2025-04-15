Республіканська партія (США)

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19252 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 133527 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125107 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127768 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192217 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76757 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Конгресвумен українського походження Вікторія Спартц спробувала виправдатися за свої слова про поступки територіями

Вікторія Спартц заявила, що її слова про поступки територіями Україні були спотворені. Вона наголосила, що докладала зусиль для допомоги Україні, але перемогти з Зеленським неможливо.

Політика • 9 квітня, 09:25 • 41334 перегляди

Трамп заявив про намір скоротити витрати США на $1 трлн

Президент США Дональд Трамп заявив про намір скоротити видатки у Штатах на 1 трильйон доларів. Він наполягатиме на масштабних скороченнях видатків.

Новини Світу • 9 квітня, 05:44 • 3532 перегляди

МЗС України відповіло конгресвумен Спартц

У МЗС України відреагували на слова Вікторії Спартц щодо територій. Речник МЗС наголосив, що вся українська земля завжди буде українською.

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У США дедалі більше електорату республіканців проти допомоги Україні - WSJ

Опитування WSJ виявило розкол у поглядах американців на допомогу Україні. 79% республіканців проти фінансової підтримки, а 83% демократів – за.

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"На кожного Голіафа знайдеться Давид": у Конгресі ініціюють імпічмент Трампу

Ел Грін заявив, що Трамп не заслуговує бути президентом, і ініціює процедуру імпічменту протягом 30 днів. Тисячі американців протестують проти політики Трампа.

Політика • 6 квітня, 02:55 • 11416 перегляди

Рейтинг Трампа впав до найнижчої позначки від моменту повернення у Білий дім - опитування

Підтримка Трампа впала до найнижчого рівня після повернення на посаду – 43%. Причиною є обурення американців його тарифною політикою та витік інформації про удари по Ємену.

Політика • 3 квітня, 21:13 • 5115 перегляди

Попри мільйонні трати Ілона Маска: на виборах до Верховного суду Вісконсину перемагає підтримуваний демократами суддя

Ліберальна кандидатка Сьюзан Кроуфорд виграла у консерватора, попри $25 млн, вкладені Ілоном Маском. Це дозволить зберегти ліберальну більшість у Верховному суді штату.

Новини Світу • 2 квітня, 10:00 • 16678 перегляди

Конгресмен-республіканець Бекон: США мають протистояти підходам, що винагороджують путіна за агресію

Конгресмен Бекон закликав США рішуче протистояти будь-яким спробам винагородити путіна за його агресію. Він наголосив на важливості підтримки суверенітету України.

Війна • 1 квітня, 04:37 • 25640 перегляди

У капітолії штату Колорадо погодилися зняти портрет Трампа після критики президента США

Демократи штату Колорадо погодилися зняти портрет Дональда Трампа з галереї президентів після його скарги в Truth Social. Запит надійшов від республіканців.

Новини Світу • 25 березня, 13:29 • 19344 перегляди

В США значна кількість громадян підтримують посилення допомоги Україні - опитування

46% американців вважають, що США роблять недостатньо для допомоги Україні у війні з росією, підтримка зросла на 16% з грудня. Більшість хоче, щоб США допомогли Україні повернути території.

Політика • 18 березня, 15:13 • 13913 перегляди

Сенат США ухвалив бюджетний законопроєкт, щоб уникнути шатдауну

Сенат Сполучених Штатів ухвалив законопроєкт, який забезпечує фінансування федерального уряду на наступні шість місяців. Це рішення дозволило уникнути припинення роботи урядових установ.

Новини Світу • 14 березня, 22:37 • 17180 перегляди

Ризик шатдауну зростає: демократи обіцяють блокувати законопроєкт для запобігання призупиненню роботи уряду

Демократи в Сенаті США блокуватимуть законопроєкт республіканців про фінансування уряду. Аби не допустити шатдауну, вони пропонують прийняти короткостроковий план.

Політика • 13 березня, 03:33 • 105269 перегляди

Більшість американців вважають економічну політику Трампа нестабільною - опитування

Опитування Reuters/Ipsos показало, що 57% американців вважають дії Трампа в економіці занадто непередбачуваними, особливо щодо імпортних тарифів. 70% очікують зростання цін.

Новини Світу • 12 березня, 22:57 • 14360 перегляди

Палата представників США ухвалила законопроєкт для запобігання призупиненню роботи уряду

Республіканці ухвалили законопроєкт, щоб запобігти зупиненню роботи уряду та профінансувати федеральні агенції до вересня. Для остаточного ухвалення потрібна двопартійна підтримка Сенату.

Новини Світу • 11 березня, 23:43 • 9660 перегляди

"Вони хочуть знищити країну": Трамп попередив про можливий "шатдаун" у США

Президент США Дональд Трамп заявив про можливе припинення роботи уряду через дії Демократичної партії. Конгрес планує проголосувати за резолюцію про тимчасове фінансування, щоб запобігти "шатдауну".

Політика • 10 березня, 03:47 • 31115 перегляди

Трамп оголосив про вихід США з ВООЗ та ООН під час виступу в Конгресі

Дональд Трамп заявив про припинення участі США у "корумпованій" ВООЗ та вихід з "антиамериканської" ООН. Республіканці підтримали ініціативу, вважаючи що ООН не відповідає інтересам США та програмі "Америка понад усе".

Новини Світу • 5 березня, 02:45 • 105675 перегляди

Трампа номінують на Нобелівську премію миру

Член Палати представників США Даррелл Ісса висунув кандидатуру Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Республіканець не пояснив, за які саме заслуги екс-президент США заслуговує на цю нагороду.

Політика • 3 березня, 23:18 • 71356 перегляди

Грем після зустрічі Зеленського і Трампа: "Президент України має піти у відставку"

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що після сварки між Зеленським і Трампом не знає, чи США співпрацюватимуть з українським президентом. Він запропонував Зеленському подати у відставку або змінити свою позицію.

Війна • 28 лютого, 21:04 • 32734 перегляди

Сенатори з партії Трампа висловили занепокоєння щодо DOGE Маска главі апарату Білого дому

Глава апарату Білого дому Сьюзі Вайлз зустрілася з республіканцями для обговорення скорочень у Департаменті ефективності уряду під керівництвом Маска. Сенатори вимагають більшої прозорості щодо змін у федеральних агентствах.

Новини Світу • 27 лютого, 10:57 • 20431 перегляди

Палата представників США схвалила підтриманий Трампом законопроєкт про витрати на трильйони

Палата представників США ухвалила бюджетний законопроект з перевагою у 2 голоси. План передбачає скорочення видатків на $2 трлн протягом 10 років та включає податкові пільги на $4,5 трлн.

Новини Світу • 26 лютого, 09:59 • 24034 перегляди

Республіканці представили законопроект про вихід США з ООН

Сенатори-республіканці представили законопроект про припинення членства США в ООН та її фінансування. Ініціатори критикують ООН як платформу для нападок на США.

Політика • 21 лютого, 07:57 • 49388 перегляди

Зеленський обговорив з американським сенатором Гремом гарантії безпеки для України

Президент України провів розмову з американським сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом щодо гарантій безпеки для України. Зеленський подякував за двопартійну підтримку Конгресу США та відзначив конструктивний підхід Грема.

Війна • 19 лютого, 22:36 • 111396 перегляди

Суд зобов'язав адміністрацію Трампа відновити фінансування іноземної допомоги

Суддя округу Колумбія Амір Алі виніс рішення про тимчасове скасування заморожування фінансування іноземної допомоги США. Це друга судова поразка спроб Білого дому ліквідувати USAID, що існує вже 60 років.

Політика • 14 лютого, 07:51 • 30171 перегляди

Керівник нафтової компанії Кріс Райт очолить Міністерство енергетики США

Сенат США затвердив Кріса Райта на посаду міністра енергетики 59 голосами проти 38. Призначення викликало суперечки через його зв'язки з нафтовим сектором та внески у кампанію Трампа.

Новини Світу • 4 лютого, 04:02 • 25780 перегляди

Селена Гомес висміяла республіканця, який закликав "депортувати"

Селена Гомес опинилася в центрі скандалу після відео на підтримку іммігрантів, які постраждали від депортаційних рейдів Трампа. Колишній кандидат у Сенат від республіканців закликав депортувати співачку, на що вона іронічно відповіла.

УНН Lite • 30 січня, 15:57 • 140219 перегляди

Американці негативно сприймають деякі з перших кроків Трампа - опитування

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, більшість американців не підтримують деякі перші укази Трампа. 59% виступають проти скасування громадянства за правом народження, а 70% проти перейменування Мексиканської затоки.

Суспільство • 29 січня, 13:58 • 23990 перегляди

Білий дім призупиняє федеральне фінансування та позики: наслідки для ключових програм

Адміністрація Трампа тимчасово зупинила виділення федеральних грантів і позик до 10 лютого. Рішення не торкнеться соціальних виплат, але викликало критику демократів та неурядових організацій.

Новини Світу • 28 січня, 15:27 • 24120 перегляди

Трамп підпише указ про "Залізний купол" для США - очільник Пентагону

Міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про плани створення системи протиракетної оборони за типом ізраїльського "Залізного купола". Raytheon та Rafael вже працюють над адаптацією системи для території США.

Новини Світу • 27 січня, 20:00 • 32962 перегляди

Маск отримав відмову на офіс у Західному крилі Білого дому від Сьюзі Вайлз

Республіканка Сьюзі Вайлз відхилила запит Ілона Маска щодо розміщення офісу в Західному крилі. Замість цього команда Маска працюватиме в будівлі Ейзенхауера навпроти Білого дому.

Новини Світу • 25 січня, 23:25 • 55660 перегляди

Данія і США домовилися обговорити питання Гренландії пізніше

Міністри закордонних справ Данії та США провели 20-хвилинні переговори з питань безпеки. Сторони погодилися окремо обговорити тему Гренландії за участю представників острова.

Новини Світу • 24 січня, 19:13 • 39042 перегляди