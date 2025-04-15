Денис Шмигаль

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20488 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 137442 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 126682 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 128265 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 126423 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 128661 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193043 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76869 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164092 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115539 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Юристка Іванна Смачило очолила ФДМУ після переходу Коваля в міністри. Її кар'єра пов'язана з Ковалем, що викликає питання про кадрову лояльність та контроль над держактивами.

Економіка • 09:24 • 15632 перегляди

Україна отримала другий транш на майже 1 млрд доларів за рахунок заморожених активів рф

На рахунки України надійшов другий транш у 752 млн фунтів у межах ініціативи G7 ERA. Кошти підуть на зміцнення обороноздатності країни.

Війна • 14 квітня, 17:15 • 9052 перегляди
Ексклюзив

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Голова комітету ВР Данило Гетманцев намагається прискорити ухвалення законопроєкту щодо Фонду гарантування вкладів, представляючи це як вимогу МВФ. Ініціатива може обмежити права вкладників та поставити під загрозу зобов'язання України.

Економіка • 14 квітня, 16:00 • 133412 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

Спецпредставник США Кіт Келлог засудив російський удар по Сумах, де загинули 32 людини. Він наголосив, що це були цілеспрямовані атаки на цивільні об'єкти.

Війна • 13 квітня, 15:31 • 8974 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

Внаслідок російського ракетного удару по Сумах, за оновленими даними ДСНС загинули 32 людей, серед них 2 дитини. Поранено 84 особи, в тому числі 10 дітей.

Суспільство • 13 квітня, 11:19 • 63470 перегляди

"Абсолютне зло": українські урядовці відреагували на жорстоку атаку росії по центру Сум

Росія завдала ракетного удару по центру міста Суми у Вербну неділю, вбивши 21 людину та поранивши 83. Урядовці засудили атаку, назвавши її абсолютним злом та воєнним злочином.

Війна • 13 квітня, 10:16 • 6164 перегляди

Переговори України та США щодо копалин відбулись в напруженій атмосфері - Reuters

Переговори України та США про доступ до родовищ корисних копалин пройшли напружено. Проєкт адміністрації Трампа передбачає, що доходи від копалин підуть у інвестфонд.

Економіка • 12 квітня, 00:17 • 4347 перегляди

Українська делегація прибула до Вашингтона для переговорів щодо угоди про рідкісноземельні метали - ЗМІ

Українська делегація вирушила до Вашингтона для переговорів щодо угоди про рідкісноземельні метали. Переговори, які триватимуть два дні, носитимуть технічний характер.

Економіка • 11 квітня, 17:39 • 12032 перегляди

Європейський інвестиційний банк виділить України 300 млн євро: куди підуть гроші

Уряд України підписав угоди з Європейським інвестиційним банком про виділення 300 млн євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Також продовжено "транспортний безвіз" з ЄС.

Економіка • 11 квітня, 15:30 • 12051 перегляди

Блінкен заявив, що Україна та США вели переговори щодо надр під кінець каденції Байдена

За словами Блінкена, план перемоги України включав співпрацю з США щодо рідкісноземельних ресурсів. США намагалися інвестувати в цей сектор, що було б корисним для компаній.

Економіка • 11 квітня, 14:35 • 9343 перегляди

Уряд виділив 1,5 млрд грн для підтримки областей та громад - Шмигаль

Уряд України виділив 1,5 млрд грн для підтримки громад та регіонів, які цього найбільше потребують. Пів мільярда гривень отримають сім областей на комунальні послуги у медзакладах.

Економіка • 11 квітня, 14:11 • 9659 перегляди

Виробники компонентів зброї зможуть отримати грант до 8 млн грн: деталі від Шмигаля

Українські виробники компонентів для зброї можуть отримати грант до 8 млн грн на розширення виробництва. Держава профінансує 50% вартості проєкту.

Війна • 11 квітня, 12:42 • 6142 перегляди

Пільгові ціни на газ продовжено, відповідні тарифи залишаються без змін - Шмигаль

Уряд продовжив пільгові ціни на газ для населення та підприємств теплопостачання до 31 жовтня. Субсидії на неопалювальний сезон будуть перепризначені автоматично.

Економіка • 11 квітня, 11:52 • 6860 перегляди

Шмигаль зустрівся з бельгійським колегою: говорили про оборонну співпрацю і санкції проти рф

Україна та Бельгія співпрацюватимуть в оборонній сфері та нарощуватимуть спільне виробництво. Також сторони обговорили санкції проти рф та євроінтеграцію України.

Війна • 10 квітня, 18:16 • 11599 перегляди

У Вашингтоні відбудуться технічні консультації щодо угоди з США про копалини: Стефанішина назвала дату

Завтра у Вашингтоні відбудуться технічні консультації з командами Міністерств юстиції та економіки.

Економіка • 10 квітня, 11:38 • 9109 перегляди

Шмигаль заявив, що угода з США про копалини не може зашкодити цілям України щодо ЄС - Bloomberg

Україна відправляє робочу групу до США для переговорів щодо угоди про корисні копалини, прагнучи більших інвестицій. Шмигаль наголосив, що угода не зашкодить євроінтеграції.

