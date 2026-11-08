Поразка Трампа на виборах може змінити перебіг мирних переговорів щодо України - WP

Політичне ослаблення президента США Дональда Трампа після поразки Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу може посилити переговорні позиції України та обмежити можливості Вашингтона укласти мирну угоду на вигідних для росії умовах. Одночасно з цим новий склад американського парламенту здатен забезпечити Києву додаткову військову підтримку та посилити санкційний тиск на кремль. Про це йдеться у колонці оглядача The Washington Post Девіда Ігнатіуса, передає УНН.

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Як зазначає автор публікації, після значної поразки республіканців на виборах адміністрація Трампа активізувала дипломатичні зусилля, спрямовані на врегулювання двох воєн – в Україні та Ірані. Зокрема, Вашингтон готується до нового раунду тристоронніх переговорів за участю представників США, України та росії, які мають відбутися 10–11 листопада в Абу-Дабі.

Американську делегацію, як очікується, представлятимуть спеціальний посланець президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Сторони планують обговорити можливі компроміси для припинення бойових дій, гарантії безпеки, гуманітарні питання та перспективи завершення війни. Зауважимо, що саме Кушнер пропонує поєднати переговори щодо припинення вогню в Україні з ширшим міжнародним діалогом між росією та європейськими країнами про майбутню архітектуру безпеки на континенті.

За інформацією Ігнатіуса, європейські уряди загалом підтримують дипломатичні зусилля Вашингтона, однак наполягають на принциповій послідовності: спочатку має бути досягнуто припинення вогню в Україні, і лише після цього можливе погодження нових домовленостей щодо європейської безпеки. Саме ця розбіжність може стати одним із ключових питань подальших переговорів.

Окрему увагу оглядач приділяє наслідкам американських виборів для позицій України. На його думку, втрата республіканцями контролю над Конгресом послаблює можливості Трампа просувати домовленості, які могли б відповідати інтересам російського диктатора володимира путіна.

Після початку роботи нового складу Конгресу в січні 2027 року демократи отримають можливість ініціювати нові санкції проти москви та розширення військової допомоги Києву. За підтримки частини республіканців відповідні рішення потенційно можуть отримати достатню кількість голосів навіть для подолання президентського вето. Серед можливих кроків Ігнатіус називає відновлення обмежень проти росії, розширення постачання американського озброєння Україні та посилення її здатності захищатися від ракетних атак.

Крім того, оглядач пропонує розглянути можливість розширення покриття супутникової системи Starlink на території росії. На його думку, це могло б допомогти українським безпілотникам ефективніше виявляти та уражати мобільні пускові установки російських балістичних ракет.

Водночас автор припускає, що в обмін на додаткові можливості для захисту українських міст Київ міг би погодитися на припинення ударів по російських нафтопереробних підприємствах.

Паралельно Білий дім намагається знайти дипломатичний вихід із війни проти Ірану. За даними видання, віцепрезидент США Джей Ді Венс підтримує контакти з Тегераном, а міністр фінансів Скотт Бессент звернувся до Китаю з проханням використати свій вплив на іранське керівництво. На переконання Ігнатіуса, результати проміжних виборів змінили міжнародний баланс сил. Україна та європейські союзники США отримали додаткові політичні можливості, тоді як позиції росії послабилися.

Однак автор застерігає, що ослаблення президентської влади у Вашингтоні може негативно позначитися на міжнародному впливі Сполучених Штатів упродовж наступних двох років.

Контекст

На проміжних виборах у США 3 листопада Демократична партія здобула контроль над обома палатами Конгресу. Це створює нові можливості для законодавчого впливу на зовнішню політику адміністрації Трампа, зокрема щодо військової допомоги Україні та санкцій проти росії.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що в Конгресі готуються до розслідування щодо уповільнення Starshield Маска для України. Сенатський комітет США попросив зберегти документи для потенційних майбутніх розслідувань адміністрації Трампа.