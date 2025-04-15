Денис Шмигаль

Юристка Іванна Смачило очолила ФДМУ після переходу Коваля в міністри. Її кар'єра пов'язана з Ковалем, що викликає питання про кадрову лояльність та контроль над держактивами.
На рахунки України надійшов другий транш у 752 млн фунтів у межах ініціативи G7 ERA. Кошти підуть на зміцнення обороноздатності країни.
Голова комітету ВР Данило Гетманцев намагається прискорити ухвалення законопроєкту щодо Фонду гарантування вкладів, представляючи це як вимогу МВФ. Ініціатива може обмежити права вкладників та поставити під загрозу зобов'язання України.
Спецпредставник США Кіт Келлог засудив російський удар по Сумах, де загинули 32 людини. Він наголосив, що це були цілеспрямовані атаки на цивільні об'єкти.
Внаслідок російського ракетного удару по Сумах, за оновленими даними ДСНС загинули 32 людей, серед них 2 дитини. Поранено 84 особи, в тому числі 10 дітей.
Росія завдала ракетного удару по центру міста Суми у Вербну неділю, вбивши 21 людину та поранивши 83. Урядовці засудили атаку, назвавши її абсолютним злом та воєнним злочином.
Переговори України та США про доступ до родовищ корисних копалин пройшли напружено. Проєкт адміністрації Трампа передбачає, що доходи від копалин підуть у інвестфонд.
Українська делегація вирушила до Вашингтона для переговорів щодо угоди про рідкісноземельні метали. Переговори, які триватимуть два дні, носитимуть технічний характер.
Уряд України підписав угоди з Європейським інвестиційним банком про виділення 300 млн євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Також продовжено "транспортний безвіз" з ЄС.
За словами Блінкена, план перемоги України включав співпрацю з США щодо рідкісноземельних ресурсів. США намагалися інвестувати в цей сектор, що було б корисним для компаній.
Уряд України виділив 1,5 млрд грн для підтримки громад та регіонів, які цього найбільше потребують. Пів мільярда гривень отримають сім областей на комунальні послуги у медзакладах.
Українські виробники компонентів для зброї можуть отримати грант до 8 млн грн на розширення виробництва. Держава профінансує 50% вартості проєкту.
Уряд продовжив пільгові ціни на газ для населення та підприємств теплопостачання до 31 жовтня. Субсидії на неопалювальний сезон будуть перепризначені автоматично.
Україна та Бельгія співпрацюватимуть в оборонній сфері та нарощуватимуть спільне виробництво. Також сторони обговорили санкції проти рф та євроінтеграцію України.
Завтра у Вашингтоні відбудуться технічні консультації з командами Міністерств юстиції та економіки.
Україна відправляє робочу групу до США для переговорів щодо угоди про корисні копалини, прагнучи більших інвестицій. Шмигаль наголосив, що угода не зашкодить євроінтеграції.
Прем'єр Шмигаль подякував за підтримку Україні від ЄС, включаючи фінансову та енергетичну допомогу. Обговорено відкриття переговорних кластерів щодо членства в ЄС.
Україна веде переговори з США щодо угоди про корисні копалини, але має "червоні лінії". Умови включають Конституцію, курс в ЄС та міжнародне право, наголосив Шмигаль.
Україна очікує продовження угоди з ЄС про вантажні перевезення автотранспортом до кінця 2025 року. Завдяки угоді, українським перевізникам не будуть потрібні додаткові дозволи.
ЄС перерахував Україні ще 1 млрд євро в межах ініціативи G7 ERA. Загалом, з початку року Україна отримала 5 млрд євро, а до кінця року очікується ще 13 млрд євро.
Європейський інвестиційний банк надає Україні 300 мільйонів євро для відбудови енергетичної та критичної інфраструктури. Кошти підуть на централізоване опалення, водопостачання та модернізацію соціальних послуг.
ЄС перерахував Україні 1 млрд євро в межах ініціативи ERA, що є третім траншем від доходів із заморожених російських активів. Кошти підуть на пріоритетні видатки держбюджету.
9 квітня 2025 року в Брюсселі відбудеться десяте засідання Ради асоціації Україна-ЄС. Обговорять вплив війни, реконструкцію України та фінансову допомогу від ЄС.
На Закарпатті запрацював новий пункт пропуску «Велика Паладь – Нодьгодош». Він розрахований на легкові авто та пішоходів і збільшить пропускну здатність кордону.
Україна підписала оновлену угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ, що відкриває нові можливості для бізнесу. Угода включає сучасні правила походження товарів та зменшення бар’єрів для доступу товарів на ринки.
Кабмін анулював ще 204 застарілі регуляторні норми у різних сферах, що дасть економічний ефект понад 600 млн грн. Бюрократії для підприємців стане менше.
З початку вторгнення зафіксовано 811 інцидентів через вибухонебезпечні предмети. Найбільш забруднені Харківська, Миколаївська та Херсонська області.
В Україні триває відновлення інфраструктури, зруйнованої росіянами. Відбудовано понад 800 шкіл та близько тисячі медичних закладів, про це повідомив прем'єр-міністр Шмигаль.
Розмір гранту збільшено до 300 тис. грн за одне робоче місце та до 500 тис. грн за два. Вже 25 тисяч підприємців отримали гранти на 12 млрд грн.
Посівна почалася в усіх областях України, засіяно майже мільйон гектарів. Уряд розмінував понад 1000 гектарів агроземель.