Економіка • 10 квітня, 10:51 • 8741 перегляди

Шмигаль - фон дер Ляєн: важливо якнайшвидше відкрити кластери переговорів про вступ України до ЄС

Прем'єр Шмигаль подякував за підтримку Україні від ЄС, включаючи фінансову та енергетичну допомогу. Обговорено відкриття переговорних кластерів щодо членства в ЄС.

Політика • 10 квітня, 10:08 • 8397 перегляди

Шмигаль назвав "червоні лінії" України в переговорах зі США щодо угоди про надра

Україна веде переговори з США щодо угоди про корисні копалини, але має "червоні лінії". Умови включають Конституцію, курс в ЄС та міжнародне право, наголосив Шмигаль.

Економіка • 9 квітня, 18:08 • 13381 перегляди

Україна очікує продовження "транспортного безвізу" з ЄС до кінця 2025 року - Шмигаль

Україна очікує продовження угоди з ЄС про вантажні перевезення автотранспортом до кінця 2025 року. Завдяки угоді, українським перевізникам не будуть потрібні додаткові дозволи.

Економіка • 9 квітня, 15:57 • 12082 перегляди

Україна сподівається отримати понад 13 млрд євро до кінця цього року в межах ініціативи ERA - Шмигаль

ЄС перерахував Україні ще 1 млрд євро в межах ініціативи G7 ERA. Загалом, з початку року Україна отримала 5 млрд євро, а до кінця року очікується ще 13 млрд євро.

Економіка • 9 квітня, 15:34 • 11349 перегляди

Європейський інвестиційний банк надає Україні 300 млн євро: куди підуть гроші

Європейський інвестиційний банк надає Україні 300 мільйонів євро для відбудови енергетичної та критичної інфраструктури. Кошти підуть на централізоване опалення, водопостачання та модернізацію соціальних послуг.

Війна • 9 квітня, 12:23 • 9394 перегляди

Україна отримала ще 1 млрд євро від ЄС з доходів від заморожених активів рф

ЄС перерахував Україні 1 млрд євро в межах ініціативи ERA, що є третім траншем від доходів із заморожених російських активів. Кошти підуть на пріоритетні видатки держбюджету.

Економіка • 9 квітня, 10:23 • 8910 перегляди

Рада асоціації Україна-ЄС збирається сьогодні у Брюсселі: обговорять війну, реконструкцію та допомогу

9 квітня 2025 року в Брюсселі відбудеться десяте засідання Ради асоціації Україна-ЄС. Обговорять вплив війни, реконструкцію України та фінансову допомогу від ЄС.

Політика • 9 квітня, 08:15 • 5116 перегляди

На кордоні України з Угорщиною відкрили новий пункт пропуску: подробиці

На Закарпатті запрацював новий пункт пропуску «Велика Паладь – Нодьгодош». Він розрахований на легкові авто та пішоходів і збільшить пропускну здатність кордону.

Суспільство • 8 квітня, 13:18 • 9906 перегляди

Україна підписала оновлену угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ: що це означає

Україна підписала оновлену угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ, що відкриває нові можливості для бізнесу. Угода включає сучасні правила походження товарів та зменшення бар’єрів для доступу товарів на ринки.

Економіка • 8 квітня, 12:55 • 7388 перегляди

Для бізнесу скасували понад 200 застарілих регуляторних норм: що змінилося

Кабмін анулював ще 204 застарілі регуляторні норми у різних сферах, що дасть економічний ефект понад 600 млн грн. Бюрократії для підприємців стане менше.

Економіка • 8 квітня, 10:40 • 7604 перегляди

Міноборони: за три роки війни 355 цивільних загинули через російську вибухівку, серед них 18 дітей

З початку вторгнення зафіксовано 811 інцидентів через вибухонебезпечні предмети. Найбільш забруднені Харківська, Миколаївська та Херсонська області.

Війна • 8 квітня, 08:43 • 10813 перегляди

Шмигаль повідомив, скільки знищених росіянами шкіл та медичних закладів вже відбудовано

В Україні триває відновлення інфраструктури, зруйнованої росіянами. Відбудовано понад 800 шкіл та близько тисячі медичних закладів, про це повідомив прем'єр-міністр Шмигаль.

Суспільство • 7 квітня, 06:52 • 7729 перегляди

Уряд подвоїв гранти "єРобота" для бізнесу у прифронтових регіонах

Розмір гранту збільшено до 300 тис. грн за одне робоче місце та до 500 тис. грн за два. Вже 25 тисяч підприємців отримали гранти на 12 млрд грн.

Суспільство • 4 квітня, 11:36 • 8410 перегляди

Шмигаль: в уряді розраховують на зростання врожаю пшениці

Посівна почалася в усіх областях України, засіяно майже мільйон гектарів. Уряд розмінував понад 1000 гектарів агроземель.

Економіка • 4 квітня, 11:22 • 7052 перегляди