Денис Шмигаль

Україна сподівається отримати понад 13 млрд євро до кінця цього року в межах ініціативи ERA - Шмигаль

ЄС перерахував Україні ще 1 млрд євро в межах ініціативи G7 ERA. Загалом, з початку року Україна отримала 5 млрд євро, а до кінця року очікується ще 13 млрд євро.