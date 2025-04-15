Республіканська партія (США)

Грем після зустрічі Зеленського і Трампа: "Президент України має піти у відставку"

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що після сварки між Зеленським і Трампом не знає, чи США співпрацюватимуть з українським президентом. Він запропонував Зеленському подати у відставку або змінити свою позицію.