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Армія рф атакувала Кривий Ріг, щонайменше вісім людей постраждали. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.

Щонайменше вісім людей постраждали через ворожий удар по Кривому Рогу. У місті пошкоджений ресторан, гаражі і автівки - повідомив Ганжа.

За його словами, на місці працюють усі служби.

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Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що "росіяни вдарили балістикою по центру міста, поруч із житловими будинками, рестораном, є поранені, наслідки зʼясовуються".

Вечір пʼятниці, людне місце. Армія рф – мерзотники, нелюди, терористи. Інших слів немає - резюмував Лукашук.

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