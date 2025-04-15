Республіканська партія (США)

Вікторія Спартц заявила, що її слова про поступки територіями Україні були спотворені. Вона наголосила, що докладала зусиль для допомоги Україні, але перемогти з Зеленським неможливо.
Президент США Дональд Трамп заявив про намір скоротити видатки у Штатах на 1 трильйон доларів. Він наполягатиме на масштабних скороченнях видатків.
У МЗС України відреагували на слова Вікторії Спартц щодо територій. Речник МЗС наголосив, що вся українська земля завжди буде українською.
Опитування WSJ виявило розкол у поглядах американців на допомогу Україні. 79% республіканців проти фінансової підтримки, а 83% демократів – за.
Ел Грін заявив, що Трамп не заслуговує бути президентом, і ініціює процедуру імпічменту протягом 30 днів. Тисячі американців протестують проти політики Трампа.
Підтримка Трампа впала до найнижчого рівня після повернення на посаду – 43%. Причиною є обурення американців його тарифною політикою та витік інформації про удари по Ємену.
Ліберальна кандидатка Сьюзан Кроуфорд виграла у консерватора, попри $25 млн, вкладені Ілоном Маском. Це дозволить зберегти ліберальну більшість у Верховному суді штату.
Конгресмен Бекон закликав США рішуче протистояти будь-яким спробам винагородити путіна за його агресію. Він наголосив на важливості підтримки суверенітету України.
Демократи штату Колорадо погодилися зняти портрет Дональда Трампа з галереї президентів після його скарги в Truth Social. Запит надійшов від республіканців.
46% американців вважають, що США роблять недостатньо для допомоги Україні у війні з росією, підтримка зросла на 16% з грудня. Більшість хоче, щоб США допомогли Україні повернути території.
Сенат Сполучених Штатів ухвалив законопроєкт, який забезпечує фінансування федерального уряду на наступні шість місяців. Це рішення дозволило уникнути припинення роботи урядових установ.
Демократи в Сенаті США блокуватимуть законопроєкт республіканців про фінансування уряду. Аби не допустити шатдауну, вони пропонують прийняти короткостроковий план.
Опитування Reuters/Ipsos показало, що 57% американців вважають дії Трампа в економіці занадто непередбачуваними, особливо щодо імпортних тарифів. 70% очікують зростання цін.
Республіканці ухвалили законопроєкт, щоб запобігти зупиненню роботи уряду та профінансувати федеральні агенції до вересня. Для остаточного ухвалення потрібна двопартійна підтримка Сенату.
Президент США Дональд Трамп заявив про можливе припинення роботи уряду через дії Демократичної партії. Конгрес планує проголосувати за резолюцію про тимчасове фінансування, щоб запобігти "шатдауну".
Дональд Трамп заявив про припинення участі США у "корумпованій" ВООЗ та вихід з "антиамериканської" ООН. Республіканці підтримали ініціативу, вважаючи що ООН не відповідає інтересам США та програмі "Америка понад усе".
Член Палати представників США Даррелл Ісса висунув кандидатуру Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Республіканець не пояснив, за які саме заслуги екс-президент США заслуговує на цю нагороду.
Сенатор Ліндсі Грем заявив, що після сварки між Зеленським і Трампом не знає, чи США співпрацюватимуть з українським президентом. Він запропонував Зеленському подати у відставку або змінити свою позицію.
Глава апарату Білого дому Сьюзі Вайлз зустрілася з республіканцями для обговорення скорочень у Департаменті ефективності уряду під керівництвом Маска. Сенатори вимагають більшої прозорості щодо змін у федеральних агентствах.
Палата представників США ухвалила бюджетний законопроект з перевагою у 2 голоси. План передбачає скорочення видатків на $2 трлн протягом 10 років та включає податкові пільги на $4,5 трлн.
Сенатори-республіканці представили законопроект про припинення членства США в ООН та її фінансування. Ініціатори критикують ООН як платформу для нападок на США.
Президент України провів розмову з американським сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом щодо гарантій безпеки для України. Зеленський подякував за двопартійну підтримку Конгресу США та відзначив конструктивний підхід Грема.
Суддя округу Колумбія Амір Алі виніс рішення про тимчасове скасування заморожування фінансування іноземної допомоги США. Це друга судова поразка спроб Білого дому ліквідувати USAID, що існує вже 60 років.
Сенат США затвердив Кріса Райта на посаду міністра енергетики 59 голосами проти 38. Призначення викликало суперечки через його зв'язки з нафтовим сектором та внески у кампанію Трампа.
Селена Гомес опинилася в центрі скандалу після відео на підтримку іммігрантів, які постраждали від депортаційних рейдів Трампа. Колишній кандидат у Сенат від республіканців закликав депортувати співачку, на що вона іронічно відповіла.
Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, більшість американців не підтримують деякі перші укази Трампа. 59% виступають проти скасування громадянства за правом народження, а 70% проти перейменування Мексиканської затоки.
Адміністрація Трампа тимчасово зупинила виділення федеральних грантів і позик до 10 лютого. Рішення не торкнеться соціальних виплат, але викликало критику демократів та неурядових організацій.
Міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про плани створення системи протиракетної оборони за типом ізраїльського "Залізного купола". Raytheon та Rafael вже працюють над адаптацією системи для території США.
Республіканка Сьюзі Вайлз відхилила запит Ілона Маска щодо розміщення офісу в Західному крилі. Замість цього команда Маска працюватиме в будівлі Ейзенхауера навпроти Білого дому.
Міністри закордонних справ Данії та США провели 20-хвилинні переговори з питань безпеки. Сторони погодилися окремо обговорити тему Гренландії за участю представників острова.