Російська атака на Україну у ніч на 20 листопада - один із найбільш масованих ударів, і його тактика цього разу була особливо підлою. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на комбіновану атаку рф з використанням 27 балістичних ракет, а також ракет з касетними боєголовками, пише УНН.

росіяни застосовували й ракети з касетними боєголовками. Один із найбільш масованих ударів. Тактика удару була цього разу особливо підлою – по кілька груп ракет із паузами у 20-30 хвилин, щоб ускладнити гасіння пожеж, розбір завалів і відновлення. Були загиблі фактично вже тоді, коли фахівці оглядали перші пошкодження об’єктів і росіяни завдавали повторних ударів - повідомив Зеленський у соцмережах за підсумками селектора із військовими та урядовцями.

"Станом на цей ранок від ночі росія запустила більш ніж 400 ударних дронів і понад 110 ракет, із них 27 балістичні. Цей удар росіяни розтягнули по багатьох містах та регіонах України", - вказав Зеленський.

Що атакувала рф

"Абсолютно всі цілі – це звичайна цивільна інфраструктура, те, що буквально забезпечує життя людей. Енергетичні об’єкти, логістика – мости через Дніпро, об’єкти залізниці. Були удари, зокрема, по підстанціях і енергетичних лініях, від яких залежать атомні станції та енергетичні зв’язки України із сусідами в Євросоюзі. Пошкоджені й звичайні житлові будинки. На жаль, є загиблі… На цей час відомо, що удар убив 8 людей. Мої співчуття всім рідним і близьким. Майже 30 людей поранені", - повідомив Зеленський.

Скільки ракет збили

"Загалом збиті 79 крилатих ракет, і щодо крилатих ракет наші воїни сьогодні спрацювали дуже фахово. Дуже добре спрацювала українська бойова авіація – наші F-16, "міражі" та МіГи. З балістикою, на жаль, значно складніше, і це залежить вже не від наших сил, а від постачання ракет партнерами", - повідомив Зеленський.

Що з енергетикою

"Відновлення енергетики та інфраструктури вже триває всюди в Україні, де це дозволяє безпекова ситуація. Міністр енергетики та урядовці доповіли по всіх деталях уражень і необхідних силах для відновлення", - зазначив Президент.

Були, з його слів, й окремі доповіді по ситуації в Одесі та області, у Києві та області, в Сумах, Харкові та області, на Дніпровщині, в західних областях України. "Визначені строки відновлення", - вказав він.

Сили оборони уразили пускові російської балістики

"Варто також окремо відзначити наших воїнів, які намагаються наявними в нас засобами знищувати пускові російської балістики. Цієї ночі ми уразили три пускові. Одна знищена, щодо двох уточнюємо наслідки ураження", - вказав Глава держави.

Заклик до партнерів

"Потрібна й чітка відповідь світу на все це. Важливо, щоб були не тільки заяви партнерів про підтримку України та українців, а й виконання конкретних домовленостей щодо ППО. путін завдав удару дуже демонстративно – після слабких зустрічей у Китаї і фактичного провалу його наміру якось "переділити" світ. І на фоні того, що російські позиції на фронті найслабші за увесь цей рік. Свою воєнну та дипломатичну неспроможність росія намагається компенсувати саме таким терором, саме такими ударами по життю", - наголосив Зеленський.

Доручив МЗС України за сьогодні зв’язатися з кожним із партнерів, які вже почали готувати пакети ППО. Треба прискорити постачання. Окремо проговорили з міністром оборони України комунікацію з партнерами в США щодо постачання ракет PAC-2 і PAC-3. Дуже розраховуємо, щоб Пентагон відпустив постачання, яке ми очікуємо. Слава Україні! - підкреслив Президент.

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